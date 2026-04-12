संगीत क्षेत्रातला जादूई स्वर हरपला! दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे निधन, चिरंजीव आनंद भोसले यांनी दिली माहिती
दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं आज (12 एप्रिल) निधन झालं आहे.
Published : April 12, 2026 at 12:56 PM IST
मुंबई : भारतीय संगीत क्षेत्रातील दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं आज (12 एप्रिल) निधन झालं आहे. शनिवारी (11 एप्रिल) त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ब्रीज कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज त्यांचे दुर्दैवी निधन झाले. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
यासंदर्भात त्यांचे सुपूत्र आनंद भोसले यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती दिली. उद्या सायंकाळी चार वाजता शिवाजी पार्क येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार होतील.
