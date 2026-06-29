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अजय देवगण आणि नीरज यादव यांच्या 'चौहान'च्या टीझरमुळं झाला वाद, वाचा सविस्तर...

अजय देवगण आणि नीरज यादव यांच्या 'चौहान' चित्रपटाचा टीझर काही दिवसापूर्वी रिलीज झाला होता. आता हा टीझर वादात सापडला आहे.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:47 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता अजय देवगण आणि नीरज यादव त्यांच्या आगामी ॲक्शन-ड्रामा चित्रपट 'चौहान' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाचं धुमाकूळ घालेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. दरम्यान नुकताच या चित्रपटाचा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला, जो अजयच्या चाहत्यांना खूप आवडला होता. या टीझरला चार दिवसात 50 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. तसेच टीझरमधील अजय देवगणच्या 'पठाणांना सांगा की चौहान येत आहे' या संवादामुळं सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. या चित्रपटाला काश्मीरमध्ये तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या संवादामुळं काश्मिरी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. तसेच याप्रकरणी स्वरा भास्करनेही यावर आक्षेप घेतला आहे.

'चौहान'चा टीझर वादात : आता क्षत्रिय परिषदेनं चौहानच्या टीझरवर एक अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. पठाणांबद्दल थेट न बोलता, त्यांनी चौहान घराण्याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं आहे. क्षत्रिय परिषदेनं आपल्या एक्स हँडलवर एक अधिकृत निवेदन जारी करत लिहिलं, 'नीरज यादव आणि अजय देवगण यांच्या आगामी 'चौहान' या चित्रपटात सध्याच्या जातीय राजकारणासाठी चौहान घराण्याच्या नावाचा वापर करण्याच्या प्रयत्नाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. राजपूत इतिहास हे राजकीय शस्त्र नाही. चौहान घराण्याचा वारसा हा राजपूत इतिहासाचा भाग आहे, तो कोणताही राजकीय वृत्तांत किंवा बाहेरील शक्तींनी निर्माण केलेला बनावट वाद नाही. वैचारिक हेतूंसाठी राजपूत अस्मितेचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो.' परिषदेनं आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, 'ऐतिहासिक क्षणांचा वापर जातीय हिंसाचाराचे साधन म्हणून करू नये. आम्ही राजकीय व्यक्ती, चित्रपट निर्माते आणि प्रसारमाध्यमांना आवाहन करतो की, त्यांनी भारताच्या इतिहासाला जबाबदारीनं हाताळावं, त्याच्या ऐतिहासिक गुंतागुंतीचा आदर करावा आणि राजपूत वारशाचा वापर विभाजनकारी राजकीय वादांसाठी करू नये.

गदारोळ सुरू झाला : टीझरमधील अजय देवगणचा संवाद, "पठाणों से कहना चौहान आ रहा है," हा काश्मिरींना पठाण म्हणून संबोधल्या गेला आहे. यानंतर याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. चित्रपटाच्या टीझरमध्ये दगडफेक दाखवण्यात आली आहे आणि त्याचे कथानक काश्मीरमध्ये घडते. काश्मीरमध्ये जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांनी वापरलेल्या पेलेट शॉटगनमुळं, विशेषतः 2016 च्या अशांततेदरम्यान, हजारो लोकांच्या डोळ्यांना गंभीर दुखापत झाली. 'इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थॅल्मोलॉजी'मध्ये 2022मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात पेलेट गनमुळं डोळ्यांना दुखापत झालेल्या 777 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. या अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला की, पेलेट गन पारंपरिक बॅलिस्टिक शस्त्रांपेक्षा कमी प्राणघातक असल्या तरी, त्यामुळं डोळ्यांचे गंभीर नुकसान होते.

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TAGGED:

KSHATRIYA PARISHAD
KSHATRIYA PARISHAD SLAMS AJAY DEVGN
CHAUHAAN MOVIE
चौहान
MISAPPROPRIATION OF RAJPUT HISTORY

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