भारतीय कुटुंबाचा भावनिक आधार असलेल्या ‘आई’च्या नात्याची अनोखी गोष्ट, ‘आई भाड्याने हवी?’, चित्रीकरणाला सुरुवात!
केदार शिंदे दिग्दर्शित ‘आई भाड्याने हवी?’ या चित्रपटाच्या शूटिंगला आता सुरुवात झाली आहे. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना कॉमेडी पाहायला मिळेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 12:07 PM IST
मुंबई : भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत ‘आई’ हे केवळ एक नातं नसून संपूर्ण घराला एकत्र बांधून ठेवणारी प्रेमाची, मायेची आणि संस्कारांची ऊब आहे. घरातील प्रत्येकाच्या सुख-दुःखात खंबीरपणे उभी राहणारी, निःस्वार्थपणे कुटुंबासाठी झटणारी आणि आपल्या मायेने घराला घरपण देणारी आई प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनमोल स्थान राखते. तिच्या अस्तित्वाची आणि महत्त्वाची जाणीव करून देणारा एक आगळावेगळा विषय आता मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘आई भाड्याने हवी?’ असे या चित्रपटाचे नाव असून, या चित्रपटाच्या निमित्ताने जिओ स्टुडिओज आणि दिग्दर्शक केदार शिंदे पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला आजपासून सुरुवात झाली आहे.
केदार शिंदे यांचा ‘आई भाड्याने हवी?’ : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या वेगळ्या विषयांनी आणि मनोरंजक मांडणीने प्रेक्षकांची पसंती मिळवणारे केदार शिंदे यांचा ‘बाईपण भारी देवा’ हा चित्रपट प्रचंड लोकप्रिय ठरला होता. स्त्रियांच्या आयुष्यातील विविध पैलू उलगडणाऱ्या या चित्रपटाला सर्व वयोगटांतील प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. या यशस्वी सहकार्यानंतर जिओ स्टुडिओज आणि केदार शिंदे आता ‘आई भाड्याने हवी?’ या नव्या चित्रपटातून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. नवरात्रीच्या पवित्र दिवसांत स्त्रीशक्तीचा उत्सव साजरा होत असताना, आईच्या नात्याभोवती फिरणाऱ्या या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होणे विशेष महत्त्वाचे ठरते. मातृत्व, कौटुंबिक नाती आणि भावविश्व यांची सांगड घालणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना हसवतानाच विचार करायलाही प्रवृत्त करेल, अशी अपेक्षा आहे.
‘आई भाड्याने हवी?’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात सुकन्या कुलकर्णी, विशाखा सुभेदार, पायल जाधव आणि प्रार्थना बेहरे या अभिनेत्री महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणार आहेत. विविध अभिनयशैली आणि अनुभव असलेल्या या कलाकारांच्या सहभागामुळं चित्रपटातील व्यक्तिरेखांना वेगळी रंगत मिळणार आहे. केदार शिंदे यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारत असलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि सना शिंदे करत आहेत. विनोद, भावना आणि कौटुंबिक नात्यांमधील गुंतागुंत यांचा सुरेख मिलाफ असलेला हा चित्रपट सामाजिक आशयाला मनोरंजनाची जोड देणार आहे. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि सनफ्लॉवर स्टुडिओजच्या सहयोगानं तयार होणाऱ्या या चित्रपटातून दैनंदिन आयुष्यातील नातेसंबंधांकडे नव्या नजरेनं पाहण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कौटुंबिक मूल्ये, सांस्कृतिक परंपरा आणि प्रत्येक पिढीला आपलेसे वाटणारे विषय पडद्यावर आणण्याच्या प्रयत्नांतून ‘आई भाड्याने हवी?’ हा चित्रपट प्रेक्षकांशी भावनिक नाते जोडण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ‘बाईपण भारी देवा’नंतर जिओ स्टुडिओज आणि केदार शिंदे यांची ही नवी जोडी पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली छाप उमटवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ‘आई भाड्याने हवी?’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख योग्य वेळी जाहीर करण्यात येईल.