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'किलिये किलिये' गाण्यामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या होत्या एस. जानकी; नव्या पिढीनेही उचलून धरला दक्षिणेच्या गाणकोकिळेचा आवाज

एस. जानकी यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, हिंदीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये हजारो गाणी गायली. आपल्या सुरेल गायकीसोबतच त्या स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखल्या जात होत्या.

Legendary Singer S Janaki Passes Away
एस. जानकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 8:07 AM IST

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म्हैसूर (कर्नाटक) : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि दिग्गज पार्श्वगायिका एस. जानकी यांचे शनिवारी (12 जुलै) सायंकाळी वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन झालं. वयोमानानुसार उद्भवलेल्या आरोग्य समस्यांमुळे त्यांच्यावर मैसूरमधील कुवेम्पुनगर येथील अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. कौटुंबिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकृती खालावल्यानं शनिवारी दुपारी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झालं.

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील 'नाईटिंगेल' (कोकिळा) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एस. जानकी यांनी अनेक दशकांपर्यंत आपल्या मधुर आवाजानं रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. संगीतविश्वात त्यांना प्रेमानं 'जानकी अम्मा' म्हणून ओळखल्या जात. त्यांच्या निधनामुळे दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीसह संपूर्ण भारतीय संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे.

एस. जानकी यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, हिंदीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये हजारो गाणी गायली. आपल्या सुरेल गायकीसोबतच त्या स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखल्या जात होत्या. 2013 मध्ये त्यांना जाहीर झालेला 'पद्मभूषण' पुरस्कार स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला होता. संगीत क्षेत्रातील आपल्या दीर्घ योगदानाच्या तुलनेत हा सन्मान उशिरा जाहीर झाल्याची भावना त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.

'किलिये किलिये' गाण्यामुळे पुन्हा चर्चेत आल्या : एस. जानकी या गेल्या वर्षी त्यांच्या 'किलिये किलिये' या गाण्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या होत्या. हे गाणं सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालं होतं. मूळचं हे गाणं मल्याळम भाषेतील असून, 1983 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आ रात्रि' या चित्रपटातील आहे. या गाण्याला दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा यांनी संगीत दिलं होतं, तर एस. जानकी यांनी आपल्या सुरेल आवाजात ते गायलं होतं.

गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाले ल्या 'लोका चॅप्टर 1' या चित्रपटासाठी डीजे शेखर यांनी या गाण्याचं रीमिक्स व्हर्जन तयार केलं. या नव्या गाण्यालाही प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि 'किलिये किलिये' हे गाणं पुन्हा एकदा लोकप्रिय झालं. गाण्याची सुरुवात 'किलिये किलिये मणि मणि मेघथोप्पिल...' या ओळींनी होते.

20 भाषांमध्ये 48 हजारांहून अधिक गाणी गायली : एस. जानकी या भारतीय संगीतविश्वातील सर्वाधिक बहुभाषिक गायिकांपैकी एक मानल्या जात होत्या. त्यांनी आपल्या सहा दशकांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत 20 भाषांमध्ये 48 हजारांहून अधिक गाणी ध्वनिमुद्रित केली. कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, हिंदी, ओडिया, तुळू, उर्दू, पंजाबी आणि बंगालीसह अनेक भाषांतील चित्रपट, संगीत अल्बम, दूरदर्शन आणि रेडिओसाठी त्यांनी गायन केलं. त्यांच्या अजरामर आवाजामुळे भारतीय संगीतविश्वात त्यांनी कायमचं स्थान निर्माण केलं.

दरम्यान, एस जानकी गेल्या काही वर्षांपासून त्या मैसूर इथं वास्तव्यास होत्या. अलीकडेच त्या बोगदी परिसरातील नव्या निवासस्थानी राहायला गेल्या होत्या. वयोमानामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनाने भारतीय संगीतविश्वाने एक दिग्गज आणि अजरामर आवाज गमावला आहे.

आज सकाळी 8 वाजल्यापासून अंतिम दर्शन : एस. जानकी यांच्या पार्थिवावर रविवारी मैसूर तालुक्यातील एच.डी. कोटे रोडवरील कनियानहुंडी येथील फार्महाऊसमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. कुटुंबीयांशी चर्चा केल्यानंतर ही माहिती मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया यांनी दिली.

त्यांनी सांगितले की, रविवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून मैसूरमधील महाराजा कॉलेज मैदानावर एस. जानकी यांच्या पार्थिवाचे सर्वसामान्यांना अंतिम दर्शन घेता यावं आणि श्रद्धांजली वाहता यावी, यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानंतर सायंकाळी कनियानहुंडी येथील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

मंत्री डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया यांनी सांगितलं की, एस. जानकी यांनी आपले अंत्यसंस्कार मैसूरमध्येच व्हावेत, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या इच्छेनुसार मैसूरमध्येच अंत्यसंस्कार केले जाणार असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी एस. जानकी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील संदेशात त्यांनी म्हटलं की, "भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अतुलनीय पार्श्वगायिका आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीचा सुरेल आवाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'गानाकोकिळा' एस. जानकी यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे." त्यांच्या निधनानं भारतीय संगीतविश्वाची मोठी हानी झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

'पद्मभूषण' पुरस्कार स्वीकारण्यास दिला होता नकार : एस. जानकी या आपल्या सुरेल आवाजाइतक्याच स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखल्या जात. 2013 मध्ये भारत सरकारनं त्यांना 'पद्मभूषण' हा देशातील तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला होता. मात्र, त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, भारतीय संगीत क्षेत्रातील आपल्या दीर्घ आणि उल्लेखनीय योगदानाच्या तुलनेत हा सन्मान खूप उशिरा जाहीर झाला. आपल्या कार्याची दखल यापूर्वीच घेतली जावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे या वयात पद्मभूषण स्वीकारण्यात अर्थ नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

गायकीच्या जोरावर अनेक सर्वोच्च पुरस्कार पटकावले : एस. जानकी यांचा संगीत क्षेत्रातील प्रवास अनेक मान-सन्मानांनी गौरवलेला होता. आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी गायकीच्या जोरावर अनेक सर्वोच्च पुरस्कार पटकावले. त्यांना चार वेळा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (National Film Award) मिळाला होता. याशिवाय विविध राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या 33 राज्य चित्रपट पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आलं होतं. त्यांच्या सुरेल आवाजामुळे त्यांनी भारतीय संगीतविश्वात अजरामर स्थान निर्माण केलं.

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S JANKI
LEGENDARY SINGER S JANAKI
KILIYE KILIYE SONG S JANAKI
किलिये किलिये गाणं एस जानकी
SINGER S JANAKI PASSES AWAY

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