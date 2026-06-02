ललित मोदींनी 'गोल्ड डिगर' या उपाधीविरुद्ध सुष्मिता सेनचा केला बचाव...
इंडियन प्रीमियर लीगचे पहिले अध्यक्ष आणि माजी आयुक्त ललित मोदीनं अभिनेत्री सुष्मिता सेनबद्दल आता एक खुलासा केला आहे.
Published : June 2, 2026 at 10:28 AM IST
हैदराबाद : इंडियन प्रीमियर लीगचे पहिले अध्यक्ष आणि माजी आयुक्त ललित मोदी यांनी 2022मध्ये एक इंस्टाग्राम एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमुळं सोशल मीडियावर चांगलीच खळबळ उडाली होती. जुलै महिन्यात, ललित मोदींनी सुष्मिता सेनबरोबरचे काही फोटो शेअर करून त्यांच्या नात्याबद्दलची घोषणा केली होती. ललित मोदी सुष्मिताच्या नात्याची घोषणा झाल्यानंतर सोशल मीडियावर याविषयी खूप चर्चा होऊ लागली होती. अभिनेत्रीला सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं. अनेकांनी तिला गोल्ड डिगर असल्याचं म्हटलं होतं. पैशासाठी नात्यात आलेल्याचं सुष्मिता सेनवर आरोप करण्यात आले होते. सोशल मीडियावर अशी चर्चा होत असल्यावर देखील अभिनेत्री शांत बसली होती. यानंतर या दोघांच्या ब्रेकअपच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या होत्या.
ललित मोदींनी केला खुलासा : आता या वादाच्या चार वर्षांनी ललित मोदींनी अखेर या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, "सुष्मिता एक सुंदर, यशस्वी आणि स्वबळावर यशस्वी झालेली एक स्त्री आहे. तिच्याकडे जेवढे हिरे आहेत, तेवढे क्वचितच कोणाकडे असेल आणि हे हिरे तिनं स्वतःच्या हिंमतीवर कमावले आहेत. तिचे स्वतःचे हिऱ्यांचे दुकान देखील आहे. यानंतर ललित मोदींनी असाही दावा केला की, त्यांच्या नात्यादरम्यान त्यांनी सुष्मिताच्या कोणत्याही आउटिंगचा खर्च क्वचितच केला असेल. ललित मोदी पुढं सांगितलं, "बहुतेक वेळा सुष्मिताच पैसे देत असत. तिच्याबरोबर असताना मला 'ठेवलेला प्रियकर' (केप्ट बॉयफ्रेंड ) असल्यासारखे वाटायचं."
ललित मोदींनी सुष्मिता सेनचं केलं कौतुक : ललित मोदी यांनी सांगितलं, "लोक तिला 'गोल्ड डिगर' म्हणतात, जे पूर्णपणे चुकीचं आहे. आमच्यापैकी कोणी 'डिगर' असेल, तर तो मी आहे, 'डायमंड डिगर'. सुष्मिता माझ्यासाठी खूप विशेष होती. ती अशा लोकांपैकी एक आहे, जिनं मला अनेक प्रकारे प्रगती करण्यास मदत केली. त्यावेळी सुष्मिता माझ्या आयुष्याचा एक खूप महत्त्वाचा भाग होती. तिच्याबरोबरचे माझे नाते खूप विशेष होते. सुष्मितासोबतचे त्यांचे नाते पुढं जाऊ शकले नाही. यावर त्यांनी पुढं सांगितलं की, त्यांच्यातील अंतर हे एक मोठे आव्हान बनले. त्यांच्या मनात आजही सुष्मिताबद्दल प्रचंड आदर आणि स्नेह आहे. याशिवाय ललित यांनी सिंगल मदर म्हणून सुष्मिता सेनची चांगलेच कौतुक केलं आहे. सिंगल मदर म्हणून सुष्मिताची प्रशंसा करताना त्यांनी म्हटलं, "सुष्मितानं ज्या प्रकारे आपल्या मुली रेनी आणि अलीशा यांना वाढवलंय , ते कौतुकास्पद आहे. मी व्हायरल पोस्ट सुष्मितासमोर केली होती. मात्र, मी ते खरंच फोटो पोस्ट करेन असं तिला वाटलं नव्हतं. आम्ही विमानात होतो आणि कशावरून तरी आमच्यात वाद झाला होता. मग ती म्हणाली, तू हे पोस्ट करायला नको होतंस. मी हसलो आणि बटन दाबले. यानंतर आम्ही विमानतळावर उतरल्यावर या फोटोंबद्दल गदारोळ झाला, पण त्यात काहीही चुकीचं नव्हतं. यानंतर सुष्मितानं मला फोटो काढायला सांगितलं नाहीत, किंवा तसा विचारही तिच्या मनात कधी आला नाही. या घटनेबद्दल मला कोणताही पश्चात्ताप नाही. या पोस्टमुळं इंटरनेटवर गदारोळ झाला. मी जे केलं याबद्दल मला अभिमान आहे. जरी माझ्याकडून चूक झाली असली, तरी मी त्यातून शिकलो."
