'लॉक अप 2'मध्ये शिवांगी जोशीसह इतर सेलिब्रिटींनी आपल्यावरील झालेल्या विनयभंगाच्या घटनेचा केला खुलासा
'लॉक अप 2' हा शो सध्या खूप चर्चेत आला आहे. या शोमध्ये अनेक स्टार्सनं त्यांच्याबरोबर विनयभंग झाल्याचं उघड केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 2:07 PM IST
हैदराबाद : या आठवड्यात 'लॉक अप'मधील 'सच या सजा' या टास्कदरम्यान स्पर्धकांनी आपल्या स्वत:च्या वैयक्तिक त्यांची सर्वात गुपित रहस्ये उघड केली आहे. यावेळी अनेकांनी भावनिक खुलासे केले आहेत. दरम्यान अभिनेत्री शिवांगी जोशीनं बालपणीचा संघर्ष, वडीलांचे व्यवसायातील नुकसान आणि विश्वासघात झाल्याचं यावेळी उघड केलं. याशिवाय तिनं सांगितलं की, ऐक वेळ तिच्या जीवनात अशी आली तिला तिच्या कुटुंबाकडे खाण्यासाठी काहीचं नव्हते. तसेच तिनं हेही सांगितलं की, ती छोटी असताना तिच्या आईनं मानलेल्या भावानं तिचा विनयभंग केला होता. या घटनेबद्दल सांगत असताना तिच्या डोळ्यात पाणी आले होते. तिनं पुढं सांगितलं की, जेव्हा तिच्या आई-बाबांनी त्याला पकडले त्यावेळी त्याला खूप मारले होते.
हर्षद चोप्रानं केला खुलासा : टीव्ही स्टार हर्षद चोप्रावर वयाच्या 9 - 10व्या वर्षी लैंगिक अत्याचार झाल्याचं त्यानं उघड केलं होतं. अभिनेत्यावर रात्रीच्या वेळी लैंगिक हल्ला झाला होता. लैंगिक अत्याचारावर पालकांनी सावध आणि आपल्या मुलांबरोबर जास्त- जास्त बोलण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे याबद्दल त्यानं सांगितलं. यावेळी हर्षद खूप भावूक झाला होता.
श्रेया कालराचा झाला विनयभंग : शोमधील स्पर्धक श्रेया कालरावर, वयाच्या 13व्या वर्षी चुलत भावाकडून झालेल्या विनयभंगाची घटना सांगतली. यावेळी ती देखील भावूक झाली होती. हे सत्य तिच्या आईला पूर्णपणे खचवून टाकू शकते, याचीही तिनं कबुली दिली. तिचे कुटुंब आजही त्याच चुलत भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहते होते. तिनं नमूद केलं की, तिच्या कुटुंबाला या घटनेबद्दल काहीही माहित नाही. तिला भीती होती की, हे सत्य समोर आल्यानंतर तिची आई कोलमडून पडेल आणि तिच्या भावाच्या खुशीवर देखील परिणाम होईल. दरम्यान रिॲलिटी शो 'लॉक अप सीझन 2'चा एपिसोड हा सध्या खूप चर्चेत आला आहे. यामध्ये या स्टार्सनं खुलासा केल्यानंतर अनेकजण सोशल मीडियावर त्यांना हिम्मत देताना दिसत आहेत. दरम्यान या शोचं सूत्रसंचलन अभिनेता रितेश देशमुख आणि फराह खान करत आहेत. हा शो दिवसेंदिवस खूप मनोरंजक बनत आहे.