आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं अपेंडिक्सची शस्त्रक्रियाबद्दल दिली माहिती, फोटो व्हायरल...
आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं तिच्या अपेंडिक्सची शस्त्रक्रियाबद्दल माहिती दिली आहे. तिनं हॉस्पिटलमधून काही फोटो शेअर केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 10:53 AM IST
मुंबई - आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं अलीकडेच 12 मिमी व्यासाच्या अपेंडिक्सची शस्त्रक्रिया केली. किरणनं तिच्या हॉस्पिटलच्या खोलीतील फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. आता तिची ही पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे. किरणनं शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये हॉस्पिटलच्या खोलीच्या खिडकीतील दृश्य दिसत आहे. तसेच दुसऱ्या एका फोटोमध्ये ती सेल्फी काढताना दिसत आहे. याशिवाय आणखी एका फोटोत ती तिच्या हॉस्पिटलच्या नावाचा टॅग लावलेली दिसत आहे. तसेच शेवटच्या फोटोमध्ये ती सोफ्यावर बसून जेवताना करत आहे. किरणनं शेअर केले फोटो हे अनेकांना आवडत आहे. आता या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
किरण रावची हॉस्पिटलमधील पोस्ट : किरण रावनं तिच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'मी 2026मध्ये पार्टी करण्यासाठी सज्ज होतो, तेव्हा माझ्या अपेंडिक्सनं मला हळू होण्याचा, खोल श्वास घेण्याचा आणि आभार मानण्याचा इशारा दिला. मी माझ्या मित्रांची आणि कुटुंबाची, आमिर, चार्ल्स आणि अमीनची खूप आभारी आहे, ज्यांनी मला मदत केली. माझे इतर प्रियजन, जे बहुतेकदा माझे सुजलेले ओठ पाहून हसायला आले होते. ही एक ऍलर्जीक प्रतिक्रिया होती. दुर्दैवानं, ते सामान्य झाले आहे. किरणनं पुढं लिहिलं, 'मी आता डिस्चार्ज झाले आहे आणि घरी परतले आहे. नवीन वर्ष सुरू करण्यास तयार आहे. 2025 हे वर्ष माझ्यासाठी चांगले होते आणि मला आशा आहे की 2026 देखील दयाळूपणा, मजेदार आणि प्रेमानं भरलेले असेल आणि AQI सुधारेल अशी अपेक्षा करत आहे. याशिवाय किरणनं डॉक्टर आणि हॉस्पिटल टीमचे आभार देखील मानले.
किरण रावबद्दल : दरम्य्यान किरण रावनं पोस्ट केलेल्या पोस्टवर आयरा खान आणि अदिती राव हैदरी यांनी पोस्टवर लाल हार्ट इमोजी शेअर केले आहेत. तसेच करण जोहर, झोया अख्तर आणि श्रुती सेठ यांनीही प्रतिक्रिया देऊन ती लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली आहे. दरम्यान किरण रावबद्दल सांगायचं झालं तर, तिनं 2005मध्ये आमिर खानशी लग्न केलं. यानंतर 2021मध्ये दोघेही वेगळे झाले. तसेच दोघांनी त्यांचा मुलगा आझादला एकत्र वाढविण्याची जबाबदारी घेतली. किरण रावनं तिच्या कारकिर्दीत सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून सुरुवात केली होती. यानंतर तिनं 'धोबी घाट' चित्रपट दिग्दर्शित केला. 2024मध्ये तिचा 'लापता लेडीज' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. तिचा हा चित्रपट खूप चांगलाच गाजला होता.
