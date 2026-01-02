ETV Bharat / entertainment

'फोर मोअर शॉट्स प्लीज' फेम कीर्ती कुल्हारीच्या आयुष्यात आला नवीन जोडीदार, व्हिडिओ शेअर करून केलं नात अधिकृत

अभिनेत्री कीर्ती कुल्हारीनं तिचं नात अधिकृत केलं असून तिनं तिच्या बॉयफ्रेंडबरोबरचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

कीर्ती कुल्हारी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

January 2, 2026

मुंबई - 'फोर मोअर शॉट्स प्लीज' अभिनेत्री कीर्ती कुल्हारीनं नवीन वर्षाच्या निमित्तानं तिचे नाते अधिकृत केलं आहे. तिनं एक रील शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिनं तिच्या चाहत्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्याच नाहीत तर तिचे नाते सार्वजनिक देखील केले आहेत. बऱ्याच अनुमानांनंतर, कीर्तीनं अखेर राजीव सिद्धार्थसोबतच्या तिच्या नात्याची पुष्टी केली आहे. तिच्या घटस्फोटाला चार वर्ष झाले आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा समोर आल्या होत्या. आता, कीर्तीनं एका गोड व्हिडिओसह इंस्टाग्रामवर तिचे नाते अधिकृत केलंय. शुक्रवारी मध्यरात्री 1 वाजताच्या सुमारास, या लव्हबर्ड्सनी इंस्टाग्रामवर फोटो आणि एक रील पोस्ट केला, ज्यामध्ये कारमधील गोड सेल्फीपासून ते त्यांनी एकत्र घालवलेल्या सर्व खास क्षणांची झलक दाखवली गेली.

राजीव सिद्धार्थ कोण आहे? : रील शेअर करताना, या जोडप्यानं कॅप्शन दिलं, 'एक फोटो हजार शब्दांच्या बरोबरीचा असतो. सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा, 2026च्या शुभेच्छा." दरम्यान शोभिता धुलिपालानं या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आणि गोंडस व्हिडिओवर लाल हार्टचा इमोजी पोस्ट केले. दरम्यान राजीव सिद्धार्थबद्दल सांगायचं झालं तर तो झारखंडमधील धनबाद येथील रहिवासी असून त्याचा जन्म 11 एप्रिल 1986 रोजी झाला. तो 39 वर्षांचा आहे. हा अभिनेता इंस्टाग्रामवर खूप सक्रिय आहे . त्याचे इंस्टाग्रामवर 1,07,000 फॉलोअर्स आहेत. राजीव सिद्धार्थ 'फोर मोअर शॉट्स प्लीज' आणि 'आश्रम' सारख्या लोकप्रिय सीरीजद्वारे प्रसिद्धीझोतात आला आहे. याशिवाय तो झी5 'लव्ह, सितारा' चित्रपटात शोभिता धुलिपालाबरोबर दिसला आहे.

कीर्ती कुल्हारीनं चार वर्षांपूर्वी घेतला होता घटस्फोट : कीर्ती कुल्हारीचं लग्न अभिनेता साहिल सहगलशी झाले होते. दोघांची भेट एका जाहिरातीच्या शूटिंग दरम्यान झाली आणि काही काळ डेटिंग केल्यानंतर त्यांनी 2016 मध्ये लग्न केलं. लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर, कीर्तीनं 1 एप्रिल 2021 रोजी साहिलपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. अभिनेत्रीनं तिच्या इंस्टाग्रामवर पती साहिलपासून घटस्फोटाची घोषणा करत म्हटलं होतं की त्यांचा घटस्फोट 'कागदावर नाही तर खऱ्या आयुष्यात' होत आहे.

