श्रीकृष्ण जन्मभूमीत अनावरीत झाला ‘कृष्णावतारम्’चा भव्य ट्रेलर!
‘कृष्णावतारम्’चा भव्य ट्रेलर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. आता हा ट्रेलर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद : सध्या भारतीय परंपरा आणि आस्था चित्रपटांतून दिसू लागल्या आहेत. खासकरून पौराणिक चित्रपटांमध्ये भक्ती, धर्म, आणि जीवनमूल्यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. श्रीकृष्ण हा हिंदू भाविकांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भगवान श्रीकृष्णावर आधारित हिंदी चित्रपटांनी भारतीय प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवलं आहे.
काही चित्रपटांतून कृष्णाच्या बाललीला, कंसवधाची कथा, तसेच महाभारतातील कुरुक्षेत्रातील कृष्णाचे मार्गदर्शन अधोरेखित केले आहे. आता श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित 'कृष्णावतारम्’ हा भव्य दिव्य चित्रपट येऊ घातला आहे. नुकताच याचा ट्रेलर श्रीकृष्ण जन्मभूमीत अनावरीत करण्यात आला. श्रीकृष्ण भक्तांच्या उपस्थितीत हा अद्वितीय आध्यात्मिक सोहळा साकारला गेला.
‘कृष्णावतारम्’चा ट्रेलर : चित्रपट आणि अध्यात्म यांचा संगम घडवणाऱ्या एका विलक्षण क्षणाचा अनुभव ‘कृष्णावतारम्’च्या ट्रेलर लोकार्पणावेळी श्रीकृष्ण जन्मभूमीत आला. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत झालेला हा सोहळा केवळ ट्रेलर रिलीज न राहता एक भक्तिमय उत्सव ठरला. या ट्रेलरचे अनावरण केवळ एका ठिकाणी मर्यादित न राहता रमण रेती मंदिर, राधा राणी मंदिर, प्रेम मंदिर आणि इस्कॉन वृंदावन अशा विविध पवित्र स्थळांवरही पार पडले. सर्वत्र घुमणाऱ्या जयघोषांमुळे वातावरण भक्तिरसात न्हाऊन निघाले आणि या उपक्रमानं एक व्यापक आध्यात्मिक चळवळ स्वरूप धारण केले. चित्रपटाचे निर्माते हा प्रकल्प केवळ भव्यतेपुरता मर्यादित नसून, तो भावनिक आणि आध्यात्मिक स्तरावर प्रेक्षकांना स्पर्श करणारा अनुभव ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करतात. जगभरातील भक्तांच्या मनाशी नाते जोडणारी ही एक मनःपूर्वक अर्पणभावनेतून साकारलेली कलाकृती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘कृष्णावतारम्’चा जागतिक स्तरावर प्रसार : प्रकाश कपाडिया आणि राम मोरी यांनी कथालेखन केले असून, अयानंका बोस यांनी छायाचित्रणाची जबाबदारी सांभाळली आहे. प्रसाद एस यांचे संगीत, चोक्कस भारद्वाज यांचे कलादिग्दर्शन, निधी यशा यांची वेशभूषा आणि इर्शाद कामिल यांचे गीतलेखन या चित्रपटाला अधिक समृद्ध करतात. ‘कृष्णावतारम्’चा जागतिक स्तरावर प्रसार अनिल थडानी यांच्या एए . फिल्म्सकडून करण्यात येणार असून, संगीत सारेगामामार्फत प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट केवळ मनोरंजन न ठरता, दैवी प्रेमाची अनुभूती देणारा एक भव्य सिनेमॅटिक प्रवास ठरणार आहे.
‘कृष्णावतारम्’बद्दल : हार्दिक गज्जर दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती क्रिएटिव्हलँड स्टुडिओज एंटरटेनमेंटचे साजन राज कुरुप आणि शोभा संत, तसेच अथश्रीकथा मोशन पिक्चर्सचे पूनम श्रॉफ आणि पार्थ गज्जर यांनी केली आहे. तीन भागांच्या मालिकेतील पहिल्या पर्वाच्या स्वरूपात साकारलेला ‘कृष्णावतारम्’ हा चित्रपट 7 मे 2026 रोजी जगभर प्रदर्शित होणार आहे.