३३ वर्षीय के-पॉप स्टार ह्यूना कॉन्सर्टदरम्यान स्टेजवर कोसळली, व्हिडिओ व्हायरल...

३३ वर्षीय के-पॉप स्टार ह्यूना कॉन्सर्ट सुरू असताना अचानक स्टेजवर कोसळली. आता तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 12:24 PM IST
मुंबई - ३३ वर्षीय के-पॉप स्टार ह्यूना एका कॉन्सर्ट दरम्यान अचानक स्टेजवर कोसळली. आता तिचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगान व्हायरल होत आहे. यामध्ये ती परफॉर्म करत असताना अचानक कोसळते. यानंतर तिला स्टेजवरून उपस्थित असलेल्या काही डान्सर आणि सुरक्षा कर्मचारी उचलून नेतात. ह्यूना मकाऊच्या वॉटरबॉम्ब २०२५ फेस्टिव्हलमध्ये परफॉर्म करत होती. यादरम्यान ही घटना घडली. ती तिचं हिट गाणं 'बबल पॉप!' गात होती. मीडिया रिपोर्टनुसार ह्यूनानं अलीकडेच फक्त एका महिन्यात सुमारे १० किलो वजन कमी केलं. याचा तिच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असावा असा अंदाज आता अनेकजण लावत आहेत. तसेच या घटनेनंतर ह्यूनानं एक भावनिक संदेश शेअर करून माफी मागितली.
के-पॉप स्टार ह्यूना कॉन्सर्ट दरम्यान स्टेजवर कोसळली : तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,"या घटनेमुळं मला खरोखरच लाज वाटते, माझ्या शेवटच्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच हे घडलं. मला माझे सर्वोत्तम द्यायचे होतं. मात्र स्टेजवर काय घडलं हे मला आता आठवत नाही. मला वाटते की, मी व्यावसायिक नव्हते. मकाऊ चाहत्यांना आणि माझ्या ए-इंग्सना निराश केल्याबद्दल मला माफ करा. पण मी आता ठीक आहे, कृपया काळजी करू नका. मी माझा स्टॅमिना पुन्हा वाढवण्यावर काम करत आहे." आता ह्यूनाची प्रकृती ठीक असल्याचं तिच्या टीमनं सांगितलं आहे. सध्या ती वैद्यकीय देखरेखीखाली आहे. दरम्यान ह्युनाचं जास्त वजन वाढल्यानंतर ती गरोदर असल्याच्या अफवा या सोशल मीडियावर पसरू लागल्या होत्या. यानंतर गायिकेनं आपल वजन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तिनं ३ ऑक्टोबर रोजी कठोर आहार योजना सुरू केली. गायिका गरोदरपणाच्या या अफवांमुळं खूप त्रासली होती.
के-पॉप स्टार ह्यूनाबद्दल : द कोरियन टाईम्सच्या मते, डॉक्टरांनी पुष्टी केली की, ह्युनाला मूर्च्छा येणे हे वासोवागल सिंकोपमुळं होत आहे, ही एक अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये ताण, थकवा, हृदय गती आणि रक्तदाब अचानक कमी होतो आणि मेंदूला रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळं बेशुद्ध होते. दरम्यान ह्युनाला पहिल्यांदा २०२०मध्ये या आजाराचं निदान झालं. दरम्यान ह्युनाच्या कारकीर्दबद्दल सांगायचं झालं, तर ती २००७ मध्ये वंडर गर्ल्स ग्रुपसह के-पॉप इंडस्ट्रीमध्ये दाखल झाली होती. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं तिला लवकरच हा ग्रुप सोडावा लागला. यानंतर तिनं २००९ मध्ये 4Minute या ग्रुपसह एक शानदार पुनरागमन केलं. यानंतर तिनं 'सेक्सी आयकॉन' म्हणून ओळख निर्माण केली. तिनं २०१२मध्ये, तिनं सायच्या हिट गाण्यातील 'गंगनम स्टाईल'मध्ये काम केलं. यानंतर तिला जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. तिनं २०१८मध्ये तिचा सहकारी कलाकार डॉनबरोबर तिचं नात हे सार्वजनिक केल्यानंतर के-पॉप इंडस्ट्रीच्या कठोर नियमांना आव्हान दिलं. यानंतर तिनं २०१९मध्ये ती सायच्या लेबल, पी नेशनमध्ये सामील झाली. आता तिनं नुकतेच ह्यूना गायक योंग जुन-ह्युंगशी लग्न केलंय.