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आता 22 वर्षांचा प्रवास संपणार, करण जोहरनं 'कॉफी विथ करण' चॅट शोच्या शेवटच्या सीझनची केली घोषणा

करण जोहरनं त्याच्या 'कॉफी विथ करण' या टॉक शोच्या नवीन सीझनची घोषणा केली आहे. हा सीझन शेवटचा असेल, असंही त्यानं उघड केलं आहे.

koffee with karan s9
'कॉफी विथ करण' सीझन 9 (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 5:21 PM IST

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हैदराबाद: चित्रपट निर्माता करण जोहरनं त्याचा लोकप्रिय चॅट शो 'कॉफी विथ करण'च्या नवीन सीझनची घोषणा केली आहे. त्यानं खुलासा केला आहे की, हा त्याचा शेवटचा सीझन असेल. 2004मध्ये सुरू झाल्यापासून, 'कॉफी विथ करण' या शोमध्ये अनेक स्टार्सनं हजेरी लावली आहे. या शोमध्ये चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स आपल्या मनात असलेल्या गोष्टी सांगतात. रॅपिड-फायर प्रश्न आणि सेलिब्रिटींच्या खुलाशांच्या बातम्या या शोद्वारे व्हायरल होतात.

करण जोहरनं 30 सप्टेंबर रोजी सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विथ करण'च्या नवीन सीझनची घोषणा करत आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर प्रोमो शेअर केला आणि त्याला कॅप्शन दिलं, 'मला वाटतं आपण बोलायला हवं. आणि हो, कॉफीवर. हॉटस्टार स्पेशल: कॉफी विथ करण सीझन 9.'

'कॉफी विथ करण सीझन 9'चा प्रोमो : 'कॉफी विथ करण सीझन 9'च्या प्रोमोमध्ये, होस्ट करण जोहर भावूक झाल्याचा दिसतो. 'कॉफी विथ करण' संपवण्याच्या आपल्या निर्णयाबद्दल करण जोहरनं म्हटलं, "हे भावनिक आणि वैयक्तिक दोन्ही आहे." 2004मध्ये, ज्या वर्षी त्याच्या वडिलांचे निधन झाले, त्याच वर्षी त्यानं वडील यश (जोहर) यांच्यासोबत टॉक शोच्या संकल्पनेवर चर्चा केली होती, तो क्षण त्यानं आठवला. शोचा पहिला भाग त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये प्रसारित झाला आणि तेव्हापासून तो सुरू आहे.

अंतिम सीझन : मनोरंजन क्षेत्रात हा शो त्याच्या ओळखीचा एक भाग कसा बनला, याबद्दलही त्यानं सांगितलं. व्हिडिओमध्ये, त्यानं शोच्या प्रवासाची आठवण सांगितली, ज्यात मैत्री, आठवणी, हास्य आणि भरपूर वाद आहेत. अंतिम सीझनची घोषणा करताना जोहर म्हणाला, "काही प्रवास असे असतात जे तुम्ही संपवण्याचे ठरवत नाही. याला सोडण्याची वेळ कधी आली आहे, हे तुम्हाला तुमच्या अंतर्मनातून कळते. आठ सीझन, 22वर्षे, 161 भागांनंतर खूप काही घडले आहे. मी माझ्या प्रियजनांना, मित्रांना आणि कुटुंबाला फोन केला आहे. मी अशा जोडप्यांना कॉल फोन केला आहे, जे नंतर एक्स जोडपे बनले आहे. त्यापैकी काही जण विवाहितही आहेत. मी अनेक राष्ट्रीय आयकॉन्सचे करिअर संपवले आहे. आजही मी 'नेपो' या शब्दासोबत जगतो. हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला होता. खूप काही घडले आहे." पण एक गोष्ट कधीच बदलली नाही, ती म्हणजे प्रेक्षकांनी या मालिकेभोवतीच्या चर्चा केवळ पाहिल्याच नाहीत, तर त्यावर वादविवादही केले, त्या सेलिब्रेटीला ट्रोलही केले."

कधी होणार प्रसारित : त्यानं समारोप करताना म्हटलं, "निरोप घेणे भावनिक आहे, पण ते योग्यही वाटते. ज्यांनी 'कॉफी विथ करण'ला आजचे स्वरूप दिले, त्या सर्वांप्रति कृतज्ञता आणि प्रेम व्यक्त करत, शेवटच्या वेळी माझा कॉफी मग उंचावण्याचा, हा माझा एक मार्ग आहे. तर, शेवटच्या वेळी माझ्यासोबत कॉफीचा आनंद घ्यायला या. फक्त शेवटच्या वेळी." 'करण जोहरचा चॅट शो 14 ऑक्टोबरपासून जिओ हॉटस्टारवर प्रसारित होत आहे.

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