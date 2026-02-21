ETV Bharat / entertainment

नेटफ्लिक्सवर लवकरच होईल 'अक्यूज्ड' प्रदर्शित, ट्रेलर पाहून प्रेक्षक झाले आतुर...

कोंकणा सेन शर्मा आणि प्रतिभा रांटा स्टारर 'अक्यूज्ड' ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. हा ट्रेलर खूप धमाकेदार आहे.

Accused movie
'अक्यूज्ड' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
मुंबई - नेटफ्लिक्सच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मनं या महिन्याच्या सुरुवातीला चित्रपटांची आणि मालिकांची घोषणा केली आहे. 'अक्यूज्ड' या सायकॉलॉजिकल थ्रिलरचा यामध्ये समावेश आहे. आता यात कोंकणा सेन शर्मा आणि प्रतिभा रांटा हे कलाकार असणार आहेत. या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज शनिवार 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी रिलीज केलं गेला आहे. हा चित्रपट सस्पेन्स आणि थ्रिलरनं भरलेला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुभूती कश्यप यांनी केलंय. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर हा समोर आल्यानंतर याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. हा चित्रपट पोलंडमध्ये घडणारा सस्पेन्स-ड्रामा डॉ. गीतिका (कोंकणा सेन शर्मा) आणि तिची लेस्बियन पार्टनर मीरा (प्रतिभा रांटा) यांच्यावर आधारित आहे.

'अ‍ॅक्सुसिड'चा ट्रेलर रिलीज : दरम्यान गीतिका पोलंडमधील एका प्रसिद्ध रुग्णालयात एचओडी म्हणून काम करते आणि एक प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ असते. ती डीन होण्याच्या तयारीमध्ये असते, तसेच ती मीराबरोबर एक मूल दत्तक घेण्याची देखील योजना आखत असते. यानंतर तिला सोशल मीडियावर ट्रोल केले जाते. तिच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप केले जातात, ज्यानंतर गीतिकाचे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्य विस्कळीत होते. आता या चित्रपटात पुढं काय होईल यासाठी 'अक्यूज्ड' हा चित्रपट तुम्हाला पाहावा लागेल. दरम्यान 'अ‍ॅक्सुसिड'ची निर्मिती धर्मा प्रोडक्शनच्या बॅनरखाली करण जोहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता आणि सोमेन मिश्रा यांनी केली आहे. हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.

आरोपी ट्रेलरवर वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया : 'अक्यूज्ड' या चित्रपटाचा ट्रेलरवर पाहून चाहते देखील उत्साहित झाले आहेत. एका यूट्यूब यूजरनं लिहिलं केली, 'वाह! हे आश्चर्यकारक आहे!! दुसऱ्यानं लिहिलं, 'कोंकणा सेन शर्मा ही राणी आहे.' आणखी एकानं लिहिलं 'नेटफ्लिक्स, प्रेक्षकांसाठी काहीतरी ताजे लोड केल्याबद्दल धन्यवाद.' कोंकणा आणि प्रतिभा व्यतिरिक्त, चित्रपटात मशूर अमरोही देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. हा चित्रपट सीमा अग्रवाल आणि यश केसवानी यांनी लिहिला आहे.

