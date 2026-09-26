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गोविंदाबरोबर डेटिंगच्या अफवांमध्ये कोमल राणी स्वर्णकरनं सुनीता आहुजाला पकडलं निशाण्यावर...

गोविंदाबरोबर डेटिंगच्या अफवांमध्ये कोमल राणी स्वर्णकरनं सुनीता आहुजाला चांगलचं प्रत्युत्तर दिलं आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Komal Rani Swarnkar and Sunita Ahuja
कोमल राणी स्वर्णकर आणि सुनीता आहुजा (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता गोविंदाची कथित गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकारनं गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी तिच्याबद्दल केलेल्या विधानांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. सुनीता यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणींबद्दल भाष्य केल्यानंतर आणि महिला आणि 'Gen-Z'कडून पाठिंबा मागितल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोमलनं या आरोपांचे खंडन केलं. गोविंदा आणि सुनीता यांच्या वैवाहिक समस्यांना आपण जबाबदार असल्याचा आरोप तिनं फेटाळून लावला आणि म्हटलं की, "जे घर आधीच मोडलेले आहे, तिथे कोणी 'घर फोडणारी' ठरू शकत नाही."

कोमल राणी स्वर्णकारची पोस्ट व्हायरल : कोमलनं तिच्या इन्स्टा स्टोरीवर एक संदेश शेअर केला आणि म्हटलं, 'जी स्त्री अनेक वर्षांपासून स्वतःच्याच पतीचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करत असते, अशा स्त्रियांचा श्राप कोणालाच लागत नाहीत. आधीच मोडलेल्या घरात कोणीही घर फोडणारे ठरू शकत नाही. आपल्या देशातील लोक इतके मूर्ख नाहीत की, कोणीतरी येऊन सांगितलं की 'कावळ्यानं तुझा कान नेला' आणि ते त्या कावळ्याच्या मागे धावतील.' तिनं अशा वैयक्तिक विषयावर सार्वजनिकरीत्या चर्चा करण्यामागच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Komal Rani Swarnkar post
कोमल राणी स्वर्णकरची पोस्ट (Instagram)

गोविंदाला मानसिक त्रास दिला गेला : 'मला समजत नाही की एखादी स्त्री कोणत्या वेदनेतून जात आहे, जिथे त्या वेदनेवर उपाय शोधण्याऐवजी, ती वेदना सर्वांसमोर मांडण्यात तिला आनंद मिळतोय असे वाटते. ही खरोखरच वेदना आहे की एखादे सुनियोजित कारस्थान? एखाद्या पुरुषाला सतत मानसिक त्रास देणे, त्याला काम करण्यापासून रोखणे, त्याला घरी बसवून त्याचे आयुष्य वाया घालवायला भाग पाडणे, त्याला पूर्णपणे एकाकी पाडणे आणि मृत्यूच्या दारापर्यंत पोहोचवणे,' असे तिनं आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं.

कोमल राणीनं म्हटलं सुनीताला धूर्त स्त्री : कोमल पुढे लिहिते, 'मला वाटत नाही की, एखादी चांगली आणि पतीवर प्रेम करणारी पत्नी आपल्या पतीशी इतकी वाईट वागू शकेल. अशा स्त्रिया मानसिकदृष्ट्या आजारी असतात की, त्या स्वतःच्या फायद्यासाठी अति-हुशार असतात? त्यांना पूर्ण जाणीव असते की, जे त्या बंद दाराआड साध्य करू शकल्या नाहीत, ते लोकांसमोर येऊन आणि लोकांची सहानुभूती मिळवून साध्य करता येईल. देव प्रत्येक चांगल्या माणसाचे अशा धूर्त स्त्रियांपासून रक्षण करो,' अशा शब्दांत तिनं आपली पोस्ट संपवली. शुक्रवारी कोलकाता जवळील दक्षिणेश्वर काली मंदिराला भेट दिल्यानंतर सुनीता यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना म्हटलं, "तुम्ही सर्व 'Gen-Z' आणि महिलांनो, कृपया मला साथ द्या. माझ्यासोबत जे घडत आहे ते योग्य नाही. माझे घर विनाकारण तुटत आहे." यानंतर अनेकांनी सुनीला सोशल मीडियाद्वारे पाठिंबा दिला होता.

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TAGGED:

KOMAL RANI SWARNKAR
KOMAL RANI HAS HIT BACK AT SUNITA
SUNITA AHUJA
कोमल राणी स्वर्णकर
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