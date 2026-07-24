'दुल्हनिया ले आएगी'मध्ये खुशाली कुमार आणि महेश मांजरेकरनं केली उत्कृष्ट भूमिका...
'दुल्हनिया ले आएगी' चित्रपट सध्या चर्चेत आला आहे. या चित्रपटातील खुशाली कुमार आणि महेश मांजरेकर यांच्या भूमिका खूप विशेष आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 1:05 PM IST
हैदराबाद : वेडिंग कॉमेडी चित्रपट हा हिंदी चित्रपटसृष्टीचा एक परिचित फॉर्म्युला बनला आहे. याच फॉर्म्युल्यावर बेतलेला 'दुल्हनिया ले आएगी' प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज झालाय. चित्रपटाचं शीर्षक 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' किंवा 'दुल्हन हम ले जाएंगे' यांसारख्या चित्रपटांची आठवण करून देणारं आहे. मात्र हा चित्रपट कोणत्याही चित्रपटाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करत नाही. तर हा चित्रपट एक हलकीफुलकी, कथा सांगतो, ज्यात विनोद, कौटुंबिक नाट्य आणि प्रणय यांचे मिश्रण आहेत, असा दिग्दर्शकाचा दावा आहे. यात खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर, पियुष मिश्रा आणि स्नेहिल दीक्षित मेहरा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
'दुल्हनिया ले आएगी'ची कहाणी : या चित्रपटाची कहाणी ही नव्या खुशाली कुमार या 32 वर्षीय महिलेभोवती फिरते, जिला समाजाकडून सतत 'तू अजून लग्न का केलं नाहीस?' या प्रश्नांचा सामना करावा लागत असतो. अनेक वर्षे हा विषय टाळल्यानंतर, अखेरीस ती लग्न करण्यासाठी तयार होते. मात्र जेव्हा सर्व काही सुरळीत सर्व सुरू आहे असं वाटत असतं, नेमका त्यावेळी गोंधळ निर्माण होतो. तिच्या आयुष्यात अनपेक्षित स्थळे येऊ लागतात, गोंधळ वाढतो आणि जे लग्न सरळसोपं असायला हवं होतं, ते एका अनपेक्षित रोलरकोस्टरमध्ये बदलतं. खरा नवरदेव कोण आहे? नक्की काय चुकलं? आणि नव्याच्या कथेचा शेवट कसा होईल? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटात रंजक पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शक आकाशादित्य लामा यांनी केला आहे.
लग्नावर आधारित चित्रपट : 2 तास 7 मिनिटांच्या कालावधीतला हा एक वेगळ्या धाटणीचा लग्नावर आधारित मनोरंजक चित्रपट आहे. 'जलवा' आणि 'कर ले शादी'सारखी गाणी चित्रपटात आहेत. चित्रपटातील महेश मांजरेकर आणि खुशाली कुमार यांच्यातील भावनिक नातं अस्सल वाटतं. महेश मांजरेकर यांच्या सहज अभिनयाला चित्रपटात त्यांच्या मुलीची भूमिका करणाऱ्या खुशालीने तोलामोलाची साथ देण्याचा प्रयत्न केल्याचं जाणवतं. चित्रपटातील विनोदी आणि भावनिक प्रसंगांची रेलचेल आहे.
ज्येष्ठ कलाकार महेश मांजरेकर आणि पियुष मिश्रा यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, ते इंडस्ट्रीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. याशिवाय ओंकार कपूर, स्नेहील दीक्षित मेहरा आणि आगू स्टॅनली यांनीही आपापल्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या आहेत, ज्यामुळे चित्रपटाच्या एकूण मनोरंजनात भर पडते. एकूण 'दुल्हनिया ले आएगी' कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपट आहे.