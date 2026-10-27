'ऑब्सेशन' भारतात ओटीटी प्रदर्शित होईल, जाणून घ्या तारीख...
'ऑब्सेशन' सायकॉलॉजिकल हॉररनं भारतात 100 कोटी रुपये आणि जगभरात 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. हा चित्रपट आता ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:59 PM IST
हैदराबाद : जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवल्यानंतर, करी बार्कर यांचा चित्रपट 'ऑब्सेशन' आता ऑनलाइन प्रदर्शित होणार आहे. जगभरात 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केलेल्या या जागतिक ब्लॉकबस्टर चित्रपटाला भारतातही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. आता, ओटीटीवर पदार्पण करण्यासाठी या चित्रपटाला एक देसी ट्विस्ट दिला जात आहे. हिंदी आवृत्तीमध्ये क्रिती सेनॉन आणि वरुण धवन निक्की आणि बेअर या पात्रांना आवाज देणार आहेत. चित्रपटाच्या मूळ थिएटर आवृत्तीमध्ये इंदे नॅव्हारेटे आणि मायकल जॉन्स्टन यांनी उत्कृष्ट अभिनय केला होता.
चित्रपट कधी आणि कुठे प्रदर्शित होईल? : 'ऑब्सेशन' हा आता भारतीय प्रेक्षकांसाठी त्याच्या मूळ, अनकट आवृत्तीत इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. हा चित्रपट 30 ऑक्टोबर रोजी जिओहॉटस्टारच्या पीकॉक हबवर प्रदर्शित होणार आहे. वृत्तानुसार, या चित्रपटानं जगभरात 3,851.14 कोटींची कमाई केली आहे.
क्रिती सेनॉननं व्यक्त केल्या भावना : क्रिती आणि वरुण यांनीही या विशेष सहयोगाबद्दलचे त्यांचे अनुभव सांगितले. क्रिती म्हणाली, "मला 'ऑब्सेशन' हा चित्रपट आणि कलाकारांचा अभिनय खूप आवडला. कथा अविश्वसनीयपणे रोमांचक, अद्वितीय आणि रहस्यमय आहे. मी यापूर्वी कधीही इतके धाडसी आणि वैविध्यपूर्ण पात्र साकारले नव्हते, ज्यामुळं हा अनुभव अधिकच रोमांचक आणि आव्हानात्मक बनला. दुसऱ्या कलाकाराच्या भूमिकेला आवाज देण्याची ही माझी पहिलीच वेळ आहे आणि या नवीन सुरुवातीसाठी यापेक्षा चांगला चित्रपट मला मिळूच शकला नसता. या चित्रपटासाठी डबिंग करताना मला खूप मजा आली आणि प्रेक्षकांनी हिंदी आवृत्ती पाहण्याची मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे."
वरुण धवननं व्यक्त केल्या भावना : वरुण धवननं सांगितलं की या सहयोगामुळं त्याला हा चित्रपट आणखीनच आवडला. तो म्हणाला, "ऑब्सेशन'च्या हिंदी आवृत्तीवर काम केल्यामुळं मला ही कथा पूर्णपणे वेगळ्या दृष्टिकोनातून अनुभवता आली. खरं सांगायचं तर, चित्रपट इतक्या जवळून पाहिल्यामुळं आणि समजून घेतल्यामुळं तो मला आणखीनच आवडला. मी पहिल्यांदा चित्रपट पाहिला तेव्हा कदाचित माझ्या लक्षात न आलेले अनेक छोटे तपशील, माझ्या लक्षात आले. यामुळं हा संपूर्ण अनुभव अधिकच रंजक बनला. प्रेक्षकांनी हिंदी आवृत्ती पाहून हे बारकावे स्वतःच अनुभवावेत, यासाठी मी उत्सुक आहे."