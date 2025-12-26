आई झाल्यानंतर कतरिना कैफची पहिली झलक व्हायरल, चाहत्यांनी दिल्या ख्रिसमसच्या शुभेच्छा...

ETV Bharat / entertainment

कतरिना कैफनं पती विकी कौशल आणि कुटुंबाबरोबर ख्रिसमस साजरा केला. आता तिनं सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला आहे.

Katrina Kaif and Vicky Kaushal
कतरिना कैफ आणि विकी कौशल (POSTERS)
मुंबई - अभिनेत्री कतरिना कैफसाठी यावर्षीचा ख्रिसमस खूप विशेष आहे. तिनं तिचा पती विकी कौशल आणि संपूर्ण कुटुंबासह हा उत्सव साजरा केला. यावेळी तिच्याबरोबर एक नवीन छोटा पाहुणा देखील होता. आई झाल्यानंतर कतरिना कैफनं पहिल्यांदाच ख्रिसमस साजरा केला. आता तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. तिचा फोटो चाहत्यांना खूप विशेष वाटत आहे. तिच्या फोटोंवर अनेकजण कमेंट्स देऊन तिला या विशेष दिवसासाठी शुभेच्छा देत आहेत.

कतरिना कैफनं फोटो केला शेअर : गुरुवारी, कतरिनानं एक सुंदर फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये तिचा पती विकी कौशल, त्याचा भाऊ सनी कौशल आणि तिचा भाऊ सेबॅस्टियन लॉरेंट मिशेल आहेत. फोटोत सर्वजण सजवलेल्या ख्रिसमस ट्रीच्या समोर उभे असल्याचे असून त्यांनी लाल आणि पांढरी सांता टोपी घालून हा उत्सव साजरा केला आहे. तसेच कतरिना गडद लाल रंगाच्या ड्रेसमध्ये असून ती खूप सुंदर दिसत आहे. फोटोत तिनं आपल्या पतीच्या खांद्यावर हात ठेवला आहे. याशिवाय विकी हा चष्मा घालून मजेदार पोझ देत आहे. त्यांच्या शेजारी उभे असलेले इतरजणही खेळकर मूडमध्ये आहेत.

कतरिना कैफच्या फोटोवर आल्या प्रतिक्रिया : हा फोटो शेअर करताना कतरिनानं याला कॅप्शन दिलं, 'प्रेम, आनंद आणि सर्वांना शांती हा खरोखरच एक अद्भुत ख्रिसमस आहे.' आई झाल्यानंतर कतरिनाची ही पहिलीच इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. दरम्यान या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं, 'बेबी कैफ कौशलचा पहिला ख्रिसमस.' तर दुसऱ्याने म्हटलं, 'कतरिना कैफ पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवर आहे, शांत, सुंदर आणि आत्मविश्वासू.' आणखी दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'अरे देवा, तू शेवटी आलीस कतरिना, आम्हाला खूप आठवण येते, नाताळच्या शुभेच्छा.' दरम्यान विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांना यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये बाळा झालं. दरम्यान कतरिना कैफच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर ती शेवटी 'मेरी ख्रिसमस' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. तर विकी कौशल अलीकडेच 'छावा' चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटानं जगभरात 807 कोटी कमाई केली होती. यानंतर विकी हा संजय लीला भन्साळींच्या 'लव्ह अँड वॉर'मध्ये रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्याबरोबर दिसणार आहे.

