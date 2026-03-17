'मेड इन कोरिया' ठरला हिट, ओटीटीवर नंबर 1 क्रमांकावर ट्रेडिंग...
'मेड इन कोरिया' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होताच प्रचंड हिट ठरला आहे. सध्या हा चित्रपट नंबर 1 क्रमांकावर ट्रेडिंग होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 11:31 AM IST
हैदराबाद : 12 मार्च रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला एक तमिळ चित्रपट काही तासांत हिट ठरला. हा चित्रपट अनेकांना आवडला आहे. 'मेड इन कोरिया' पाहिल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच कोरियन ड्रामाची आठवण येईल. नुकताच प्रदर्शित झालेला 'मेड इन कोरिया' चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आल्यापासून खूप गाजतोय. हा चित्रपट 24 तासांत नंबर 1 वर ट्रेंडिंग करत आहे. 'मेड इन कोरिया' विनोद आणि भावनांनी परिपूर्ण असून, तो तुमच्या मनाला स्पर्श करणारा आहे. आता हा चित्रपट कुठे स्ट्रीम होत आहे याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 'मेड इन कोरिया' 12 मार्चपासून नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होत आहे. या चित्रपटाचा रनटाईम 1 तास 52 मिनिटांचा आहे.
समीक्षकांकडून मिळाला चांगला प्रतिसाद : 'मेड इन कोरिया'ला समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वर्चस्व गाजवतोय. या चित्रपटाची कहाणी शेनबा (प्रियांका मोहन) नावाच्या एका तरुणीभोवती फिरते, जी तमिळनाडूतील एका छोट्या शहरात राहते. ती लहानपणापासूनचं कोरियन संस्कृतीपासून खूप प्रेरित झालेली असते. ती नेहमीच कोरियाला भेट देण्याचे स्वप्न पाहते. ती यानंतर दक्षिण कोरियातील सेऊलमध्ये जाते, तेव्हा तिच्या आयुष्याला एक अनपेक्षित वळण येतं. घरापासून दूर आणि पूर्णपणे नवीन संस्कृतीनं वेढलेली, शेनबा हळूहळू या शहरात आपलं स्थान निर्माण करू लागते. तिला हे शहर रोमांचक आणि भारावून टाकणारं वाटतं. या प्रवासात, तिला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, यानंतर तिच्या जीवनाचा खरा अर्थ समजण्यास मदत होते. या चित्रपटामध्ये कॉमेडी आणि भावनिक गोष्ट पाहायला मिळते. दोन पूर्णपणे भिन्न जगांच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेला या चित्रपटात एक सुंदर प्रवास दाखवला गेला आहे.
'मेड इन कोरिया' या चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी शेनबा आहे, जी अनोळखी लोकांमध्ये आणि तिनं कधीही कल्पना न केलेल्या परिस्थितींमध्ये मार्ग काढण्यासाठी संघर्ष करत असते. दरम्यान दक्षिण कोरियातील कलाकारांना एकत्र आणून, 'मेड इन कोरिया' हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये प्रियांका मोहनबरोबर पार्क हे जिन आणि नो हो जिन यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन रा. कार्तिक यांनी केलं आहे. याशिवाय या चित्रपटाची निर्मिती राइस ईस्ट एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली श्रीनिधी सागर यांनी केली.