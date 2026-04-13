स्वरस्वामिनी आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार; नितीन मुकेश म्हणाले, 'मी माझी आई गमाविली'

रसिक आणि श्रोत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या ज्येष्ठ पार्श्व गायिका आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर आज दुपारी अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

संग्रहित- आशा भोसले (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 7:49 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 8:02 AM IST

मुंबई-ख्यातनाम पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर आज शिवाजी पार्कमध्ये अंत्यसंस्कार होणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांच्या लोअर परळमधील निवासस्थानी सर्वसामान्यांना त्यांचे अंतिमदर्शन घेता येणार आहेत.

संगीत क्षेत्रात आपल्या कामगिरीनं कायमस्वरुपी 'सुरेल' ठसा उमटविणाऱ्या आशा भोसले यांचं पार्थिव अंतिमदर्शनाकरिता लोअर परळ येथील त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क येथे शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

मराठी-हिंदीसह जगातील बहुतांश भाषांमध्ये सुरेल गाणी गाणाऱ्या आशा भोसले यांनी सात दशकांहून अधिक काळ उत्कृष्ट काम करून लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण केलं. त्यांनी कित्येक भाषांमध्ये प्रत्येक शैलीत गाणी गाऊन जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनात मोठं स्थान मिळवलं. नोंद झालेल्या ज्ञात माहितीचा विचार करता त्यांनी 20 भाषांमध्ये 16 हजारांहून अधिक गाणी गायली आहेत. यामुळं सर्वाधिक स्टुडिओ रेकॉर्डिंगसाठी त्यांचं नाव गिनीज बुकमध्ये नोंदवण्यात आलं.

मी माझी आई गमावली- ज्येष्ठ गायक नितीन मुकेश यांनी आशा भोसले यांच्या निधनावर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, "त्या माझ्यासाठी आईसमान होत्या. माझ्या मुलांसाठी आजीसारख्या होत्या. मला आठवतंय, मी माझ्या नातीसोबत खेळायचो. तिला आशा भोसले यांची गाणी ऐकवायचो." भावूक झालेल्या नितीन मुकेश यांनी पुढे म्हटलं, "मी माझं संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यासोबत घालवलं. त्या आता नाहीत. मला वाटतंय की मी माझी आई गमावली आहे. मी आशाजींना गमावले आहे. केवळ आपल्या देशातच नाही, तर जगभरात असा कोणी नसेल जो त्यांच्यावर प्रेम करत नसेल. आज आम्हाला त्यांची खूप आठवण ये आहे. आमची इच्छा असली तरी आम्ही त्यांच्या गायनशैलीची नक्कल करू शकत नाही. त्यांची शैली अतुलनीय होती".

एका शतकाचा अस्त- 'शोले' चित्रपटाचे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांनी रविवारी ख्यातनाम गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. "एका शतकाचा अस्त" झाल्याचं सिप्पी यांनी म्हटलं. ते म्हणाले,"आशाजींचे निधन हा खरोखरच अत्यंत वेदनादायक क्षण आहे. आशाजी एक गायिका आणि एक व्यक्ती म्हणूनदेखील अत्यंत अद्भुत होत्या. त्यांचं निधन म्हणजे जणू काही एका शतकाचाच अस्त आहे. त्या संगीताच्या इतिहासाचा भाग म्हणून सदैव राहतील. त्यांचे गायन नेहमीच स्मरणात राहील. त्यांच्या गीतांच्या माध्यमातून त्यांची आठवण कायम ठेवली जाईल," असे रमेश सिप्पी म्हणाले.

  • महान पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचं रविवारी मुंबईत वयाच्या 92 व्या वर्षी ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झालं. तीव्र थकवा आणि छातीचा संसर्ग झाल्यामुळे त्यांना शनिवारी सायंकाळी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

