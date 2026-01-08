विकी कौशल आणि कतरिना कैफच्या बाळाचा 'उरी'शी संबंध आहे का? 'धुरंधर'चे दिग्दर्शक आदित्य धर दिली 'अशी' प्रतिक्रिया
विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी आपल्या मुलाचं नाव जाहीर केल्यानंतर दिग्दर्शक आदित्य धरनं यावर एक प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 8, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई - बॉलिवूडमधील पॉवर कपल विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांच्या मुलाचे स्वागत केले. आता या जोडप्यानं 7 जानेवारी रोजी सोशल मीडियावर आपल्या मुलाचे नाव जाहीर केले आहे. विकी आणि कतरिनानं त्यांच्या मुलाचे नाव विहान असं ठेवलंय. आता हे नाव 'धुरंधर'चे दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्यापासून मिळाल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान विकी आणि कतरिनाच्या पोस्टवर अभिनंदन करताना, आदित्य धर यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये असे काहीतरी लिहिले, ज्यामुळं आता सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान 2019च्या 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक' चित्रपटातील विकीच्या पात्राचं नाव मेजर विहान शेरगिल होतं. आता या जोडप्यानं देखील विहान नाव देऊन पुन्हा एकदा सर्वांना चकित केलं आहे.
कतरिनाचा मुलगा विहानचा विकीच्या 'उरी' चित्रपटाशी संबंध : विकीनं सोशल मीडियावर आपल्या मुलाच्या नावाबद्दल 'उरी' चित्रपटाशी संबंध असल्याची पुष्टी केली नाही, मात्र चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी याबद्दल एक कमेंट केली आहे. 'उरी' आणि आता 'धुरंधर' चित्रपटाचे दिग्दर्शक यांनी जोडप्यांच्या पोस्टला प्रतिसाद देत म्हटलं आहे की, 'विकी , कॅटरीना, अभिनंदन!! माझ्या विक्कू, मेजर विहान शेरगिलला पडद्यावर जिवंत करण्यापासून ते आता लहान विहानला माझ्या हातात घेण्यापर्यंत, आयुष्य खरोखरच पूर्ण झाले आहे. तुम्हा तिघांनाही माझे प्रेम आणि आशीर्वाद. तुम्ही दोघेही अद्भुत पालक होणार आहात.' आता सोशल मीडियावर आदित्य धरची कमेंट खूप व्हायरल झाली आहे.
लग्न चार वर्षांनी पालक झाले : कतरिना आणि विकीनं त्यांच्या नवजात बाळाचा पहिला फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आणि त्यांच्या मुलाचे नाव विहान कौशल असे जाहीर केले. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलंय, 'आमचा प्रकाशकिरण - विहान कौशल. प्रार्थनांचे उत्तर मिळाले. जीवन सुंदर आहे. आमचे जग एका क्षणात बदलले. कृतज्ञता शब्दांपलीकडे आहे.' या जोडप्याच्या आयुष्यात विहान आल्यानंतर या स्टार्सचे जग पूर्ण झालं आहे. दरम्यान कतरिना आणि विकी यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये राजस्थानमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न केलं. आता चार वर्षांनंतर त्यांना बाळ झालं आहे. तसेच 2019मध्ये 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर दाखल झाला होता. या चित्रपटानंतर विकीचं नशीब चमकले. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये 2016च्या भारतीय सैन्याच्या सर्जिकल स्ट्राईकची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. या चित्रपटामध्ये विकीनं मेजर विहान शेरगिलची भूमिका केली आहे. या चित्रपटामध्ये यामी गौतमी देखील होती. सध्या आदित्य धरचा 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे.
