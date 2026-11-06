’अफरातफरी’च्या प्रमोशनवरून ओंकार भोजने मिलिंद कवडे यांच्यात कायदेशीर वाद
एका जाहीर मुलाखतीदरम्यान भोजने यांच्याविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक आणि बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी कवडे यांना ही नोटीस बजावण्यात आलीय.
Published : November 6, 2026 at 5:13 PM IST
पुणे - मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते ओंकार भोजने यांच्या वतीने आफरातफरी चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक व सहनिर्माते मिलिंद झुंबर कवडे यांना 50 लाख रुपयांच्या मानहानीची कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एका जाहीर मुलाखतीदरम्यान भोजने यांच्याविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक आणि बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली असून ॲड. असीम सरोदे यांच्याकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली असून याला उत्तर देताना कवडे यांनी बदनामीचे आरोप फेटाळलेत. चित्रपटाच्या निर्मिती आणि प्रसिद्धी मोहिमेत अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याचा प्रतिआरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात अभिनेते ओंकार भोजने यांचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या असीम सरोदे यांनी ही नोटीस पाठवली होती यावर मिलिंद कवडे यांनी देखील त्यांना उत्तर पाठवलं आहे.
दिग्दर्शक मिलिंद कवडे यांनी एका डिजिटल माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत ओंकार भोजने यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि बदनामीकारक विधाने केली होती. चित्रपटाच्या प्रसिद्धीला उपस्थित न राहिल्याचा आरोप करत कवडेंनी भोजने यांची तुलना 'सराईत पाकीटमार' तसंच 'सराईत खोटारडा' अशा अपमानास्पद शब्दात केली. ही मुलाखत आणि त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आल्यामुळे ओंकार भोजने यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आणि त्यांनी नोटीस पाठवली होती.
ओंकार भोजने यांनी जी नोटीस पाठवली आहे, त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की चित्रपटाचे चित्रीकरण नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 मध्ये पूर्ण झाले होते. त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शनाच्या तारखा निर्मात्यांकडून वारंवार बदलण्यात आल्या आधी 3 सप्टेंबर आणि नंतर 9 ऑक्टोबर 2026 अशी तारीख करण्यात आली. भोजने यांच्या पूर्वपुनर्नियोजित व्यावसायिक कामांमुळे त्यांना अचानक बदललेल्या काही कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. व्यग्र वेळापत्रक असूनही ओंकार भोजने यांनी काही माध्यमांना चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी मुलाखती दिल्या होत्या. असं असताना मिलिंद कवडे यांनी केलेल्या सर्व विधानांची जाहीर बिनशर्त माफी मागावी, विधाने मागे घ्यावीत, भविष्यात अशी विधाने करू नयेत आणि पन्नास लाख रुपये भरपाई द्यावी. दिवाळीनंतर दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावर कवडे यांनी उत्तरात भोजने यांची जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचा आरोप नाकारला आहे. कलाकारांकडून चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी वेळ मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत मुलाखतकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला आपण आपल्या व्यावसायिक अनुभवाच्या आधारे उत्तर दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसंच जे पाकिटमार संबंधीचं उदाहरण केवळ उपमा म्हणून वापरलं होतं. भोजने यांना प्रत्यक्ष त्या शब्दाने संबोधलं नव्हतं, असा कवडे यांचा स्पष्ट दावा आहे. मुलाखतीतील निवडक शब्द किंवा छोट्या क्लिप्सऐवजी संपूर्ण प्रश्नोत्तर आणि त्यामागील घटनाक्रम विचारात घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसंच माझी नाराजी ही चित्रपटाच्या निर्मिती आणि प्रमोशनदरम्यान आलेल्या अडचणींशी संबंधित होती. वैयक्तिक आकसातून भोजने यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याचा उद्देश नव्हता, असं उत्तरात नमूद आहे.
आरोप-प्रत्यारोप आणि कायदेशीर कारवाईचे इशारे असले तरी दोन्ही पक्षांनी चर्चेची दारे बंद केलेली नाहीत. भोजने यांच्या नोटिशीत सामोपचाराच्या चर्चेची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. कवडे यांनीही व्यावसायिक संबंध जपण्यासाठी आणि अनावश्यक न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी सामंजस्याने तोडगा शोधण्याची तयारी व्यक्त केली आहे.