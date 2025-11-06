ETV Bharat / entertainment

आकाश नारायणकर आणि अंजलीबाई शिंदे यांच्या आयुष्यावर आधारित 'लव्ह यू मुद्दू' रिलीजसाठी सज्ज...

'लव्ह यू मुद्दू' हा चित्रपट खऱ्या जोडप्याच्या आयुष्यावर आधारित आहे. आता हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलंय.

Love You Muddu movie
'लव्ह यू मुद्दू' चित्रपट (Love You Muddu movie (etv bharat))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - 'लव्ह यू मुद्दू' शीर्षक आणि आशयानं प्रेक्षकांच्या अपेक्षा दुप्पट केल्या आहेत. पहिल्यांदाच दिग्दर्शक कुमार हे पडद्यावर एक प्रेमकथा घेऊन आले आहेत. हा चित्रपट एका खऱ्या घटनेवर आधारित आहे. दिग्दर्शक कुमार यांनी या चित्रपटावर खूप मेहनत घेतली आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील आकाश नारायणकर आणि अंजली बाई शिंदे या तरुण जोडप्याच्या प्रेमकथेवर चित्रपट बनवण्यात आला आहे. या जोडप्यासाठी प्रेम हेच सर्वस्व आहे. कुमारनं त्यांच्या आयुष्यातील चढ-उतारांची कहाणी सुंदरपणे या चित्रपटाद्वारे मांडली आहे. आकाश आणि अंजली बाई शिंदे प्रेमात पडले आणि त्यांनी लग्न केलं. नवविवाहित जोडपे देवाचे दर्शन घेण्यासाठी गेले, तेव्हा एक अकल्पनीय घटना घडली. त्यांच्याबरोबर काय झालं? त्यांच्या आयुष्यात घडलेली भयानक दुर्घटना काय होती? त्यानंतरचा प्रवास काय होता? हे या चित्रपटात सांगण्यात आलं आहे.

'लव्ह यू मुद्दू' चित्रपटाबद्दल: चित्रपटाच्या टीमनं आकाश नारायणकर आणि अंजली बाई शिंदे यांची भेट घेतली होती. यानंतर त्यांचा व्हिडिओ बनवला होता. आता हा चित्रपट तयार झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून या जोडप्याला बोलावण्यात आलं आहे. त्यांना चित्रपट दाखवण्यात आला आहे. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर आकाश नारायणकर आणि अंजली बाई खरोखरच भावनिक झाले आणि चाहत्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. सिद्धू मूलीमणी आणि तरुण अभिनेत्री रेश्मा आकाश अंजलीची भूमिका साकारत आहेत. बहुप्रतिक्षित चित्रपटाच्या उर्वरित कलाकारांमध्ये राजेश नटरंगा, तबला नानी, गिरीश शिवन्ना, श्रीवत्स आणि स्वाती यांचा समावेश आहे. हा चित्रपट किशन एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली निर्मित करण्यात आला आहे. लक्ष्मीकांत टी.एस. कार्यकारी निर्माता म्हणून टीमचा भाग आहेत. कृष्णा दीपक हे कॅमेरामन आहेत, अनिरुद्ध शास्त्री हे संगीत दिग्दर्शक आहेत आणि सी.एस. दीपू हे संपादक आहेत. हा चित्रपट शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर प्रदर्शित होत आहे. जगदीश फिल्म्स या चित्रपटाचे वितरण करत आहे.

'लव्ह यू मुद्दू' चित्रपटाची प्रेमकहाणी : दरम्यान कुमार यांचा शेवटचा चित्रपट' केमिस्ट्री ऑफ करियप्पा ' हा आहे.तसेच लव्ह यू मुद्दू हा एक भावनिक प्रवास आहे. हा चित्रपट पाहूण अनेकांच्या डोळ्यात पाणी येईल. दिग्दर्शक कुमार या चित्रपटाबाबत म्हणतात की, "थिएटरमध्ये वास्तविक जीवनातील जोडप्याच्या बंधनाला स्पर्श करणारा सिनेमॅटिक अनुभव प्रेक्षकांना नक्कीच येईल." प्रेक्षकांना या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत. आता हा चित्रपट किती यशस्वी होतो हे पाहणं आता लक्षणीय ठरणार आहे.

TAGGED:

AKASH NARAYANKAR
AKASH NARAYANKAR AND ANJALI BAI
LOVE YOU MUDDU
लव्ह यू मुद्दू
LOVE YOU MUDDU MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.