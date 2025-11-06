कर्करोगामुळं हरीश राय यांचं निधन, चित्रपटसृष्टीत पसरली शोककळा...
कर्करोगामुळं हरीश राय यांचं निधन झालं आहे. आता त्यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे.
November 6, 2025
मुंबई : यश-अभिनीत ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'केजीएफ'मध्ये कासिम चाचाची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते हरीश राय यांचं आज, ६ नोव्हेंबर रोजी निधन झालंय. ते कर्करोगाच्या चौथ्या टप्प्यात होते. 'केजीएफ'च्या निर्मितीपासून ते घशाच्या कर्करोगाशी लढत होते. एका मुलाखतीत, अभिनेत्यानं खुलासा केला की, त्यानं चित्रपटात त्याच्या भूमिकेसाठी नव्हे तर कर्करोगामुळं झालेल्या घशातील सूज लपविण्यासाठी दाढी वाढवली होती. दरम्यान त्याच्या मृत्यूनं संपूर्ण चित्रपट उद्योगाला धक्का बसला आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपट उद्योगातील प्रमुख कलाकार त्याच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करत आहेत. तसेच एका मुलाखतीत, हरीश राय यांनी खुलासा केला की, त्याच्याकडे उपचारांसाठी निधीची कमतरता होती.
'केजीएफ' फेम हरीश रायचं झालं निधन : यामुळं त्याच्या उपचारांना उशीर झाला. यानंतर त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली. अभिनेत्यानं स्पष्ट केलं की तो 'केजीएफ'च्या प्रदर्शनाची वाट पाहत होता आणि त्यावेळी तो कर्करोगाच्या चौथ्या टप्प्यात होता. त्यानं मदत मागण्यासाठी एक व्हिडिओ बनवला होता, पण तो शेअर करू शकला नाही. तो 'केजीएफ'च्या दोन्ही भागांमध्ये यशच्या कासिम चाचाच्या भूमिकेत दिसला होता. या चित्रपटात त्यांचे अनेक दृश्ये होती आणि त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. तसेच या अभिनेत्याच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत यशसह अनेक कलाकारांनी केली. दरम्यान या अभिनेत्याच्या निधनानंतर अनेक स्टार त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहत आहेत. हरीश रायचं यांच्या निधनामुळं कन्नड चित्रपटसृष्टीला खूप मोठं नुकसान झालं आहे.
हरीश राय यांनी कन्नड चित्रपटसृष्टीला २५ वर्षे दिले : हरीश राय यांनी २५ वर्षे कन्नड चित्रपट उद्योगात काम केलं आहे. त्यांच्या काही प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये 'दन दना दन', 'बंगलोर अंडरवर्ल्ड' आणि 'नन्ना कनसना हुवे' यांचा समावेश आहे. त्यांच्या सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 'केजीएफ' फ्रँचायझी. यानंतर कर्करोगामुळं त्यांना चित्रपटांपासून ब्रेक घ्यावा लागला. १९९०च्या दशकात चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केलेल्या या अभिनेत्यानं 'केजीएफ' चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन केलं होतं.