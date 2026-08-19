'टॉक्सिक' चित्रपटानं मला अपरिचित गोष्टींशी सहज जुळवून घ्यायला शिकवलं' - कियारा अडवाणी
'टॉक्सिक' चित्रपटाबद्दल कियारा अडवाणीनं एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं चित्रपटाबद्दल तिला काय वाटते याबद्दल सांगितलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 12:34 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री कियारा अडवाणीनं यशची मुख्य भूमिका असलेल्या 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटातील कामाच्या अनुभवाबद्दल भाष्य केलं आहे. तिनं सांगितलं की, या चित्रपटानं तिला तिच्या 'कम्फर्ट झोन'च्या बाहेर पडण्यास भाग पाडले, तसेच अपरिचित गोष्टींचा स्वीकार करायला आणि त्या प्रवासात नवीन कौशल्ये आत्मसात करायला शिकवले. कियारानं चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यानचा एक रंजक फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये ती पाण्यानं पूर्ण भरलेल्या एका मोठ्या, पारदर्शक आणि वाटीच्या आकाराच्या टँकमध्ये आरामात बसली असल्याची दिसत आहे.
कियारा अडवाणीनं 'टॉक्सिक' चित्रपटासाठी केली पोस्ट : आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिनं लिहिलं, 'चित्रपटांची एक सुंदर खासियत असते - ती आपल्याला अशा विश्वात घेऊन जातात, ज्यांची आपल्याला कधीच कल्पना नसते. कधीकधी तर ते अगदी प्रत्यक्षरीत्या घडते. प्रत्येक नवीन पात्र, प्रत्येक नवीन सेट आणि प्रत्येक कठीण आव्हान तुम्हाला अशा गोष्टी शिकवते ,ज्या करण्याची क्षमता तुमच्यात आहे, याची तुम्हाला स्वतःलाही जाणीव नसते.'कियारानं पुढं सांगितलं की, 'या चित्रपटानं मला अपरिचित गोष्टींशी सहज जुळवून घ्यायला, कुतूहल जागृत ठेवायला, सतत शिकत राहायला आणि या संपूर्ण साहसात आनंद शोधायला शिकवले. कारण माझ्यासाठी 'प्रगती' म्हणजे अशा गोष्टींना होकार देणे ज्यांची थोडी भीती वाटते... आणि त्यानंतरच्या प्रवासावर प्रेम करणे. नवीन कौशल्ये, नवीन साहसे आणि पुन्हा पुन्हा झोकून देऊन काम करण्याची जिद्द निर्माण करणाऱ्या त्या उत्कटतेसाठी शुभेच्छा!'
'टॉक्सिक' चित्रपटाची कहाणी : 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' हा एक गँगस्टरवर आधारित चित्रपट आहे. यात यश दुहेरी भूमिकेत असून, त्याच्याबरोबर कियारा, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांच्याही भूमिका आहेत. 'टॉक्सिक'चे बजेट एकूण 500 ते 1000 कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यात येत आहे, ज्यामुळं हा आतापर्यंतच्या सर्वात महागड्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' हा चित्रपट 'राया' या हिंसक गँगस्टर आणि 'प्लेबॉय'च्या आयुष्यावर आधारित आहे. अंडरवर्ल्डच्या गुन्हेगारी विश्वात वर्चस्व गाजवल्यानंतर त्याचा अखेरीस ऱ्हास होतो. अनेक वर्षांनंतर, त्याला त्याचा सख्खा मुलगा 'रुमी' याच्याशी सामना करावा लागतो. रायानं त्याला आणि त्याच्या आईला सोडून दिल्यानं रुमींनं रायाविरुद्ध सूड घेण्याची तयारी केलेली असते. दरम्यान कियाराचा अलीकडील मोठा चित्रपट म्हणजे 2025 मधील अयान मुखर्जीचा 'वॉर 2' हा होता.