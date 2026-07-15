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'लापता लेडीज' फेम छाया कदम पंढरीच्या वारीमध्ये 20 किमी अनवाणी चालली

छाया कदम पंढरीच्या वारीमध्ये सहभागी झाली. आता तिनं सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत.

Chhaya Kadam
छाया कदम (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 2:05 PM IST

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हैदराबाद : 'लापता लेडीज' या चित्रपटातून प्रसिद्धीझोतात आलेली अभिनेत्री छाया कदमनं महाराष्ट्राच्या अत्यंत श्रद्धेय अशा 'वारी'मध्ये सहभागी होऊन आध्यात्मिक अनुभव घेतला. आपल्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार, या अभिनेत्रीनं हजारो 'वारकऱ्यांसोबत सासवड ते जेजुरी असा सुमारे 20 किलोमीटरचा प्रवास अनवाणी पायांनी पूर्ण केला. या अभिनेत्रीनं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर या तीर्थयात्रेमधील अनेक फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत, ज्यात चाहत्यांना या चैतन्यमय आध्यात्मिक प्रवासाची झलक पाहायला मिळते. तिनं शेअर केलेल पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "दुसऱ्यांदा मी सासवड ते जेजुरी अशी वारी पूर्ण केली. वारी आणि वारकरी."

छाया कदमचे वारीतील फोटो : पोस्टची सुरुवात छाया यांच्या कॅमेऱ्यासमोर हसत असलेल्या फोटोनं होते, ज्यात त्यांनी जांभळ्या आणि हिरव्या रंगाची पारंपरिक नऊवारी साडी परिधान केली आहे. यावर तिनं महाराष्ट्रीयन नथ, पारंपरिक चोकर हार आणि कपाळावर गडद पिवळा टिळा लावून आपला लूक पूर्ण केला आहे. एका व्हिडिओमध्ये त्या महामार्गावरून अनवाणी चालताना दिसली. तिच्याबरोबर हजारो भाविक जेजुरीच्या दिशेनं वाटचाल करत होते. अनेक दृश्यांमध्ये या वार्षिक तीर्थयात्रेचे उत्साही आणि भक्तिमय वातावरणातीनं तिनं अनेक फोटो टिपले. दरम्यान एका व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये, एक भाविक छाया यांच्या कपाळावर पवित्र टिळा लावत असताना त्या आशीर्वाद घेताना दिसत आहेत.

पायी प्रवास : इतर फोटोंमध्ये त्या सुंदररीत्या सजवलेल्या घोड्यांच्या शेजारी उभे राहून फोटो काढत आहे. दरम्यान या घोड्यांचे या तीर्थयात्रेत महत्त्वाची भूमिका असते. दरम्यान आणखी एका दृश्यात भाविकांचा आध्यात्मिक उत्साह पाहायला मिळत आहे. जेजुरीच्या खंडोबा मंदिराच्या परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या हळदीच्या उधळणीत भाविक नामस्मरण आणि प्रार्थना करत आहेत. वार्षिक वारीबद्दल बोलायचं झालं तर, ही महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या आणि महत्त्वपूर्ण धार्मिक यात्रांपैकी एक आहे, जिथे लाखो भाविक पंढरपूर येथील विठ्ठलाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी अनेक दिवस पायी प्रवास करत असतात.

छाया कदमच्या वर्कफ्रंटबद्दल : तसेच छाया कदमबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत प्रशंसित कलाकारांपैकी एक आहे. तिला किरण राव यांच्या 'लापता लेडीज' या चित्रपटातील भूमिकेमुळं खूप मोठी प्रसिद्धी मिळाली आणि ती 'मडगाव एक्सप्रेस' या हिट विनोदी चित्रपटातही झळकली. 'फँड्री', 'सैराट', 'न्यूड', 'झुंड', 'भिरकीट' आणि 'बापलोक' यांसारख्या चित्रपटांमुळं, तसेच अनेक गाजलेल्या मराठी नाटकांच्या माध्यमातून ही अभिनेत्री मराठी चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वपूर्ण नाव बनली आहे.

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