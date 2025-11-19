बॉलिवूड स्टार विकी कौशल, कतरिना कैफचा बाळसह फोटो आला समोर, जाणून व्हायरल पोस्टमागील सत्य...
विकी कौशल, कतरिना कैफ यांचा एक डीपफेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये या जोडप्यासह त्यांची आई आणि बाळ असल्याचेही दिसत आहे.
Published : November 19, 2025 at 12:08 PM IST
मुंबई : अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ अलीकडेच पालक झाले आहेत. त्यांना एक मुलगा झाल्यानंतर ते पालकत्वाच्या प्रवासाला सुरुवात करत आहेत. आता सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये विकी, कतरिना आणि त्यांची आई लहान बाळासह दिसत आहेत. आता अनेकजण विकी आणि कतरिना यांचा फोटो पाहून आश्चर्यचकित झाले आहेत, मात्र आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा फोटो खरा नाही. या फोटोला एआयद्वारे बनविण्यात आलं आहे. हा फोटो एआयनं २०२२ मध्ये कतरिनाने शेअर केलेल्या फोटोवरून एडिट केला गेला आहे. मदर्स डेच्या दिवशी, कतरिनानं तिच्या सासू वीणा कौशलबरोबर एक फोटो शेअर केला होता, आता यावर एडिट करून बाळाचा फोटो लावला गेला आहे.
कतरिना कैफ आणि विकीचा बाळासह फोटो व्हायरल : हा फोटो पाहून कोणीही चकित होऊन जाईल. कारण ज्या पद्धतीनं हा फोटो इडिट केला गेला आहे, हा एकदम खरा वाटत आहे. याशिवाय याच इस्टाग्राम पेजवर आणखी दोन फोटो कतरिना कैफचे बाळाबरोबर आहेत. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं कमेंट करत या पोस्टवर लिहिलं, 'ही देवाची देणगी आहे तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आनंदी ठेवो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'तुम्हाला हा फोटो कुठून मिळाला? तो कॅटरिनाच्या किंवा विकीच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर नाही.' आणखी एकानं लिहिलं, 'एआय फेक फोटो.' तसेच अनेकांना हा फोटो खरा असल्याचा वाटत आहे. या फोटोवर काहीजण विकी आणि त्यांच्या कुटुंबाचं कौतुक करताना दिसत आहेत.
विकी आणि कतरिनाबद्दल : दरम्यान काही दिवसापूर्वी विकी आणि कतरिनानं बाळ झाल्यानंतर एक घोषणा केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं, "आमच्या बाळाचे आगमन झाले आहे. प्रेम आणि कृतज्ञतेनं, आम्ही आमच्या बाळाचे स्वागत करतो.' यानंतर अनेकांनी या पोस्टवर अभिनंदनाचा वर्षाव या जोडप्यावर केला होता. दरम्यान दोन वर्षांच्या डेटिंगनंतर २०२१ मध्ये विकी आणि कतरिनाचं लग्न झालं. या जोडप्याच्या लग्नाला फक्त कुटुंब आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. हे लग्न खूप चर्चेत राहिलं होतं. दरम्यान या दोघांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर विकी पुढं संजय लीला भन्साळीचा 'लव्ह अँड वॉर' आणि अमर कौशिक दिग्दर्शित पौराणिक महाकाव्य 'महावतार' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. आता अलीकडेच तो 'छावा' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. त्यांचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर हिट ठरला. तसेच कॅटच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर ती शेवटी 'मेरी ख्रिसमस'मध्ये दिसली होती. आता पुढं ती 'जी ले जरा'मध्ये दिसणार आहे.
