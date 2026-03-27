ETV Bharat / entertainment

जागतिक रंगकर्मी दिनाला कोल्हापुरचे नाट्यकर्मी एकवटले, 'या' तारखेला केशवराव भोसले नाट्यगृह खुलं करा याबद्दल केली मागणी

जागतिक रंगकर्मी दिनाला कोल्हापुरचे नाट्यकर्मी यांनी केशवराव भोसले नाट्यगृह खुलं करा याबद्दल मागणी केली आहे.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वैभवाचा चालता बोलता इतिहास असलेला संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लागलेल्या आगीत जळून खाक झाला, यानंतर नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी व्हावी यासाठी कोल्हापुरातील रंगकर्मींना आंदोलन करावं लागलं, गेली दोन वर्षांपासून हे काम सुरू आहे, मात्र आज जागतिक रंगभूमी दिनानिमित्त नाट्यगृहाचं काम पूर्ण होईल अशी आशा बाळगलेल्या कलाकारांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली. आता 1 मे पर्यंत संगीतसूर्य केशवराव भोसले रंगमंच खुला करा अशी मागणी नाट्यप्रेमींनी जागतिक रंगकर्मी दिनानिमित्त नटराजाच्या प्रतिमेचे पूजन करत केली आहे.

नाट्यगृहाची निर्मिती : कोल्हापूरचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात अनेक कलांना राजाश्रय दिला. खासबा कुस्ती मैदानाला लागूनच केशवराव भोसले नाट्यगृहाची निर्मिती ही 1912 साली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केली, मात्र दुर्दैवानं 2024च्या ऑगस्ट महिन्यात या नाट्यगृहाला भीषण आग लागली आणि या अमित कोल्हापूरचा सांस्कृतिक वारसा जाळून खाक झाला. ज्या नाट्यगृहात रंगकर्मींनी आपली अदाकारी सादर करून प्रेक्षकांची मन जिंकली त्या नाट्यगृहाला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी कोल्हापूरकर आणि रंगतरमी यांनी नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला, मात्र महानगरपालिकेवर यादरम्यान प्रशासकराज होतं, यामुळं या कामाला गती मिळत नव्हती. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महापालिकेवर पहिल्यांदाच भाजपचा झेंडा फडकला आहे आणि पहिल्यांदाच शहराच्या प्रथम नागरिक म्हणून महापौर पदाची जबाबदारी भाजपच्या रूपाराणी संग्रामसिंह निकम यांच्यावर देण्यात आली आहे, त्यामुळं आज साजरा होणाऱ्या जागतिक रंगकर्मी दिनाला कोल्हापूरचा सांस्कृतिक वारसा पुन्हा बहरेल अशी आशा रंगकर्मींना होती, मात्र हे काम अजूनही पूर्ण झालेला नाही. यामुळं आज जागतिक रंगकर्मी दिनानिमित्त कोल्हापूरच्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात नाट्यकर्मी एकत्र जमले, त्यांनी नटरंगच्या प्रतिमेचे पूजन केलं आणि येत्या एक मेपर्यंत संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह पुन्हा खुला करावा अशी मागणी केली आहे.

महापौरनं सांगितलं येत्या महिनाभरात होईल काम : कोल्हापुरातील केशवराव भोसले नाट्यगृह 2024 साली आग लागून भस्मसात झालं. मात्र रंगकर्मी आणि कोल्हापूरकरांच्या मागणीनंतर लवकरात लवकर नाट्यगृहाच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचं काम सुरू करण्यात आलंय. वर्षभरात हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. दुर्घटनेला 2 वर्षे उलटून देखील नाट्यगृहाचं काम अपूर्ण आहे. 27 मार्च हा जागतिक रंगभूमी दिन केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या अपूर्ण रंगमंचावरच साजरा करावा लागत आहे. मात्र सध्या नाट्यगृहाचं काम अगदी योग्य पद्धतीनं सुरु असून समाधानकारक पद्धतीनं जुनं नाट्यगृह होतं तसेच आपल्याला पुन्हा लवकरच मिळेल अशी आशा रंगकर्मींनी व्यक्त केली आहे. तसेच जागतिक रंगभूमी दिनाच्या निमित्तानं महापौर रुपाराणी निकम, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, महापालिका अधिकारी आणि रंगकर्मींनी चालू कामांची पाहणी केली. यावेळी साधारण येत्या महिनाभरात नाट्यगृहाची उर्वरीत कामं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन महापौर रुपाराणी निकम यांनी दिलं आहे.

TAGGED:

WORLD THEATRE DAY
KESHAVRAO BHOSALE THEATRE
ARTISTS DEMAND
केशवराव भोसले नाट्यगृह
THEATRE ARTISTS UNITED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.