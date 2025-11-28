कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी पोस्ट शेअर करून मुलीचं नाव केलं उघड, वाचा सविस्तर
कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये आपल्या मुलीचं नाव उघड केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 11:56 AM IST
मुंबई - अभिनेत्री कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रानं इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून त्यांच्या मुलीच्या नावाचा खुलासा केला आहे. या जोडप्यानं आपल्या मुलीचं नाव खूप विशेष ठेवलं आहे. या जोडप्यानं इंस्टाग्रामवर एक संयुक्त पोस्ट शेअर करून लिहिलं, 'आमच्या प्रार्थनेपासून, आमच्या बाहूंपर्यंत आमच्या दैवी आशीर्वादापासून, आमच्या राजकुमारीपर्यंत, सरायाह मल्होत्रा.' या जोडप्यानं सरायाह हे एक वेगळं नाव आपल्या मुलीला दिलं आहे. या नावाचा अर्थ वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये वेगवेगळा आहे. या नावाचा अर्थ हिब्रू भाषेतून आला आहे. हिब्रूमध्ये, सरायाह म्हणजे 'देवाचे मार्गदर्शन' किंवा 'देवाचे शासन', म्हणजे देवाच्या कृपेनं आशीर्वादित मूल.
कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्या मुलीचं नाव झालं उघड : कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांच्या मुलीच्या नावाचा अर्थ उच्चारा इतकाचं सुंदर आहे. या जोडप्यानं १५ जुलै रोजी इंस्टाग्रामवर त्यांच्या मुलीच्या आगमनाची घोषणा केली होती. या दोघांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "आमचे हृदय आनंदानं भरले आहे. आमचे जग कायमचे बदलले आहे. आम्हाला एका मुलीचे पालक होण्याचे भाग्य लाभले आहे - कियारा आणि सिद्धार्थ.' आता या दोघांनी आपल्या मुलीचं नावाचा खुलासा करून त्यांच्या चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. आता या जोडप्याच्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देऊन त्यांच्या मुलीच्या नावाचं कौतुक करताना दिसत आहेत.
कियारा आणि सिद्धार्थचं लग्न : कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थानमधील सूर्यगढ पॅलेसमध्ये लग्न केलं. या जोडप्याच्या लग्नामध्ये त्यांचे जवळचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्य तसेच अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी उपस्थित होते. या दोघांचं लग्न खूप भव्य झालं होतं. दरम्यान या जोडप्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर कियारा शेवटी 'वॉर २'या चित्रपटामध्ये हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआरबरोबर दिसली होती. आता पुढं ती 'डॉन ३' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. दुसरीकडे सिद्धार्थ हा 'परम सुंदरी' या चित्रपटामध्ये जान्हवी कपूरबरोबर दिसला होता. आता तो पुढं 'Vvan' (वन) आणि 'रेस ४'मध्ये दिसणार आहे.
