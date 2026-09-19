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बॉक्स ऑफिसवर करीना कपूर खानची भूमिका असलेल्या 'दायरा'पेक्षा कुणाल खेमूच्या 'व्हायब'ची सुरुवात अधिक चांगली...

करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत 'दायरा' आणि कुणाल खेमूचा 'व्हायब' या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली, याबद्दल जाणून घ्या...

Daayra and Vibe
'दायरा' आणि 'व्हायब' (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 1:12 PM IST

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हैदराबाद : भारतीय बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. करीना कपूर खानचा 'दयारा' चित्रपटगृहांमध्ये तिचा स्टार मेहुणा कुणाल खेमूच्या चित्रपटाशी स्पर्धा करत आहे. दरम्यान क्राईम थ्रिलर चित्रपटामध्ये करीना ही वेगळ्या अंदाजात दाखविण्यात आली आहे. कुणालचा दिग्दर्शित चित्रपट 'व्हाइब' हा अनेकांना आवडत आहे. रुपेरी पडद्यावर दोन्ही चित्रपट एकमेकांशी तीव्र स्पर्धा करत आहेत. दोन्ही चित्रपटांना समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर दोन्ही चित्रपटांची सुरुवात संथ झाली आहे, मात्र हे चित्रपट येणाऱ्या काळात चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

'दयारा' आणि 'व्हाइब'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस 1 : सॅकनिल्कनुसार, 'दायरा'नं 18 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत 1,878 शोजमधून 63 लाखची नेट कमाई केली. याशिवाय 74 लाख हे ग्रॉस कलेक्शन केलं आहे. सॅकनिल्कनुसार, 'व्हाइब'नं 1 कोटीचा टप्पा ओलांडला असून, 2,648 शोजमधून 1.01 कोटी नेट आणि 1.19 कोटी ग्रॉस कमाई केली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, मेघना गुलजार दिग्दर्शित हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दुसऱ्या दिवशी सुमारे 80-90 लाख रुपये कमाई करू शकतो. दरम्यान 'व्हाइब' चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, हा चित्रपट सुमारे 1.5 ते 1.75 कोटी रुपये कमवू शकेल. तसेच रात्रीच्या शोनं अधिक प्रेक्षकांना आकर्षित केल्यास, कमाई 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते.

'दयारा' आणि 'व्हाइब' : 'दयारा' हा चित्रपट मेघना गुलजार यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात करीना कपूर आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. हा चित्रपट 2019च्या हैदराबाद प्रकरणावर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे, ज्यानं संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होतं. 'दयारा' हा करीना आणि पृथ्वीराज यांचा पहिला चित्रपट असून, तीन वर्षांनंतर मेघनानं दिग्दर्शनात पुनरागमन केलं आहे. दुसरीकडे, 'व्हाइब' हा एक अ‍ॅक्शन-थ्रिलर-कॉमेडी चित्रपट आहे. यात कुणाल खेमू प्रीती झिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव आणि नवोदित वंशिका धीर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. तसेच 'मडगाव एक्सप्रेस'नंतर दोन वर्षांनी कुणाल या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पुनरागमन करत आहे.

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KUNAL KEMMU
KAREENA KAPOOR KHAN
DAAYRA AND VIBE
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