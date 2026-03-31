रणबीर कपूरच्या 'रामायणा'ची टक्कर होऊ नये यासाठी कार्तिक आर्यन स्टारर 'तू मेरी जिंदगी है'च्या निर्मात्याचे प्रयत्न...

अभिनेता रणबीर कपूरच्या 'रामायणा'शी टक्कर होऊ नये म्हणून कार्तिक आर्यनचा चित्रपट 'तू मेरी जिंदगी है' ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Published : March 31, 2026 at 4:13 PM IST

हैदराबाद : 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिसवरील अपयशानंतर, कार्तिक आर्यन एका दमदार पुनरागमनाची तयारीत आहे. सध्या त्याकडं दोन मोठ्या दिग्दर्शकांचे चित्रपट आहेत. 'चंदू चॅम्पियन'नंतर कार्तिक पुन्हा एकदा कबीर खानच्या चित्रपटात झळकणार आहे. अनुराग बसू दिग्दर्शित 'तू मेरी जिंदगी' हा संगीतमय रोमँटिक चित्रपटची शूटिंग जवळपास पूर्ण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार निर्माते चित्रपटाचे शूटिंग लवकर पूर्ण करून प्रदर्शनाची तयारीत लागणार आहे. याच मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांशी होणारी टक्कर टाळणं आहे.

रणबीर कपूरच्या चित्रपटाशी टक्कर टाळण्याची योजना : सुत्रानुसार अनुराग बसू दिग्दर्शित कार्तिक आर्यनचा चित्रपट 'तू मेरी जिंदगी है' हा रणबीर कपूरच्या मेगा-बजेट चित्रपट 'रामायणा पार्ट 1'बरोबर प्रदर्शित होईल असं म्हटल जात होतं. मात्र, निर्माते आपला चित्रपट रणबीरच्या 'रामायणा'च्या आधी प्रदर्शित करण्याची योजना आखत आहे. अजय देवगणच्या 'दृश्यम 3' व्यतिरिक्त, सध्या ऑक्टोबरमध्ये कुठलाही मोठा चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही. यामुळं कार्तिक आणि श्रीलीला यांचा रोमँटिक चित्रपट या महिन्यात प्रदर्शित होऊ शकतो. कार्तिकच्या चित्रपटाचे काश्मीरमधील शूटिंग पूर्ण झालंय. आता चित्रपटाचं मनालीमध्ये शूटिंग होणार आहे. सध्या या चित्रपटाची शूटिंग वेगानं सुरू आहे. निर्माते लवकरच शूटिंग पूर्ण करून पोस्ट-प्रॉडक्शनला सुरुवात करतील. चित्रपटाच्या ऑक्टोबरमधील प्रदर्शनासाठी सर्व तयारी सुरू आहे.

कार्तिकचे आगामी चित्रपट : कार्तिक आर्यनच्या आगामी चित्रपटांमध्ये कबीर खान आणि अनुराग बसू यांच्या चित्रपटांचा, तसेच 'भूल भुलैया'चा पुढील भाग असलेल्या 'नागझिला' आणि करण जोहर निर्मित 'कॅप्टन इंडिया' यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. दरम्यान कार्तिकबद्दल सांगायचं झालं तर तो शेवटी चित्रपट, 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी ठरला नव्हता. पण आता हा अभिनेत्याचं जबरदस्त पुनरागमन होत आहे. कार्तिक त्यांच्या चित्रपटांद्वारे प्रेक्षकांचं मनं जिंकण्यासाठी सज्ज आहे.

