आकांक्षा चमोलाचा धक्कादायक नवा खुलासा, श्वानबरोबर केली पती गौरव खन्नाची तुलना...
आकांक्षा चमोलाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती पती गौरव खन्नाची तुलना श्वानबरोबर करताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद : 'लॉक अप: ट्रुथ ऑर डेअर'मध्ये सहभागी झाल्यापासून आकांक्षा चमोला तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळं चर्चेत आहे. विशेषतः तिनं अभिनेता गौरव खन्नाबरोबर घटस्फोट घेत असल्याचं उघड केल्यानंतर तिच्याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाल्या होत्या. आता आकांक्षाचं आणखी शोमधील धक्कादायक वक्तव्य समोर आलं आहे, ज्यामुळं ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 'लॉक अप 2'च्या नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका भागात, आकांक्षा चमोलानं शिल्पा शिंदे आणि श्रिया कालरा यांच्याशी तिचा पती गौरव खन्नाच्या घरातील प्रवेशाबद्दल मनमोकळेपणानं संवाद केला. या संभाषणाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा धीरज धूपरची पत्नी, विन्नी अरोरा, या रिॲलिटी शोमध्ये आली आणि त्यामुळं या जोडप्याचं भावनिक पुनर्मिलन झालं. विन्नीच्या प्रवेशानंतर आकांक्षा, शिल्पा आणि श्रिया एकत्र बसून बोलत होत्या. या गप्पांदरम्यान, श्रियानं तिच्या प्रियकराची आठवण येत असल्याची भावना व्यक्त केली. श्रेया आकांक्षाला म्हणाली, " तुझा पणं आला, हिचा पण आला मलाही काही काळासाठी माझा बॉयफ्रेंड हवा आहे." यावर उत्तर देताना आकांक्षा गंमतीनं म्हणाली, "माझा एक एक्स होता." वरुण (लैला) हसून म्हणाला, "तुझं घर कुठून आलं? तू एका अनोळखी माणसाला घेऊन आली आहेस." त्याच्या या बोलण्यानं श्रेया, शिल्पा आणि स्वतः आकांक्षालाही आश्चर्य वाटले.
आकांक्षानं केलं गौरव खन्नावर भाष्य : आकांक्षानं यानंतर असं म्हटलं, " गौरवच्या ऐवजी माझ्या घरातलं कोणीतरी माझ्याकडे आलं असतं तर बरं झालं असतं." श्रेयानं विचारलं, "का?" आकांक्षानं शोमधील गौरवचा उल्लेख करत उत्तर दिलं, "मी स्वतः कंफर्टेबल असते, नाही का? खरं तर, ते त्याच्यासाठी नव्हतं, ते जास्त करून माझ्यासाठी होतं." आकांक्षा पुढे म्हणाली, "माझी आई किंवा वडील आले असते, किंवा माझा श्वान आला असता तर मला जास्त आवडलं असतं." हे ऐकून श्रेया आणि शिल्पा हसल्या.
'लॉक अप 2'मध्ये आकांक्षा चमोलाचा खुलासा : 'लॉक अप 2'मध्ये आकांक्षा चमोलानं पहिल्यांदा खुलासा केला की तिनं आणि गौरव खन्नानं त्यांचं लग्न संपवण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान प्रेक्षकांनी यानंतर असा अंदाज लावला की, मुले होऊ देत नसल्यानं त्यांच्यात मतभेद झाले असावे, त्यामुळं ते विभक्त होत असावे. दरम्यान स्वत:बद्दल बोलताना,आकांक्षानं कबूल केलं की मुलांचा मुद्दा त्यांच्या नात्यात नक्कीच एक घटक होता, मात्र तिनं स्पष्ट केलं की विभक्त होण्याच्या निर्णयामागे ते एकमेव कारण नव्हते. तिनं अनेक वैयक्तिक मतभेदांमुळं त्यांनी लग्न संपवले. तसेच आकांक्षा आणि गौरव खन्ना यांचे लग्न 2016मध्ये झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोघेही एका ऑडिशनदरम्यान भेटले आणि प्रेमात पडले. डेटिंगनंतर, त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी गौरवच्या मूळ गावी, कानपूर येथे लग्न केले.