संगीत विश्वातील अविस्मरणीय युगाचा अंत, गायिका आशा भोसले यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

प्रख्यात पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी सिने क्षेत्रातील उपस्थित गायकांनी स्वर सुमनांनी आंदरांजली वाहिली.

आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 5:17 PM IST

मुंबई : दैवी सुरांचं देणं लाभलेल्या लोकप्रिय पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचं 92 व्या वर्षी निधन झालं. मल्टी-ऑर्गन फेल्युअरमुळे त्यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. आज सोमवारी (13 एप्रिल) शासकीय इतमामात शिवाजी पार्क येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर तसंच चाहते आशाताईंच्या अंतिम दर्शनासाठी उपस्थित होते. त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी प्रचंड गर्दी उसळली होती. यावेळी उपस्थित सिने क्षेत्रातील गायकांनी स्वर सुमनांनी आशाताईंना आंदरांजली वाहिली.

बातमी अपडेट होत आहे...

