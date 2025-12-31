ETV Bharat / entertainment

मुलीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदा कियारा अडवाणी सेटवर परतली, अभिनेत्रीच्या आईचं पत्र व्हायरल...

कियारा अडवाणीनं आता 2026 लागण्यापूर्वी एक पोस्ट शेअर केली आहे. आता तिची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे.

kiara advani
कियारा अडवाणी (IANS)
Published : December 31, 2025 at 5:30 PM IST

मुंबई - 2025 हे वर्ष आपल्याला निरोप देत आहे. आता नवीन वर्ष 2026चं आगमन होतं आहे. अनेकजण या विशेष प्रसंगी काहीतरी स्पेशल करत आहे. आता 2025 संपत असताना बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा अडवाणीनं या वर्षातील तिच्या खास आठवणी सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांबरोबर शेअर केल्या आहेत. तिच्या नवीन इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, तिनं पती सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि मुलगी सरायाह मल्होत्राबरोबर काही विशेष क्षण शेअर केले आहेत. तसेच ती आई झाल्यानंतर पहिल्यांदाच शूटिंग सेटवर परतत असताना, तिच्या आईनं एक सुंदर पत्र तिच्यासाठी लिहिलं आहे. आता या पत्रामधील तिच्या आईचा संदेश पाहून अनेकजण कियाराच्या या पोस्टवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

कियारा अडवाणीच्या आईचे पत्र : अभिनेत्रीनं डायरीच्या पानावर लिहिलेल्या या पत्राचा फोटो पोस्ट केला. पत्रात, कियारा अडवाणीच्या आईनं लिहिलं आहे, "माझी प्रिय कियारा. उद्या तू आमच्या छोट्या देवदूताला जगात आणल्यानंतर पहिल्यांदाच सेटवर जात आहेस. आता एक जोरदार पुनरागमन कर. जा आणि सर्वात आश्चर्यकारक शूट करून दाखव. हसा, पोज दे, चमका आणि जगाला दाखवा की, मातृत्व तुम्हाला अधिक मजबूत, मऊ आणि उजळ बनवते. ते तुम्हाला स्वतःशी थोडे अधिक जोडलेले बनवते." पत्रात पुढं लिहिण्यात आलं आहे, "ते तुमच्या सुपर पावर्सला दुप्पट करते आणि तुम्हाला चमकवते, अर्थातच लाटा आणखी मजबूत करते. माझ्या बाळा, देव नेहमीच तुमच्याबरोबर राहो. मी प्रार्थना करते की, तुम्ही जीवनात प्रत्येक भूमिका चांगल्या प्रकारे बजावा. देव तुमच्याबरोबर आहे. तुमची प्रेमळ आई." या पत्राव्यतिरिक्त कियारा अडवाणीनं अनेक आठवणी शेअर केल्या आहेत. तसेच तिनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, '2025- ज्या वर्षी माझे मन अनेक प्रकारे मोठे झाले.'

कियारा अडवाणीची पोस्ट : कियारा अडवाणीनं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'मी कधीही कल्पना न केलेले वर्ष, अनेक सुरुवातींनी भरलेले वर्ष, शिकण्याचे वर्ष, वाढीचे वर्ष आणि गोड आशीर्वादांचे वर्ष. हैलो 2026, माझे मन तुमचे स्वागत करण्यास सज्ज आहे. कृतज्ञता, उत्साह आणि मी छोट्या हातांनी या नवीन वर्षात पाऊल ठेवत आहे, ज्यानं माझे संपूर्ण जग धरून ठेवले आहे. आता कियाराची ही पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे. दरम्यान कियाराच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं 'स्पिरिट' आणि 'टॉक्सिक' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

