सोनाली बेंद्रेनं भीतीमुळं नाचणं केलं बंद, माधुरी दीक्षितनं करून दिली 'या' गाण्याची आठवण...
सोनाली बेंद्रेनं भीतीमुळं नाचणं बंद केल्याचं सांगितल्यानंतर माधुरी दीक्षितनं तिला तिच्या जुन्या गाण्यांची आठवण करून दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेनं 'कोण होणार करोडपती' या क्विझ रिॲलिटी शोच्या ग्रँड प्रीमियर एपिसोडमध्ये माधुरी दीक्षितशी बोलताना खुलासा केला की, तिला अजूनही नृत्याची भीती वाटते. संभाषणादरम्यान, माधुरीनं सोनालीच्या 'हम्मा हम्मा' या आयकॉनिक गाण्यातील परफॉर्मन्सची आठवण काढली आणि तिच्या नृत्यकौशल्याचे कौतुक केलं. या कौतुकावर प्रतिक्रिया देताना सोनाली म्हणाली, "बघा कोण म्हणतंय! 'कोण होणार करोडपती' टीमला माझी एक विनंती आहे, कृपया मला ती क्लिप पाठवा जिथे माधुरीजी माझ्या नृत्याचं कौतुक करत आहेत... मला ती हवी आहे!" माधुरीनं सोनालीला विचारले, "तुला नृत्याची भीती वाटायची, नाही का? मी ऐकलंय की तुला त्याबद्दल भयानक स्वप्नं पडायची. मग तू त्या भीतीवर कशी मात केलीस?” सोनाली म्हणाली, "मी आजही त्यातून सावरलेली नाही. मी नाचणं सोडून दिलं!"
सोनाली बेंद्रेला डान्सची वाटते भीती : जेव्हा माधुरीनं विचारलं, "पण तू 'हम्मा हम्मा' केलंस!" तेव्हा सोनाली म्हणाली, "मी ते कसं केलं हे मलाच माहीत नाही!" त्यावर माधुरी तिला म्हणाली, "ते अप्रतिम होतं!" दरम्यान सोनालीनं मणिरत्नम यांच्या 1995 सालच्या 'बॉम्बे' चित्रपटातील, ए. आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेल्या 'हम्मा हम्मा' या गाण्यात धमाकेदार डान्स केला होता. या चित्रपटात अरविंद स्वामी आणि मनीषा कोईराला यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. 'हम्मा हम्मा' गाणे प्रचंड गाजले होत. आजही ते गाणं संगीतप्रेमींसाठी खूप विशेष आहे. सोनाली बेंद्रेनं, 'बॉम्बे'मधील 'हम्मा हम्मा' व्यतिरिक्त, 'अगं बाई अरेच्या' या मराठी चित्रपटातील 'चम चम करता' यासह इतर अनेक लोकप्रिय गाण्यांसाठी काम केलं आहे. दोन दशकांनंतरही तिचे नृत्य आणि ते गाणे चाहत्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.
माधुरी दीक्षितचं काम : दरम्यान, माधुरी दीक्षितबद्दल सांगायचं झालं तर ती खूप सुंदर डान्सर आहे. तिनं 'तेजाब'मधील 'एक दो तीन', 'बेटा'मधील 'धक धक करने लगा' आणि 'खलनायक'मधील 'चोली के पीचे'पासून ते 'हम आपके है कौन..!'मधील 'दीदी तेरा देवर दिवाना' आणि 'देवदास'मधील 'मार डाला' अनेक अविस्मरणीय नृत्य सादर केले आहेत. तिनं कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्या सहकार्यानं हिंदी सिनेमातील अनेक गाण्यासाठी काम केलं आहे. याशिवाय तिनं प्रभुदेवाबरोबर 'पुकार'मधील 'क्यू सेरा सेरा' गाण्यामध्येही चांगलं प्रदर्शन केलंय.