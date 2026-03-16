'के पॉप डिमॉन हंटर' ॲनिमेटेड चित्रपटानं 2026च्या ऑस्करमध्ये दोन पुरस्कार जिंकून रचला इतिहास...
'के पॉप डिमॉन हंटर' या चित्रपटानं ऑस्कर सोहळ्यामध्ये दोन पुरस्कार जिंकले आहेत.
Published : March 16, 2026 at 11:02 AM IST
मुंबई : अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे 15 तारखेला स्थानिक वेळेनुसार 98वा ॲकॅडमी पुरस्कार सोहळा पार पडला. दक्षिण कोरियन 'के-पॉप डेमन हंटर'ला ॲकॅडमी पुरस्कारांमध्ये 'सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेटेड चित्रपट' आणि 'सर्वोत्कृष्ट मूळ गाणे' या दोन्ही श्रेणींमध्ये नामांकन मिळाले होते. ईजेएई, मार्क सोनेनब्लिक, जोंग ग्यु क्वाक, यू हान ली, ही डोंग नम, जेओंग हूं सेओन आणि टेडी पार्क याला 'गोल्डन' या गाण्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल 'सर्वोत्कृष्ट मूळ गाण्याचा' ऑस्कर पुरस्कार दिला गेला. दरम्यान या श्रेणीमध्ये पुरस्कार जिंकणारे पहिलेच के - पॉप गाणे ठरले. या गाण्यानं अकादमी पुरस्कारां'च्या इतिहासात एक नवा विक्रम रचला आहे. कोरियाई संस्कृतीवर आधारित असलेला नेटफ्लिक्सचा ॲनिमेटेड चित्रपट खूप लोकप्रिय झाला आहे. या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप आकर्षित आहेत.
'के पॉप डिमॉन हंटर' चित्रपटाची कहाणी : तसेच या गाण्याला ॲकॅडमी पुरस्कारांच्या स्टेजवर पारंपरिक कोरियाई वाद्यसंगीत आणि नृत्य करून देखील सादर करण्यात आले. दरम्यान 'के पॉप डिमॉन हंटर' हा चित्रपट 'हंट्रिक्स' या के- पॉप गर्ल ग्रुपची कथा सांगतो, या ग्रुपमध्ये तीन तरुणी असतात, ज्या त्यांच्या आवाजानं प्रेक्षकांना मोहित करत असतात. दिवसा सुपरस्टार म्हणून कार्यरत असतात, तर रात्रीच्या वेळी दुष्ट शक्तींशी लढून जगाचे रक्षण करत असतात. संपूर्ण चित्रपटात, कोरियाई शॅमनिझम (आध्यात्मिक उपचार पद्धती) आणि के- पॉप संस्कृती यांसारखे विशिष्ट कोरियाई घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून, याला खूप पसंती मिळाली. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये आणि संगीत चार्ट्सवर यानं यश मिळवलं आहे.
सीक्वेलची घोषणा : तसेच नेटफ्लिक्सनं 'के-पॉप डेमन हंटर'च्या सीक्वेलच्या निर्मिती करण्याबद्दल घोषणा केली आहे. या चित्रपटाचे सह-दिग्दर्शक मॅगी कांग (कोरियाई-कॅनेडियन) आणि क्रिस ॲपेलहॅन्स यांनी नेटफ्लिक्सबरोबर अनेक वर्षांच्या भागीदारीचा करार केला आहे. सध्या या चित्रपटाच्या पुढील भागावर वेगानं काम सुरू करण्यात आले आहेत. आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना मोहित करण्यासाठी या चित्रपटाची टीम सज्ज आहे.
