ETV Bharat / entertainment

किम सेओन-हो आणि गो यून-जंग स्टारर 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?'चा क्रेझ जगात, स्टार्सनं केलं इंडोनेशियातील चाहत्यांना खूश

किम सेओन-हो आणि गो यून-जंग अभिनीत 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?' या वेब सीरीजनं जगभरात धुमाकूळ घातला आहे.

can this love be translated ? web series
'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?' वेब सीरीज (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : साऊथ कोरियन अभिनेता किम सेओन-हो आणि अभिनेत्री गो यून-जंग सध्या 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?'मुळं चर्चेत आहे. त्यांचा हा कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्सवर नुकताच रिलीज केला गेला आहे. आता या सीरीजमधील स्टार्स वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रमोशनासाठी जात आहेत. अलीकडेच गो यून-जंग आणि किम सेओन-हो हे इंडोनेशियातील जकार्ता येथे गेले होते. 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?' या नवीन नेटफ्लिक्स वेब सीरीजचा दोघेही यावेळी खूप प्रमोशन करताना दिसले. या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या चाहत्यांबरोबर काही वेळ घालवला. नेटफ्लिक्सची नवीन रोमँटिक कॉमेडी 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?' या वेब सीरीजमध्ये किम सेओन-हो आणि गो यून-जंग हे प्रमुख भूमिकेत असून त्यांचा ही वेब सीरीज आता अनेकांना आवडत आहे. 12 भागाच्या या वेब सीरीजमध्ये रोमँटिक कॉमेडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे.

'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड?'नं केला धमाका : कोरियन रोमँटिक कॉमेडी पाहायला अनेकांना आवडते, तसेच या सीरीजमध्ये प्रेक्षकांचे आवडते कलाकार आहेत, त्यामुळं ही सीरीज चांगलीच गाजणार असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. किम सेओन-हो आणि गो यून-जंग यांच्या प्रचंड मोठा चाहता वर्ग आहे. दरम्यान इंडोनेशियातील जकार्ता येथे पोहोचलेले गो यून-जंग आणि किम सेओन-हो यांनी फोटोसाठी विशेष पोझ देऊन, त्यांच्या चाहत्यांना खूश केलं आहे. आता त्यांचे काही फोटो समोर आले आहे, ज्यामध्ये ते दोघेही खूप सुंदर दिसत आहेत. दरम्यान प्रसिद्ध पटकथा लेखक जोडी हाँग जंग-यून आणि हाँग मी-रान यांनी लिहिलेल्या या नाटकात जू हो-जिन (किम) या अनेक भाषांमध्ये पारंगत असलेल्या व्यावसायिक दुभाष्याची कथा सांगितली आहे. या सीरीजचा पहिला भाग हा 16 जानेवारी 2026 रोजी रिलीज झाला. पहिल्या भागानंतरचं प्रेक्षकांमध्ये या सीरीजबद्दल उत्साह पाहायला मिळाला.

किम सेओन-हो आणि दिग्दर्शिका यू यंग-यून यांनी व्यक्त केल्या भावना : 'कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड? सामान्य रोमँटिक कॉमेडीच्या सीरीज असं अनेक गोड क्षण आणि रहस्यमय गोष्टी दाखविण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं प्रेक्षक हे गुंतवून राहतील. ही सीरीज आता जगभरातील वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. भारतीय प्रेक्षकांना देखील ही सीरीज हिंदीमध्ये पाहायला मिळेल. दिग्दर्शिका यू यंग-यून यांनी सीरीजद्वारे या कलाकरांना एकत्र आणून त्यांच्या चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. तसेच दिग्दर्शिका यू यंग-यून यांनी सीरीजबद्दल सांगितलं, "चाहत्यांनी ही कथा अशा प्रकारे अनुभव देईल की, जणू त्यांना वाटले की, ते पात्रांबरोबर प्रवास करत आहेत, आता मी उत्सुक आहे." तसेच नेटफ्लिक्स दिलेल्या माहितीनुसार इंडोनेशियातील जकार्ता कार्यक्रमादरम्यान किम सेओन-होनं कृतज्ञता व्यक्त करत म्हटलं, "मालिकेची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांची प्रामाणिकपणा मला जाणवली आणि त्यांच्या पाठिंब्यामुळं मला खूप ऊर्जा मिळाली."

TAGGED:

CAN THIS LOVE BE TRANSLATED
CTLBT CREATED CRAZE WORLDWIDE
KIM SEON HO
कॅन धिस लव्ह बी ट्रान्सलेटेड
CTLBT WEB SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.