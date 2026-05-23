कृती सेनॉननं हिंदी चित्रपटसृष्टीत केली 12 वर्ष पूर्ण, वाचा सविस्तर...
कृती सेनॉननं हिंदी चित्रपटसृष्टीत 12 वर्षे पूर्ण केली आहे. यामुळं तिनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 23, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री कृती सेनॉननं 23 मे रोजी हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपली 12 वर्षे पूर्ण केली आहे. या विशेष प्रसंगी अभिनेत्रीनं तिच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला असून ती भावूक झाली आहे. अभिनेत्रीनं एका फॅन-पेजवरचे तयार केलेलं कोलाज पुन्हा शेअर केलं आहे. या कोलाजमध्ये गेल्या काही वर्षांतील तिच्या चित्रपटांमधील अनेक अविस्मरणीय भूमिका असल्याच्या दिसत आहेत. या कोलाजमध्ये कृतीच्या फिल्मी प्रवासातील अनेक प्रतिष्ठित लूक आणि भूमिकांचे विविध पैलू मांडण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सोशल मीडियावर हे कोलाज पुन्हा शेअर करताना तिनं लिहिलं, 'व्वा! चित्रपटांच्या या जादुई विश्वात पाऊल ठेवून आता 12 वर्षे उलटली आहेत!' तसेच दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये कृतीनं तिच्या पदार्पणाच्या 'हिरोपंती' या चित्रपटातील एका दृश्याची व्हिडिओ क्लिप शेअर केली.
कृती सेनॉननं चित्रपटसृष्टीत 12 वर्ष केली पूर्ण : या क्लिपमध्ये अभिनेत्री 'गोलगप्प्यांचा' आस्वाद घेताना दिसत आहे. यासोबतच तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'हाहा! मी इतकी खवय्यी आहे की, माझ्या पहिल्या हिंदी चित्रपटातील पडद्यावरील माझा पहिलाच शॉट गोलगप्प्या खातानाचा होता.' दरम्यान अभिनेत्रीबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं 2014मध्ये शब्बीर खान दिग्दर्शित 'हिरोपंती' या ॲक्शन-रोमान्स चित्रपटाद्वारे हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. या चित्रपटात तिच्याबरोबर टायगर श्रॉफ मुख्य भूमिकेत होता, ज्यानेही याच चित्रपटाद्वारे आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. हा चित्रपट 23 मे 2014 रोजी प्रदर्शित झाला असून याला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळाली होती.
कृती सेनॉननं केलेले चित्रपट : या चित्रपटात प्रकाश राज यांनाही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अभिनेत्रीनं 'हिरोपंती'मध्ये 'डिम्पी'ची भूमिका केली असून ती चित्रपटात एक मुक्त स्वभावाची तरुणी असल्याचं दाखविण्यात आलं, जी कौटुंबिक विरोध आणि गोंधळाच्या परिस्थितीतही प्रेमात पडते. अभिनेत्रीला तिच्या अभिनयासाठी प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. गेल्या 12 वर्षांत, कृतीनं 'बरेली की बर्फी', 'दिलवाले', 'लुका छुप्पी', 'राबता', 'भेडिया', 'हम दो हमारे दो', 'तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया', 'क्रू' आणि 'दो पत्ती' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 'मिमी' या चित्रपटातील अभिनयासाठी तिला 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री'चा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. दरम्यान कृतीच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, ती 'कॉकटेल 2' या चित्रपटामध्ये बिनधास्त आणि ग्लॅमरस अंदाजात दिसणार आहे. यापूर्वी 2012मध्ये 'कॉकटेल' हा चित्रपट आला होता. यामध्ये दीपिका पदुकोण, सैफ अली खान आणि डायना पेंटी हे कलाकार दिसले होते. आता 'कॉकटेल 2'मध्ये कृतीबरोबर शाहिद कपूर आणि रश्मिका मंदान्ना हे कलाकार दिसणार आहेत.