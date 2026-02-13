OTT Releases This Weekend: 'कोहरा सीझन 2', ते 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' आणि बरेच काही पाहा ओटीटीवर
या आठवड्यामध्ये ओटीटीवर 'कोहरा सीझन 2' ते 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' असे अनेक मनोरंजक सीरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 5:21 PM IST
मुंबई - जर तुम्ही घरी आरामदायी व्हॅलेंटाईन्स डे वीकेंडची योजना आखत असाल आणि काय स्ट्रीम करायचे हे ठरवू शकत नसाल, तर या नवीन रिलीजमधील काही सीरीज आणि चित्रपट तुम्ही पाहू शकता. आता आम्ही तुमच्यासाठी एक यादी तयार केली आहे.
कोहरा सीझन 2
प्रकाशन तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग
कुठे पाहायचे: नेटफ्लिक्स
कलाकार: मोना सिंग, बरुण सोबती, अनुराग आर्य, रणविजय सिंगा, प्रयर्क मेहता, प्रद्युम्न सिंग मल्ल, मुस्कान अरोरा
सुदीप शर्मा निर्मित,'कोहरा सीझन 2' हा सहा भागांचा क्राइम थ्रिलर आणि पोलीस ड्रामा आहे. या सीझनमध्ये, दोन पोलीस अधिकारी एका एनआरआय महिलेच्या क्रूर हत्येची गुंतागुंत सोडविताना दिसतात. ते या प्रकरणात खोलवर जाताना आणि काही रहस्ये बाहेर आणतात, सामाजिक तणाव वाढतात आणि अनेक संशयित एका गुंतागुंतीच्या गूढतेचा भाग बनतात.
बॅन्डवाले
प्रकाशन तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग
कुठे पाहायचे: प्राइम व्हिडिओ
कलाकार: शालिनी पांडे, स्वानंद किरकिरे, झहान कपूर, आशिष विद्यार्थी, संजना दिपू
अंकुर तिवारी आणि स्वानंद किरकिरे निर्मित, 'बॅन्डवाले' , रतलाम शहरातील कहाणी आहे. ही सीरीज शालिनी पांडेनं साकारलेली मरियमच्या जीवनावर आधारित आहे. ती एक तरुणी आहे, जी तिचे वडील डेव्हिड यांच्या कडक नियंत्रणाखाली राहून गुप्तपणे कविता लिहिते. तिच्या वडिलांना तिचे कॉलेज पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच लग्न करून द्याचे असते. मरियम काही मित्रांच्या मदतीनं तिच्या कविता ऑनलाइन शेअर करण्यास सुरुवात करते, यानंतर ती स्वत:चा एक बॅन्ड तयार करते.
बेबी गर्ल
प्रकाशन तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग
कुठे पाहायचे: सोनीलिव्ह
कलाकार: निविन पॉली, संगीत प्रताप, लिजोमोल जोस, अभिमन्यू शम्मी थिलकन, अदिती रवी, अझीस नेदुमंगड
बेबी गर्ल हा अरुण वर्मा दिग्दर्शित आणि पटकथालेखन जोडी बॉबी-संजय यांनी लिहिलेला एक थ्रिलर चित्रपट आहे. मॅजिक फ्रेम्सच्या बॅनरखाली लिस्टिन स्टीफन यांनी याची निर्मिती आहे. ही कथा ख्रिसमसच्या रात्री घडते, जिथे एक अपराधीपणानं भरलेला हॉस्पिटल असते. यानंतर अटेंडंट आणि एक तरुण पोलीस अधिकारी अपहरण केलेल्या नवजात बाळाला शोधण्यासाठी एकत्र काम करतात. ते शोधत असताना, त्यांना हळूहळू कळते की, ज्या महिलेनं बाळाला नेले आहे ती तीव्र वेदनांनी झुंजत आहे. हा चित्रपट अपहरण, भावना आणि सस्पेन्सनं भरलेला आहे.
'मन शंकर वर प्रसाद गारू'
प्रकाशन तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग
कुठे पाहायचे: झी5
कलाकार: चिरंजीवी, नयनतारा, जरीना वहाब, कॅथरीन ट्रेसा, वेंकटेश
अनिल रविपुडी लिखित आणि दिग्दर्शित, 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' हा अॅक्शन कॉमेडी चित्रपट साहू गरपती आणि सुष्मिता कोनिडेला यांनी निर्मित केला आहे. ही कथा वर प्रसाद या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारीची आहे, जो सहा वर्षांपासून आपल्या कुटुंबापासून दूर आहे. तो आपल्या पत्नी आणि मुलांना एका सूडबुद्धी असलेल्या माजी पोलीस अधिकाऱ्यापासून वाचवण्यासाठी काम करतो, याशिवाय तो त्यांच्याशी असलेले आपले तुटलेले नाते पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.
द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट रीट्स
प्रकाशन तारीख: 13 फेब्रुवारी
कुठे पाहायचे: जिओहॉटस्टार
कलाकार: पॅट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा, मिया टॉमलिन्सन, बेन हार्डी, इलियट कोवान
द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट रीट्स हा मायकेल चावेस दिग्दर्शित एक अलौकिक भयपट आहे. हा चित्रपट 'द कॉन्ज्युरिंग' चित्रपट मालिकेतील नववा भाग आहे आणि कदाचित शेवटचा भाग आहे आणि तो स्मुरल भूतकाळातील प्रकरणाच्या वास्तविक जीवनातील तपासावर आधारित आहे. हा चित्रपट एड आणि लॉरेन वॉरेन यांच्यावर आधारित आहे, जेव्हा ते एका जुन्या आरशाला बांधलेल्या राक्षसाचा सामना करतात, यानंतर एक दुःखद सुरुवातीची घटना दशकांनंतर पुन्हा समोर येते. स्मुरल कुटुंब राक्षसाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हिंसक आत्म्यांनी पछाडले जाते. त्यांची मुलगी ज्युडी, जिच्याकडे मानसिक क्षमता आहे, तिला लक्ष्य केले जाते आणि अखेर तिला पछाडले जाते. एडची तब्येत बिघडली असूनही, वॉरेन्स मदतीला परततात. ज्युडीने तिच्या शक्ती स्वीकारल्या आणि प्रार्थनेद्वारे, ते आरसा नष्ट करतात आणि भूतकाळ थांबवतात. वर्षांनंतर, ज्युडीने टोनीशी लग्न केल्यावर शांतता परत येते आणि कुटुंब आशादायक भविष्याकडे पाहते.
काट्टान
प्रकाशन तारीख: १४ फेब्रुवारी
कुठे पाहायचे: जिओहॉटस्टार
कलाकार: विजय सेतुपती, मिलिंद सोमण
क्राइम-अॅक्शन थ्रिलर सीरीज 'काट्टान' एम मणिकंदन दिग्दर्शित आहे आणि मिलिंद सोमणबरोबर विजय सेतुपती निर्मित आणि अभिनीत आहे. या सीरीजची कहाणी एका गावात घडते आणि एका माणसाची कथा सांगते, ज्याला काही लोक धोकादायक मानतात, तर काही लोक त्याला नायक मानतात. त्याच्याभोवती संघर्ष वाढतात. या सीरीजमध्ये भावनाची गुंतागुंती, हिंसाचार आणि जगण्याचा संघर्ष दाखवला गेला आहे.