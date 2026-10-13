किशोर कुमार : पंथी था वो उस पथ का...
किशोर कुमारनं अष्टपैलू कलावंत म्हणून पार्श्वगायक, अभिनेते, दिग्दर्शक अशा विविध भूमिकांमधून हिंदी चित्रपटसृष्टीवर ठसा उमटविला. त्याच्या पुण्यतिथीनिमित्त फारसे न ऐकलेले, माहित नसलेले किस्से जाणून घ्या.
By Sachin Parab
Published : October 13, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:22 PM IST
किशोर कुमार म्हणजे एक अजब गजब प्रकरण आहे. हो आहेच. किशोर कधीच इतिहासजमा होऊ शकणार नाही. आज त्याला इहलोकीचा निरोप घेऊन बरोबर 39 वर्ष पूर्ण झाली. किशोरबद्दल लिहायला बसलं की एक अडचण होते. त्याचं गाणं लिहायला जावं, तर अभिनय आठवतो. अभिनयाबद्दल लिहावं, तर त्याचे भन्नाट किस्से आठवतात. किस्से सांगायला जावं, तर त्याच्या स्वभावातला हळवेपणा समोर येतो, त्याच्या स्वभावाबद्दल बोलावं, तर एक प्रश्न पडतो. आपण स्वतःला 'क्रेझी फॉर किशोर' म्हणवतो. पण या कलंदराला आपण नेमकं ओळखलं तरी किती?
किशोर कुमारला एका चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला की त्याने चौकटच बदलून टाकली, समजून जा. खराखुरा 'अनप्रेडिक्टेबल'. पार्श्वगायक म्हणून त्याने अफाट लोकप्रियता मिळवली. अभिनेता म्हणून लोकांना हसवलं. दिग्दर्शक म्हणून वेगळे प्रयोग केले. संगीतकार, निर्माता आणि गीतकार म्हणूनही स्वतःची ओळख निर्माण केली. पण या सगळ्यापलीकडे एक माणूस होता. लहरी, एकांतप्रिय, स्वतःच्या अटींवर जगणारा आणि हो. माणुसकी जपणारा.
आपण त्याचा चेहरा पडद्यावर पाहिला. पण त्याच्या जवळच्या माणसांनी पाहिलेला किशोर काही वेगळाच होता.
अर्धा मेकअप, अर्धे पैसे!
किशोरच्या स्वभावाबद्दलचा हा किस्सा अनेकदा सांगितला जातो. एका निर्मात्याने त्याचं पूर्ण मानधन दिलं नव्हतं. मग किशोरने सेटवर अर्ध्याच चेहऱ्याला मेकअप केला. निर्मात्याने विचारलं, तर त्याचं उत्तर तयार होतं "तुम्ही पैसे अर्धे दिलेत, मग मेकअप पूर्ण का करू?"
आता यात किशोरची खोडकर वृत्ती दिसतेच; पण त्यामागची पार्श्वभूमीही समजून घ्यायला हवी. किशोरदाचा सुपुत्र आणि प्रतिभावंत पार्श्वगायक अमित कुमारने अनेकदा गप्पांमध्ये, मुलाखतींमध्ये वडिलांच्या संघर्षकाळाबद्दल सांगितलं होतं. त्याकाळी इंडस्ट्रीत पैसे वेळेवर मिळत नसत. त्यामुळे किशोरचा पै न् पै मोजण्याचा स्वभाव केवळ विक्षिप्तपणा नव्हता, असं अमितचं म्हणणं होतं. म्हणजे किशोरने हिशेब चुकता केला तो स्वतःच्या पद्धतीने! बाकी कलाकारांनी थकबाकीसाठी फोन करावेत, विनवण्या कराव्यात; किशोरने चेहराच अर्धा करून टाकला. त्याला पाहून मेकअपमननेही मनात म्हटलं असेल, “साहेब, तुमचं ठीक आहे; पण माझे पैसे पूर्ण मिळणार ना?”
स्वतःला ‘स्वामी किशोर आनंद’ घोषित केलं!
किशोर कुमारच्या आयुष्यात एक काळ असा आला की त्याने भगवी वस्त्रं घालायला सुरुवात केली. गळ्यात माळ, साधूसारखा पोशाख आणि नाव... स्वामी किशोर आनंद! रेकॉर्डिंगला जातानाही तो अशाच वेशात जायचा. कुणी विचारलं, असं का करता आहात, तर उत्तर एकच—“मेरी मर्ज़ी!”
अमित कुमारने सांगितलेल्या या आठवणीत पुढे आणखी गंमत आहे. किशोरने डोळ्यांवर पट्टी बांधून फिरायलाही सुरुवात केली. कारण? एकमेकांकडे पाहिलं की मत्सर निर्माण होतो, असं त्याचं म्हणणं होतं! पुढे तो याच साधूच्या वेशात बद्रीनाथला गेला. तिथे काही महिलांनी त्याला साधू समजून नमस्कार करण्यासाठी धाव घेतली; पण त्यांच्यापैकी एकीने त्याला ओळखलं आणि सगळा प्रकार उघड झाला.
आता विचार करा, एखाद्या सुपरस्टारला साधू व्हायचं आहे, तर तो शांतपणे आश्रमात जाईल. किशोरने मात्र स्वतःचा आश्रम, स्वतःचं नाव आणि स्वतःचे नियम सगळं तयार केलं! आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यामागचं तत्त्वज्ञानही स्वतःच शोधलं.
त्याच्याशी चर्चा करायला बसलेला माणूस शेवटी एकच म्हणाला असता—“महाराज, तुमचं तत्त्वज्ञान आम्हाला समजलं नाही; पण तुमची गाणी आम्ही रोज ऐकतो!” अमित कुमारने एकदा गप्पांमध्ये सांगितलं होतं. बाबा अनेकदा घरातलं सर्व सामान शिफ्ट करत. कुणी विचारलं तर एखाद्या विचारवंतासारखी चर्या करत म्हणत,"गुरुदेव रवींद्रनाथ भी ऐसा ही करते थे." आता यावर समोरचा काय प्रतिक्रिया देणार!
केस कापायलाही दुसऱ्याची गरज नाही!
किशोर स्वतःचे केस स्वतः कापायचा, अशी आठवणही अमित कुमारने सांगितली. केशकर्तनासाठी किशोर तीन आरसे वापरत असे.
आपण केस कापायला सलूनमध्ये गेलो की केशकर्तनकार विचारतो, “कसे करू?” आणि आपण फोटो दाखवतो. किशोरच्या बाबतीत केशकर्तनकारच नसेल, तर हा प्रश्नच संपला! तीन आरसे लावा, कात्री हातात घ्या आणि स्वतःच स्वतःचे हेअरस्टायलिस्ट व्हा. यात विनोद आहे; पण स्वतःच्या बाबतीत इतरांवर अवलंबून राहण्याची त्याला फारशी गरज वाटत नसे, हेही दिसतं. तो आपली पद्धत स्वतः ठरवत असे. ती इतरांना पटली नाही, तरी त्याला फारसा फरक पडत नसे. दॅट वॉज किशोर!
लोकांना हसवणारा माणूस गंभीर चित्रपट का बनवतो?
किशोरचा अभिनेता म्हणून विचार केला की डोळ्यांसमोर त्याच्या विनोदी भूमिका येतात. पण 1964 मध्ये त्याने ‘दूर गगन की छाँव में’ हा गंभीर चित्रपट बनवला. तो चित्रपटाचा निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक आणि नायकही होता. त्याचा मुलगा अमित कुमार याने त्यात मूक मुलाची भूमिका केली. त्या काळात किशोरच्या विनोदी प्रतिमेमुळे गंभीर चित्रपट बनवण्याबाबत अनेकांनी त्याला परावृत्त केलं. पण त्याची आई गौरीदेवी त्याच्या पाठीशी उभी राहिली. चित्रपटासाठी तिने आपले दागिनेही गहाण ठेवले, अशी आठवण अमित कुमार यांनी सांगितली आहे. इथे किशोरचा खरा हट्टीपणा दिसतो. लोक म्हणत होते, कॉमेडी कर, गाणी गा, लोकांना हसव. पण त्याच्या डोक्यात वेगळीच गोष्ट होती. त्याला बाप आणि मुलाच्या नात्याची, दुःखाची आणि आशेची गोष्ट सांगायची होती. चित्रपटाच्या निर्मितीला बराच काळ लागला. सुरुवातीच्या शूटिंगसाठी गाडीच्या हेडलाइट्सचा प्रकाश वापरावा लागला, असंही अमितने सांगितलं. आज मोठ्या चित्रपटासाठी कोट्यवधींचं बजेट, भव्य सेट आणि शेकडो लोक लागतात. किशोरकडे मात्र स्वतःची कल्पना होती आणि ती पूर्ण करण्याची जिद्द होती. साधनं कमी असली, तरी स्वप्न छोटं असावं, असा नियम त्याला मान्य नव्हता. या चित्रपटातलं ‘आ चल के तुझे, मैं लेके चलूँ’ हे गाणं ऐका. हे केवळ गाणं नाही. जणू एक बाप आपल्या मुलाला जगाच्या गोंधळापासून दूर, सुंदर आणि शांत ठिकाणी घेऊन जायचं स्वप्न पाहतोय. पडद्यावर विनोद करणाऱ्या किशोरच्या आत इतका हळवा माणूस होता, हे या गाण्यातून जाणवतं.
राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी लाच? किशोरने स्पष्ट नकार दिला!
किशोरच्या स्वभावातली एक बाजू म्हणजे स्वतःच्या तत्त्वांशी तडजोड न करण्याची वृत्ती. अमित कुमारने एकदा सांगितलं होतं की ‘दूर गगन की छाँव में’ या चित्रपटाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी नामांकन मिळवून देण्याच्या बदल्यात मंत्रालयातील एका व्यक्तीने पैसे देण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचं त्यांच्या वडिलांना सांगण्यात आलं होतं. किशोरने त्याला नकार दिला. चित्रपटाने चांगली कामगिरी केली होती, मग नामांकनासाठी पैसे का द्यायचे, अशी त्याची भूमिका होती. पुढे चित्रपटाची तमिळ आवृत्ती ‘रामू’ हिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, हा या गोष्टीतला आणखी एक विरोधाभास! किशोरने स्वतःला हवा असलेला पुरस्कार मिळवण्यासाठी वाकायचं ठरवलं नाही. हा किस्सा त्याच्या खोडकरपणापेक्षा वेगळा आहे. कारण इथे तो गंमत करत नाही; स्वतःच्या कामाची किंमत आणि स्वतःची प्रतिष्ठा जपतो. त्याच्या स्वभावातला हा पैलू लक्षात घेतला, की पैशांबाबत त्याची काटेकोर वृत्तीही वेगळ्या नजरेने पाहता येते. पैसे मागण्यात तो लाजत नसे; पण चुकीच्या मार्गाने यश मिळवण्यातही त्याला रस नव्हता.
समोसा प्रकरण
समोसा आला नाही, म्हणून किशोर गायला नव्हता. हा किस्सा तर खूप प्रसिद्ध आहे. गाणं सुरू होण्यापूर्वी किशोर आपल्या सेक्रेटरीला विचारत असे की, समोसा आला का? उत्तर होकारात आलं की स्वारी बेहद्द जोशात गायची. जर सेक्रेटरीने उत्तरादाखल नाही म्हटलं तर हा माणूस तडक रेकॉर्डिंग स्टुडिओ सोडून गाडीत बसत असे. समोसा म्हणजे गाण्याचं मानधन हे सूज्ञ वाचकांना कळलं असेलच. एका बंगाली निर्मात्याने पैसे बुडवले म्हणून आपल्याला भेटायला कुणीही बंगाली माणूस आला तर त्याला गेटच्या आतही येऊ देऊ नको, हाकलून दे, अशा सूचना त्याने चौकीदाराला देवून ठेवल्या होत्या. चौकीदार बिचारा हुकमाचा ताबेदार! त्याने किशोरदाला भेटायला आलेल्या एका बंगाल्याला चक्क हाकलून दिलं. हा बंगाली कोण होता ठाऊक आहे? ज्यांच्यासमोर किशोरसह चित्रपटसृष्टीतले दिग्गज नतमस्तक होतात, ते ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व - ऋषीकेश मुखर्जी.
हरवलेली 100 रुपयांची नोट आणि प्रेमाचा सीन!
किशोरच्या पैशांबद्दलच्या काटेकोरपणाचा आणखी एक किस्सा आहे. ‘डॉक्टर धोबी’ या चित्रपटाच्या सेटवर त्याचे 100 रुपये हरवले. आता 100 रुपये हरवले म्हणून माणूस किती वेळ हळहळणार? किशोर मात्र प्रत्येकाला भेटला की आपले 100 रुपये हरवल्याचं सांगत होता.
शूटिंग सुरू झालं. समोर नायिका, प्रेमाचा प्रसंग आणि किशोरने रोमँटिक संवाद म्हणायचा. त्याने संवाद म्हटला; पण त्यात स्वतःची भर घातली—“मेरा सुबह से सौ रुपया गुम गया जी!”
प्रेमाचा सीन चालू असताना नायकाला आपल्या हरवलेल्या नोटेची आठवण! दिग्दर्शकाने किती वेळा कट म्हटलं असेल, याची कल्पना करा. अखेर निर्माता चंदूलाल शाह यांनी त्याला 100 रुपये दिले. पण किशोरचं उत्तर त्याहून भारी होतं—“वो सौ होते तो इन्हें मिलाकर 200 नहीं हो जाते?” म्हणजे नोट परत मिळाली, तरी त्याचा हिशेब संपला नव्हता!
किशोरच्या बाबतीत पैशांवरून कितीही किस्से सांगितले, तरी एक गोष्ट विसरता कामा नये—पैसे घेण्याबाबत तो काटेकोर होता; पण प्रत्येक प्रसंगात तो पैशांचाच विचार करायचा, असं नव्हतं. त्याच माणसाने गरज पडल्यावर दुसऱ्याला मदतही केली होती.
मदत करायची, पण जाहिरात कशाला?
आता किशोरच्या व्यक्तिमत्त्वातला सर्वांत महत्त्वाचा पैलू. त्याच्याबद्दलच्या कथा सांगताना आपण अनेकदा त्याच्या विचित्र सवयी, पैशांबद्दलचा हट्ट, चिकटपणा किंवा लोकांशी फटकून वागण्याची पद्धत यावर भर देतो. पण अमित कुमार यांनी वडिलांबद्दल सांगितलेली एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. किशोर गरजू लोकांना मदत करत असे, जवानांसाठी आणि कर्करोगग्रस्तांसाठी विनामूल्य कार्यक्रमही करत असे; मात्र त्याचा गाजावाजा करत नसे. आजच्या काळात मदत केली की फोटो काढला जातो, पोस्ट टाकली जाते, कॅप्शन लिहिलं जातं. किशोरच्या बाबतीत अमितने सांगितलेली आठवण याच्या उलट आहे. त्याने मदत केली, तर ती मदत घेणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेसाठी; स्वतःची प्रतिमा उजळण्यासाठी नव्हे. एका कलाकाराने दुसऱ्या कलाकाराला मदत करणं ही मोठी गोष्ट आहे; पण त्याहून मोठी गोष्ट म्हणजे त्या मदतीचा हिशेब जगासमोर न मांडणं. किशोरच्या बाबतीत हा पैलू त्याच्या लहरी स्वभावाइतकाच महत्त्वाचा आहे. किशोरच्या माणुसकीची आणखी एक आठवण त्याच्या सुरुवातीच्या काळाशी जोडलेली आहे. अरुण कुमार मुखर्जी या व्यक्तीने त्याच्या गाण्याच्या क्षमतेला सुरुवातीला ओळख दिली होती. अरुण कुमार यांच्या निधनानंतर किशोर त्यांच्या भागलपूरमधील कुटुंबाला नियमितपणे पैसे पाठवत असे, अशी माहिती त्याच्या चरित्राशी संबंधित नोंदींमध्ये आढळते. यात किशोरचा एक वेगळाच स्वभाव दिसतो. आपल्याला यश मिळालं की सुरुवातीला साथ देणारे लोक अनेकदा विस्मरणात जातात. पण किशोरची क्षमता ओळखणाऱ्या माणसाला किशोर शेवटपर्यंत विसरला नाही.
मुलाला स्वतःची वाट निवडू दिली
किशोर कुमारचा मुलगा अमित कुमार याला गायक व्हायचं होतं. त्याची आई (किशोरची पहिली पत्नी रुमादेवी) हिला मात्र अमितने शिक्षण पूर्ण करावं, असं वाटत होतं. अमित अभ्यासात अडचणी अनुभवत असताना तो गाण्याच्या कार्यक्रमांत सहभागी होऊ लागला. अमितने सांगितलं आहे की वडिलांना ही गोष्ट कळल्यावर त्यांनी त्याला प्रोत्साहन दिलं. त्यांनी अमितला मुंबईला बोलावलं आणि त्याच्या गाण्याच्या प्रवासाला साथ दिली. इथेही किशोरची वेगळी वृत्ती दिसते. मुलाने काय व्हावं, याचा आराखडा त्याने तयार करून ठेवला नव्हता. अमितने स्वतःची वाट शोधावी, याला त्याने प्रोत्साहन दिलं. वडील म्हणून किशोर परिपूर्ण होता का, हा वेगळा प्रश्न. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात गुंतागुंत होतीच. पण मुलाच्या कलागुणांना ओळखून त्याला संधी देणारा बाप या आठवणीतून दिसतो. ज्याने स्वतःच्या आयुष्यात इतक्या वेगळ्या वाटा निवडल्या, तो मुलाला एका ठरावीक वाटेवर चालायला का सांगेल?
अभिनय नको होता; म्हणून किशोरने काय काय केलं!- किशोर कुमारला खरं तर अभिनेता व्हायचंच नव्हतं. त्याला गायक व्हायचं होतं. पण मोठा भाऊ अशोक कुमार यांचा आग्रह होता की धाकट्याने अभिनय करावा. आता मोठ्या भावाला नाही कसं म्हणायचं? किशोरने मग अभिनयातून सुटका करून घेण्यासाठी एकापेक्षा एक शक्कल लढवल्या. कधी संवाद चुकवायचे, कधी मुद्दाम वेड्यासारखं वागायचं, कधी डोक्याचे केस काढून टाकायचे, तर कधी गंभीर प्रसंगात योडलिंग सुरू करायचं! एका चित्रपटात मीनाकुमारीला दुसऱ्याच चित्रपटातला संवाद सांगितल्याचाही किस्सा आहे. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. निर्माते-दिग्दर्शक त्याला चित्रपटांत घेतच राहिले! म्हणजे इतर कलाकार भूमिका मिळवण्यासाठी धडपडत होते आणि किशोर भूमिका जाऊ नये म्हणून नव्हे, तर ती मिळूच नये म्हणून धडपडत होता! नशिबाची गंमत बघा. ज्याला अभिनय करायचा नव्हता, त्याच्याच विनोदी अभिनयावर लोक फिदा झाले. पुढे ‘चलती का नाम गाड़ी’, ‘हाफ टिकट’ आणि ‘पडोसन’सारख्या चित्रपटांनी त्याला प्रेक्षकांच्या मनात अढळ स्थान दिलं. एक गोष्ट शंभर टक्के खरी. जर किशोर पूर्णवेळ अभिनेता झाला असता तर देशातल्या चतुरस्त्र अभिनेत्यांमध्ये त्याचा नामोल्लेख झालाच असता.
तऱ्हेवाईकांच्या साम्राज्याचा सम्राट - किशोर कुमारच्या घरात इंटिरियर डिझायनरला सजावटीसाठी बोलावलं होतं. पण किशोरच्या कल्पना ऐकल्यावर त्याचीच सजावट बिघडायची वेळ आली! किशोरला दिवाणखान्यात सोफे नको होते; त्याऐवजी खोलीत पाणी भरून त्यात होड्या तरंगाव्यात, पाहुण्यांनी होडीतून येऊन चहा घ्यावा, भिंतींवर जिवंत कावळे असावेत आणि पंख्यांऐवजी माकडं असावीत, अशा कल्पना त्याने मांडल्या. डिझायनरला हे सगळं ऐकून काय करावं तेच सुचेना!
किशोरच्या घराबाहेर ‘Beware of Kishore’ अशी पाटी असल्याचा किस्सा प्रसिद्ध आहे. एकदा निर्माता-दिग्दर्शक एच. एस. रावेल त्याच्याकडे आले. किशोरने त्यांचं स्वागत करण्याऐवजी त्यांच्या हाताचा चावा घेतला आणि विचारलं, “पाटी वाचली नाही का?” किशोरच्या खोडकर स्वभावाची ही गोष्ट चित्रपटसृष्टीत अनेकदा सांगितली जाते.
किशोरला झाडांशी बोलायला आवडायचं. त्याने आपल्या बागेतल्या झाडांना चक्क नावं दिली होती—जनार्दन, रघुनंदन, गंगाधर, जगन्नाथ, बुद्धूराम आणि झटपटझटपटपट! त्याच्यासाठी ही केवळ झाडं नव्हती, तर मित्रमंडळी होती. लोक त्याला एकलकोंडा किंवा विक्षिप्त म्हणत असले, तरी झाडांमध्ये रमणारा किशोर स्वतःच्या पद्धतीने आनंदी होता.
सत्यजित राय यांच्याकडून पैसे घेतले नाहीत; उलट त्यांनाच मदत केली!- किशोरबद्दलचा हा प्रसंग त्याच्या स्वभावाची दुसरी बाजू दाखवतो. एका बाजूला थकलेले पैसे मिळवण्यासाठी तो निर्मात्याच्या घराबाहेर जाऊन गाणं गायचा; पण दुसऱ्या बाजूला सत्यजित राय यांच्यासाठी ‘चारुलता’ चित्रपटात गाणं रेकॉर्ड केल्यानंतर त्याने मानधन स्वीकारलं नाही. इतकंच नव्हे, तर ‘पाथेर पांचाली’ बनवताना सत्यजित राय आर्थिक अडचणीत सापडले होते. चित्रपटाचं काम थांबवण्याची वेळ आली असताना किशोरने त्यांना 5,000 रुपयांची मदत केली, अशी नोंद आहे. विचार करा. हा चित्रपट 1955 साली प्रदर्शित झाला. पन्नासच्या दशकाच्या पूर्वार्धातले पाच हजार रुपये! म्हणूनच त्याला कंजूष म्हणणं सोपं होतं; पण त्याच्या जवळच्या माणसांच्या आठवणी ऐकल्या की चित्र वेगळं दिसतं. त्याला पैशांची किंमत माहीत होती. आणि कदाचित म्हणूनच कोणत्या वेळी पैसे मागायचे आणि कोणत्या वेळी न मागता मदत करायची, हेही त्याला माहीत होतं.
प्राण यांनाही किशोरला गंभीर ठेवता येईना!- किशोरच्या खोडकर स्वभावाचा त्रास सहकलाकारांनाही होत असे. अभिनेता प्राण यांनी एका माहितीपटात सांगितलेल्या आठवणीनुसार, किशोरला सेटवर हसवण्याची इतकी हौस होती की गंभीर प्रसंगाचं शूटिंग करणंही कठीण होई. ‘पहली झलक’ चित्रपटात प्राण यांना किशोरच्या पोटात ठोसा मारायचा होता. पण प्रत्येक वेळी ठोसा बसला की किशोर वेदनेचा चेहरा करण्याऐवजी हसायचा! 12 ते 14 टेक झाले. दिग्दर्शक एम. व्ही. रमण यांची सहनशक्ती संपत आली. अखेर पुढच्या टेकमध्ये प्राण यांनी खरोखरच जोरात ठोसा मारला आणि मग शॉट ओके झाला!
किशोरला गंभीर राहायला सांगणं म्हणजे पावसाला थांबायला सांगण्यासारखं होतं, असं वाटतं. बाकी कलाकार अभिनयासाठी तयारी करायचे; किशोर मात्र गंभीर सीनमध्येही विनोद शोधायचा. पडद्यावर प्रेक्षकांना हसवणं वेगळं आणि सेटवर सगळ्यांचा संयम तपासणं वेगळं. पण किशोरला दोन्ही गोष्टी साधत असाव्यात! हे सगळे किस्से सांगूनही त्याचं पूर्ण व्यक्तिमत्त्व समजलं, असं म्हणता येणार नाही. कारण तोच माणूस ‘कोई होता जिसको अपना’सारखं गाणं गाताना मनातली पोकळी इतक्या हळुवारपणे व्यक्त करायचा की ऐकणारा काही क्षण शांत व्हायचा.
किशोर, काल आणि आज आणि उद्याही...किशोरला लोक विसरतील. लोक सगळं विसरतात. अमित कुमार मला ठामपणे म्हणाला होता. संदर्भ अर्थातच लोकांच्या बदललेल्या अभिरुचीचा होता. मी दुप्पट ठामपणे उत्तर दिलं. अमित दा, हे होणं नाही. जोपर्यंत संगीत आहे, तोपर्यंत किशोर आहे. पैजेवर सांगतो. साधं उदाहरण. मध्यंतरी 'सैय्यारा' चित्रपटाचं टायटल सॉंग ए आयच्या मदतीने किशोरच्या आवाजात बनवण्यात आलं आणि ते मूळ गाण्यापेक्षा जास्त गाजलं. परफेक्शन की कोई एक्स्पायरी डेट नहीं होती.
त्याच्या स्मृतिदिनी त्याच्याबद्दल लिहिताना म्हणूनच दुःख व्यक्त करावंसं वाटत नाही. उलट, त्याची एखादी खोडकर आठवण सांगावी, त्याच्या एखाद्या गाण्यावर हसावं, एखाद्या गंभीर गाण्यावर शांत व्हावं आणि त्याच्या तऱ्हेवाईकपणाबद्दल ऐकलेल्या, वाचलेल्या किश्श्यांची उजळणी करत रहावी, असं वाटत राहतं. किशोर कुमारच्या आयुष्याचा हिशेब मांडायचा तर त्यात किती चित्रपट आले, किती पुरस्कार मिळाले किंवा किती गाणी गायली, एवढंच मोजून चालणार नाही. त्याने लोकांना दिलेला आनंद मोजावा लागेल. एखाद्या उदास संध्याकाळी नकळत ओठांवर येणारं गाणं मोजावं लागेल. प्रेमात पडलेल्या तरुणाची धडधड आणि विरहात हरवलेल्या माणसाची शांत रात्र मोजावी लागेल.
पुढच्या वर्षी दिनदर्शिकेवर त्याची 40 वी पुण्यतिथी येईल, जाईल. वर्षं बदलतील, पिढ्या बदलतील. पण कुठेतरी एखादी गाडी सुरू होईल, म्युझिक प्लेयरवर किशोरचा आवाज लागेल आणि जग पुन्हा एकदा त्याच्याच तालावर म्हणेल—“जिंदगी एक सफर है सुहाना…”
आणि खरा किशोर जिथे आहे तिथून हसत असेल—“बांगडू, कौन कहता रे मैं मर गया? टुम टुम टुमुक.. टुमाक टुम.”