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'राखी'च्या जाहिरातीवरून कंगना राणौतनं 'बिकिनी'बाबत केलेल्या टीकेला क्रिती सेनॉनचं चोख प्रत्युत्तर...

'रक्षाबंधन'च्या जाहिरातीवर कंगना रणौतनं केलेल्या टीकेला क्रिती सेनॉननं प्रत्युत्तर दिलं आहे. कपड्यांच्या निवडीवरून महिलांचे मूल्यमापन का केले जाते, असा प्रश्न अभिनेत्रीनं उपस्थित केला आहे.

Kriti Sanon and Kangana Ranaut
क्रिती सेनॉन आणि कंगना राणौत (पोस्टर)
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Published : August 25, 2026 at 4:48 PM IST

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हैदराबाद : क्रिती सेनॉननं अखेर तिच्या रक्षाबंधन दागिन्यांच्या जाहिरातीवरून झालेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. या जाहिरातीवर कंगना राणौतनेही तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. सणासुदीच्या या जाहिरातीतील तिच्या पेहरावावरून टीका झाल्यानंतर, क्रितीनं तिच्या इन्स्टाग्राम हँडलवरून आपल्या निवडीचा बचाव केला आणि महिलांनी काय कपडे घालावेत यावरून त्यांना जज करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दागिन्यांच्या जाहिरातीत क्रिती 'ब्रॅलेट-स्टाईल' ब्लाउज, केप आणि ड्रेप्ड स्कर्टमध्ये दिसली, त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. काही सोशल मीडिया यूजर्सनं रक्षाबंधनासारख्या पारंपरिक सणासाठी हा पेहराव योग्य वाटला नाही, तर कंगनानेही क्रिती आणि त्या जाहिरातीवर टीका केली.

क्रिती सेनॉनची पोस्ट : क्रितीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'रक्षाबंधन हे संरक्षणाचे नाते आहे. मी आणि माझी बहीण एकमेकींना राखी बांधतो. आम्हाला माहित आहे की, एखादा भाऊ जसे रक्षण करतो, तसेच आम्हीही एकमेकींचे रक्षण करू शकतो. आम्ही एकमेकींच्या आरोग्यासाठी, आनंदासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतो. आणि आमच्यासाठी, ही प्रार्थना आणि वचन आमच्या श्वानसाठीही लागू होते! कारण, तेही आमच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत,' त्यानंतर तिनं महिलांचे कपडे आणि त्यांच्या निवडींबाबत होणाऱ्या सततच्या चर्चेवर थेट प्रश्न उपस्थित केला. 'तसेच, महिलांनी काय परिधान करावे हे सांगणे आपण कधी थांबवणार आहोत?? काळाच्या ओघात 'एथनिक फॅशन'मध्ये बदल झाले आहेत, तरीही एखाद्या महिलेचा तिच्या संस्कृतीप्रती असलेला आदर केवळ तिच्या कपड्यांवरून मोजला जातो!! संस्कृती आणि परंपरा तिच्या मनात असतात, तिच्या कपड्यांच्या गळ्याच्या रचनेत नाहीत!'

Kangana Ranaut
कंगना राणौत (Instagram post)
Kriti Sanon
क्रिती सेनॉन (Instagram post)

क्रितीच्या राखी जाहिरातीबद्दल कंगना राणौतनं काय म्हटले? : क्रितीच्या प्रतिसादापूर्वी, कंगनानं तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर या जाहिरातीवर टीका केली होती. क्रितीच्या पोशाखावर उपरोधिक टिप्पणी करत तिनं प्रश्न उपस्थित केला की, कपड्यांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना एखादी महिला राखी बांधण्यासाठी असा पोशाख का निवडेल? 'तुम्ही बिकिनी किंवा अंतर्वस्त्रांमध्ये असताना भावाला राखी का बांधाल? तुमचे स्टायलिंगचे इतर पर्याय कुठे गेले? हा हा, ही जाहिरात विचित्र वाटणारी बनवली आहे!' दरम्यान क्रितीबद्दल सांगायचं झालं तर अखेर ती 'कॉकटेल 2' या चित्रपटात दिसली होती, ज्याचं दिग्दर्शन होमी अडजानिया यांनी केलं आहे. 2012 मधील 'कॉकटेल' या चित्रपटाचा हा 'स्पिरिचुअल सीक्वेल' असून, यात शाहिद कपूर आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट 19 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि आता तो नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. अभिनेत्रीनं तिच्या पुढील प्रोजेक्टची अद्याप घोषणा केलेली नाही.

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KRITI SANON
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