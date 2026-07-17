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आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं सोनम वांगचुकला दिला पाठिंबा, '3 इडियट्स'मधील फुन्सुख वांगडू पात्राबद्दल आलं 'हे' समोर विधान...

आमिर खाननं स्पष्ट केलं आहे की, '3 इडियट्स'मधील फुन्सुख वांगडू पात्र सोनम वांगचुकवर आधारित नाही. त्याची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं सोनम वांगचुकला पाठिंबा दर्शवला आहे.

Sonam Wangchuk, Aamir Khan and Kiran Rao
सोनम वांगचुक, आमिर खान आणि किरण रावनं (ETV Bharat - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 11:40 AM IST

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हैदराबाद : सोनम वांगचुक अनिश्चित काळासाठी उपोषणावर आहे. आज तिच्या उपोषणाचा 20वा दिवस आहे. दरम्यान, आमिर खानची माजी पत्नी आणि चित्रपट निर्माती किरण राव सोनम वांगचुकच्या समर्थनार्थ पुढं आली आहे. तिनं सरकारवर चांगलीचं टीका केली आहे. तिनं संवाद सुरू करण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. आपला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी, किरण रावनं तिचा इंस्टाग्राम डीपी बदलला. तिनं 'मी सोनमला पाठिंबा देते' या कॅप्शनसह, सोनम वांगचुकचा फोटो पोस्ट केला. तसेच तिनं एक पोस्ट लिहिली, 'मी सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या या देशातील सर्व नागरिकांबरोबर उभी आहे. सोनमजी, मनीष, नेहा, अमीन आणि इतर सर्वांना माझा सलाम. न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी उपोषण केलं. आम्हाला आमच्या उदासीनतेतून बाहेर काढल्याबद्दल आणि प्रत्येक आवाज महत्त्वाचा आहे याची आठवण करून दिल्याबद्दल आमचा देश तुमचा आभारी आहे."

सरकारवर केली टीका : किरणनं पुढं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, '19 दिवस उलटूनही या उपोषणावर शांतता आहे, ही खूप दुःखद गोष्ट आहे. सत्तेतील राजकारण्यांनी ऐकावं यासाठी आणखी काय करायला हवं?… हे धक्कादायक आणि अमानवीय आहे. मी सरकारला आवाहन करते की, त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधावा, विद्यार्थ्यांचे दुःख समजून घ्यावे आणि हे संपवावं. हा आमचा हक्क आहे.' सध्या याप्रकरणी अनेकजण सोशल मीडियावर आपली मत मांडत आहेत. यापूर्वी देखील अनेक स्टार्सनं सोनम वांगचुक यांना या कठिण काळात पाठिंबा दिला होता.

आमिर खानचं मोठं विधान : दरम्यान आमिर खाननं नुकतेच हे स्पष्ट केलं की, '3 इडियट्स'मधील त्याचं प्रतिष्ठित पात्र, रांचो, सोनम वांगचुकपासून प्रेरित नव्हते. अभिनेत्यानं सांगितलं की, चित्रपट बनत असताना सोनम वांगचुक कोण आहे हे त्याला माहीतही नव्हतं. त्यानं कार्यक्रमात सोनम वांगचुकच्या कामाची प्रशंसाही केली. आमिर खानचे नुकतेच त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटशी लग्न झालंय. त्यामुळेही तो सध्या चर्चेत आहे.

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