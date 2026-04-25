संजय दत्तनं 'खलनायक'च्या सीक्वेलची केली घोषणा, 'बल्लू'च्या भूमिकेसाठी अभिनेता सज्ज...
33 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या संजय दत्तच्या 'खलनायक' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर आणि देशभरात खळबळ उडवून दिली होती, आता या चित्रपटाचा सीक्वेल लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 2:51 PM IST
हैदराबाद : संजय दत्त चित्रपटसृष्टीत खूप सक्रिय आहे. तो प्रत्येक चित्रपटात दिसतो, तो ज्या चित्रपटामध्ये काम करतो ते बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करतात. त्याचे मागील दोन चित्रपट, 'धुरंधर' आणि धुरंधर 2 यांनी 3000 कोटी पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. 'धुरंधर'च्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, संजय दत्तनं त्याच्या मेगा-ब्लॉकबस्टर चित्रपट, खलनायक (1993)च्या सीक्वेलची घोषणा केली आहे. 'खलनायक रिटर्न्स'मध्ये बल्लू (बलराम)च्या भूमिकेतील संजय दत्तचा दमदार आणि प्रभावी फर्स्ट लूक समोर आला आहे. 'खलनायक रिटर्न्स'मधील संजय दत्तच्या फर्स्ट लूक पोस्टरनं त्याच्या चाहत्यांना थक्क केलंय. आता ते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आणि उर्वरित स्टारकास्टची वाट पाहत आहेत. यापूर्वी 33 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'खलनायक'नं देशात निर्माण केलेल्या खळबळीबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
33 वर्षांपूर्वी केला होता धमाका : 6 ऑगस्ट 1993 रोजी देशभरात प्रदर्शित झालेला 'खलनायक' हा चित्रपट सुभाष घई यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटात संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जॅकी श्रॉफ आणि राखी गुलजार यांनी मुख्य भूमिका केल्या होत्या. 3 ते 5 कोटी रुपये बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर अंदाजे 25 कोटी रुपये कमावले होते. या चित्रपटातील 'चोली के पीछे क्या है' हे गाणं आजही लोकप्रिय आहे. असं म्हटलं जातं की, बल्लूच्या भूमिकेसाठी मूळ निवड नाना पाटेकर यांची होती. सुभाष घई यांनी सुरुवातीला त्यांना बल्लूच्या भूमिकेसाठी घेण्याचा विचार केला होता, कारण त्यांना चित्रपटात एक मध्यमवयीन पात्र हवे होते. यानंतर कथेत बदल करून एका भरकटलेल्या तरुणाची कथा समाविष्ट करण्यात आली, ज्यानंतर संजय दत्तची बल्लूच्या भूमिकेसाठी निवड झाली.
संजय दत्तला करारबद्ध केलं : असं म्हटलं जातं की, बल्लूच्या भूमिकेसाठी अनिल कपूर यांच्या नावाचाही विचार करण्यात आला होता. अनिल कपूर बल्लूची भूमिका साकारण्यास खूप उत्सुक होते आणि त्यांनी याबद्दल सुभाष घई यांच्याशी चर्चाही केली होती, मात्र घई यांनी आधीच संजय दत्तला करारबद्ध केलं होतं. 'खलनायक' चित्रपटाचा अमिताभ बच्चन यांच्या 'देवा' चित्रपटाशी संबंध आहे, असे म्हटले जाते. 'खलनायक'ची कथा मूळतः अमिताभ बच्चन यांच्या रखडलेल्या 'देवा' चित्रपटावर आधारित होती, ज्यावर पुन्हा काम करून ती एका नवीन कथेत रूपांतरित करण्यात आली. 'खलनायक' चित्रपट या कारणामुळेही विशेष आहे की, 1993च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांदरम्यान संजय दत्तला अटक झाली होती, ज्यामुळं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला धोका निर्माण झाला होता, पण सुभाष घई यांनी कसेबसे चित्रपटाचं काम पूर्ण केलं.
'खलनायक रिटर्न्स'कधी प्रदर्शित होईल? : शुक्रवारी, संजय दत्तनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर 'खलनायक रिटर्न्स'चा फर्स्ट लूक जाहीर केला. त्यानं आगीच्या इमोजीसह कॅप्शन दिलं,'काही कथा संपत नाहीत, त्या पुन्हा सुरू होतात. 'खलनायक रिटर्न्स.' या 1 मिनिट 12 सेकंदांच्या फर्स्ट लूक व्हिडिओमध्ये तुरुंगातील एक दृश्य दिसते, जिथे सर्वत्र आग लागलेली आहे. संजय दत्तची एन्ट्री होते. तो साखळ्या तोडून एका जखमी माणसापर्यंत पोहोचतो. यानंतरचे दृश्य खूप प्रभावी आहे. तो जमिनीवरील लागलेल्या आगेतून सिगारेट पेटवतो. पार्श्वभूमीवर 1993च्या कल्ट चित्रपट 'खलनायक'मधील 'नायक नही खलनायक हूँ मैं' हे टायटल ट्रॅक वाजते. तो जखमी माणूस संजय दत्तच्या पात्राची माफी मागतो. त्याचवेळी, संजय एक दमदार संवाद म्हणतो, "मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आज 10 ऑक्टोबर आहे, रात्री 10 वाजता, बल्लू तुरुंगातून पळून जात आहे." त्यानंतर तो 'खलनायक' चित्रपटाचे टायटल ट्रॅक गातो. मग तो त्या जखमी माणसाला मागे सोडून निघून जातो. असं म्हटलं जात आहे की, हा चित्रपट ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.