'कोण होणार करोडपती'चा ग्रँड प्रीमियर ; सोनाली बेंद्रेनं केलं 'धक धक गर्ल'चं कौतुक...
माधुरी दीक्षितचा शो 'कोण होणार करोडपती'चा ग्रँड प्रीमियर हा प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या शोमध्ये पहिली पाहुणी म्हणून सोनाली बेंद्रे दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 2:29 PM IST
हैदराबाद : 'कोण होणार करोडपती'च्या प्रीमियर एपिसोडची पाहुणी म्हणून सोनाली बेंद्रे हजेरी लावणार आहे. या कार्यक्रमामुळं माधुरी दीक्षित आणि सोनाली पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसतील. दरम्यान या कार्यक्रमात सहभागी होणारी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेनं सांगितलं की, ती नेहमीच अभिनेत्री माधुरी दीक्षितची चाहती राहिली आहे. 'आता खेळ बदलणार' या ब्रीदवाक्यासह सादर होणाऱ्या या विशेष भागात, सोनाली प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या समर्थनार्थ खेळताना दिसेल. तसेच, ती प्राण्यांच्या कल्याणासाठी करत असलेल्या कार्याबद्दल आणि तिच्या स्वतःच्या 'हॅपी पॉडकास्ट'बद्दलही माहिती देताना दिसणार आहे.
नवीन पर्वाची सुरुवात : सोनालीच्या या उपस्थितीबद्दल बोलताना माधुरी एका निवेदनात म्हटलं की, 'मी आणि सोनाली यांनी कधीही एकत्र चित्रपट केलेला नाही. पण कधीच उशीर झालेला नसतो! आज अखेर आम्ही 'कोण होणार करोडपती'च्या सेटवर एकत्र आहोत. हा एक आनंदोत्सव आहे आणि मला आनंद आहे की, मी या नवीन पर्वाची सुरुवात तुझ्यासोबत करत आहे. तुझ्यासोबत स्क्रीन शेअर करणे, ही एक विशेष गोष्ट वाटते. माझ्यासाठी हा एक उत्सवच आहे.'
सोनाली बेंद्रेनं केलं माधुरीचं कौतुक : सोनालीनं या शोबद्दल आणि माधु़रीविषयी म्हटलं, "कोण होणार करोडपती'ला आता एक महिला सूत्रसंचालक मिळाली आहे आणि माधुरीपेक्षा उत्तम पर्याय कोणता असू शकतो? मी नेहमीच माधुरी दीक्षितची चाहती राहिले आहे, पण आता मला तिला अधिक जवळून जाणून घेण्याची संधीही मिळाली आहे. तिचा धाकटा मुलगा आणि माझा मुलगा एकाच शाळेत जातात, त्यामुळं आमची अनेकदा भेट होते, पण आम्ही कधीही एकत्र स्क्रीन शेअर केली नव्हती," असेही तिनं सांगितलं.
कधी होणार प्रसारित : सोनालीनं पुढं सांगितलं की, "तिचा तो मनमिळाऊ स्वभाव मला माहित असल्यानं, ती एक उत्तम सूत्रसंचालक ठरेल याची मला खात्री होती. ती एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आहे, यात काहीच शंका नाही. तिच्या अप्रतिम नृत्याची मला नेहमीच भुरळ पडली आहे आणि इथे सेटवरही मला तिचे नृत्य पाहायला मिळाले. त्यामुळं माझ्यासाठी तो एक अद्भुत अनुभव होता. जर कोणी हा कार्यक्रम पाहत किंवा ऐकत असेल, तर कृपया आमच्या दोघांसाठी काहीतरी लिहा. मला ते नक्कीच आवडेल!" 'कोण होणार करोडपती' 12ऑक्टोबर रोजी सोनी मराठी आणि सोनी लिव्हवर प्रसारित होणार आहे.