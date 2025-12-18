Yearender 2025 : मराठी चित्रपटसृष्टीतील 2025मधील कॉमेडी आणि भावनिक चित्रपट, पाहा यादी...
मराठी सिनेसृष्टीतील नवीन कॉमेडी आणि भावनिक चित्रपट तुम्ही पाहून आपला न्यू - ईयर विशेष बनवू शकता. आता आम्ही दिलेली यादी पाहा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 1:01 PM IST
मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीमधील अनेक नवीन कॉमेडी आणि भावनिक चित्रपट २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांना प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं. मराठी चित्रपट विनोदापासून तर संवादांपर्यंत, सुखद भावना घेऊन येतात. मराठी सिनेसृष्टीत असे काही चित्रपट आहेत, ज्यांनी २०२५मध्ये प्रेक्षकांचं भरपूर मनोरंजन केलं. आता लवकरच २०२६चं आगमन होणार आहे. दरम्यान तुम्ही तुमचा ३१ डिसेंबर म्हणजेच न्यू - ईयरचा दिवस कसा साजरा करणार याबद्दल, तुम्ही विचार केला असेलच, मात्र हा दिवस आणखी विशेष बनविण्यासाठी तुम्ही २०२५मधील काही धमाकेदार कॉमेडी आणि भावनिक चित्रपट आपल्या कुटुंबासह पाहू शकता. चला तर मग या चित्रपटांवर एक नजर टाकूया.
'गुलकंद' (Gulkand) : सचिन गोस्वामी यांचा 'गुलकंद' हा एक जबरदस्त विनोदी चित्रपट आहे, जो लग्नाच्या बहुआयामी प्रवासाचे सुंदरपणे चित्रण करतो. या चित्रपटात वैवाहिक नात्यातील दैनंदिन घडामोडींचे सुंदर चित्रण केले गेले आहेत. हा चित्रपट 1 मे 2025 रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज झाला. या चित्रपटामध्ये सई ताम्हणकर, प्रसाद ओक, ईशा डे, समीर चौघुले, वनिता खरात, तेजस राऊत, जुई भागवत आणि इतर कलाकार दिसले आहेत. या चित्रपटाचे निर्माते सचिन मोटे, सचिन गोस्वामी आणि संजय छाब्रिया हे आहेत. हा चित्रपट अनेकांना पसंत पडला होता. या चित्रपटाचे वितरक पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर्स आहेत. 'गुलकंद'चा रनटाईम २ तास २६ मिनिटे असून हा चित्रपट खूप मनोरंजक आहे. या चित्रपटानं 7.34 कोटींची कमाई केली.
'सुशीला सुजित' ( SuSheela SuJeet) : स्वप्नील जोशी आणि सोनाली कुलकर्णी स्टारर 'सुशीला सुजित' हा चित्रपट 18 एप्रिल 2025 रोजी रिलीज झाला. चित्रपटामध्ये धमाकेदार कॉमेडी असून याला प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं होतं. 'सुशीला सुजित' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रसाद ओक यांनी केलंय. या चित्रपटात एक विवाहित महिला गळणारा शॉवर आणि दरवाजा दुरुस्त करण्यासाठी प्लंबरला बोलावते. यानंतर तिच्या घराच्या खोलीचं दार अनपेक्षित परिस्थितीमुळं बंद होते. यानंतर सुशीला आणि सुजित हे दोन्ही पात्र अडकून बसतात. या चित्रपटाचे निर्माते स्वप्नील जोशी, मंजिरी ओक, संजय मेमाणे, नीलेश राठी, आणि प्रसाद ओक आहेत. चित्रपटाचे वितरक पॅनोरमा स्टुडिओ आहे. चित्रपटाचा रनटाईम 1 तास 32 मिनिटांचा आहे. या चित्रपटानं जगभरात 87.6 कोटींची कमाई केली आहे तर, भारतात 77.68 कोटींचं कलेक्शन केलंय.
'चिकी चिकी बुबूमबुम' (ChikiChiki BooBoomBoom) : चित्रपटाची कहाणी मुंबईजवळील एका फार्महाऊसवर होणाऱ्या पुनर्मिलनाच्या वेळी, सहा मित्रांना एक मृतदेह सापडतो. यानंतर तेथील परिस्थिती अराजकतेत बदलते. एका गंभीर चुकीमुळं पोलिसांना फोन करता येत नसल्यानं, त्यांना अनपेक्षित पाहुण्यांचा, धक्कादायक खुलासे आणि वाढत्या संशयाचा सामना करावा लागतो. हा चित्रपट खूप मजेशीर आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रसाद खांडेकर यांनी केलं आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे निर्माते सुनील नारकर आहे. हा चित्रपट नारकर फिल्म्स अँड एंटरटेनमेंट, स्वर्ण पट कथा, प्राजकर प्रोडक्शन तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये स्वप्निल जोशी, प्रसाद खांडेकर, प्रार्थना बेहरे, प्राजक्ता माली, आणि इतर मराठी कलाकार आहेत.
'प्रेमाची गोष्ट २' (Premachi goshta 2) : सतीश राजवाडे दिग्दर्शित 'प्रेमाची गोष्ट २' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. चित्रपटात अर्जुनला त्याची सर्वात चांगली मैत्रीण मेरीशी लग्न केल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असतो. यानंतर तो आपल्या दुःखी आयुष्यासाठी देवाला दोष देतो. त्यामुळे, देव त्याला एक आणखी एक संधी देतो त्याचं स्वत:चं नशीब पुन्हा लिहिण्याचं, यानंतर तो ही संधी घेतो. यानंतर त्याच्या आयुष्यात काय बदल येतो, हे दाखविण्यात आले आहेत. या चित्रपटाचे निर्माते संजय छब्रिया आणि अमित भानुशाली आहेत. चित्रपटाचे वितरक पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर्स असून यामध्ये रिधिमा पंडित, स्वप्नील जोशी, ललित प्रभाकर, भाऊ कदम, रुचा वैद्य, अविनाश नारकर, प्रसाद बर्वे आणि इतर कलाकरांनी काम केलंय. या चित्रपटानं 1.58 कोटींची कमाई केली आहे.
'फसक्लास दाभाडे' : हेमंत धोमे यांचा 'फसक्लास दाभाडे' हा चित्रपट खूप चर्चेत होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर २४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामध्ये दाभाडे कुटुंब एका लग्नासाठी एकत्र येतात. या सोहळ्यामुळं जुने प्रश्न पुन्हा समोर येते, यामुळं आव्हाने आणि आनंद दोन्ही येतात, मात्र अधिक तणाव असल्यानंतर देखील त्यांचे कौटुंबिक बंध अधिक घट्ट होते. 'फसक्लास दाभाडे'मध्ये राजसी भावे, सिद्धार्थ चंदेकर, अमेय वाघ, मिताली मायेकर, क्षिती जोग, हरीश दुधाडे, उषा नाडकर्णी, निवेदिता सर्राफ आणि इतर मराठी कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे निर्माते क्षिति जोग, आनंद एल. राय, आणि कृष्ण कुमार आहेत. या चित्रपटानं 3.64 कोटींची कमाई केली आहे.