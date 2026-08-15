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ज्ञान, आत्मविश्वास आणि संधीचा खेळ 'कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वासाठी नोंदणीला सुरुवात!

'कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वासाठी नोंदणीला सुरुवात झाली आहे.

Kon Honaar Crorepati show
'कोण होणार करोडपती’ शो (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 4:15 PM IST

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हैदराबाद : ‘कौन बनेगा करोडपती’ म्हटलं की, अमिताभ बच्चन यांचा भारदस्त आवाज, संयमी व्यक्तिमत्त्व आणि स्पर्धकांशी संवाद साधताना दिसणारी त्यांची खास शैली डोळ्यांसमोर येते. वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून त्यांनी या कार्यक्रमाला केवळ गेम शो न ठेवता स्पर्धकांच्या स्वप्नांचा आणि भावनांचा प्रवास बनवलं आहे. दुसरीकडे, ‘कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वात माधुरी दीक्षित यांच्या रूपानं प्रेक्षकांना एक वेगळा, अधिक प्रसन्न आणि आपुलकीचा अंदाज अनुभवायला मिळणार आहे. त्यांच्या सहज संवादशैलीतला गोडवा, उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आणि मनमोकळं व्यक्तिमत्त्व स्पर्धकांचा आत्मविश्वास वाढवतानाच खेळात मनोरंजनाची नवी रंगत आणणार आहे. अमिताभ बच्चन यांचा अनुभव आणि माधुरी दीक्षित यांची ऊर्जा—दोन वेगवेगळ्या शैली, पण उद्देश एकच: ज्ञानाच्या बळावर स्वप्नांना ‘करोडपती’ बनवण्याची संधी.

नोंदणी प्रक्रिया सुरू : आपल्या रोजच्या आयुष्यातील प्रत्येक निर्णयामागे एखादा प्रश्न असतो आणि त्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर शोधण्याची धडपडच आपल्याला पुढे घेऊन जाते. याच प्रश्नोत्तरांच्या रोमांचक प्रवासाला मनोरंजनाची जोड देत ‘कोण होणार करोडपती’ आपल्या नव्या पर्वासह पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. सोनी मराठी वाहिनीनं या पर्वासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली असून महाराष्ट्रातील ज्ञानप्रेमी आणि उत्साही प्रेक्षकांना आता हॉट सीटपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे.


माधुरी दीक्षित करणार सूत्रसंचालन : या पर्वाचं आणखी एक आकर्षण म्हणजे लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित यांचं सूत्रसंचालन. अभिनय, नृत्य आणि आपल्या सहज, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वानं प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणाऱ्या माधुरी दीक्षित यांच्या उपस्थितीमुळं या ज्ञानाच्या खेळाला एक वेगळीच उंची मिळण्याची अपेक्षा आहे. स्पर्धकांशी आपुलकीनं संवाद साधण्याची त्यांची शैली, प्रसंगानुरूप उत्साह वाढवण्याची क्षमता आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सोज्वळपणा यामुळं प्रश्नांच्या तणावासोबतच खेळात मनोरंजन आणि भावनिक क्षणांचीही रंगत वाढणार आहे. त्यामुळं ‘कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वात माधुरींचा खास अंदाज हे प्रेक्षकांसाठी निश्चितच एक मोठं आकर्षण ठरणार आहे.


‘आता खेळ बदलणार’ या नव्या घोषवाक्यासह येणारं हे पर्व ज्ञान, जिज्ञासा आणि आत्मविश्वासाची कसोटी पाहणार आहे. प्रत्येक प्रश्नासोबत वाढणारी उत्सुकता, योग्य उत्तर मिळाल्यावर मिळणारा आनंद आणि मोठी रक्कम जिंकण्याची वाढत जाणारी आशा यामुळं हॉट सीटवरील प्रत्येक क्षण रंगतदार होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून येणाऱ्या स्पर्धकांना आपलं ज्ञान सिद्ध करण्यासोबतच आयुष्य बदलून टाकणारी संधी मिळणार आहे. या पर्वात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक प्रेक्षक Sony LIV ॲपद्वारे किंवा नोंदणी करू शकता.

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कोण होणार करोडपती
KON HONAAR CROREPATI SHOW
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MADHURI DIXIT

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