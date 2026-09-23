सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर, कार्तिक आर्यननं घेतलं लालबागच्या राजाचं दर्शन
कार्तिक आर्यननं सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर तो पुरस्कार घेऊ लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेला होता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 3:58 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता कार्तिक आर्यनला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाल्यानंतर लगेचच त्यानं मुंबईतील लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतलं. या भेटीदरम्यान, 'भूल भुलैया 2' अभिनेत्यानं आपला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोबत आणला होता आणि त्यानं यावेळी बाप्पाला प्रार्थना केली. व्हिडिओमध्ये कार्तिक आर्यन आपला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार लालबागच्या राजाच्या चरणी ठेवताना आणि बाप्पाचा आशीर्वाद घेताना दिसला. त्यानं हात जोडून प्रार्थना केली आणि लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक होऊन नमस्कार केला.
कार्तिक आर्यननं शेअर केली पोस्ट : या भेटीसाठी कार्तिकनं निळ्या रंगाचा कुर्ता आणि पांढऱ्या रंगाचा पायजामा असा साधा घातला होता.अभिनेत्यानं या खास क्षणाबद्दलही भाष्य करत सांगितलं, "माझ्या संपूर्ण कुटुंबासाठी हा अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे. मी खूप आनंदी आहे. मी बाप्पाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे. मला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला आणि त्यानंतर लालबागच्या राजाचे दर्शन घेणे, ही खूप छान भावना आहे." 22 सप्टेंबर म्हणजेच मंगळवारी, 2024 मधील 'चंदू चॅम्पियन' चित्रपटातील भूमिकेसाठी कार्तिकला 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता' म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला.
कार्तिक आर्यननं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान स्वीकारला : कार्तिक आर्यननं इन्स्टाग्रामवर पुरस्कार सोहळ्यातील एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये तो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान स्वीकारताना दिसत आहे. या व्हिडिओसोबत कार्तिकनं आपल्या प्रवासावर भाष्य करणारी एक भावपूर्ण पोस्ट लिहिली, यात त्यानं कठोर परिश्रम, जिद्द आणि समर्पणावर प्रकाश टाकला. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं, "ग्वाल्हेरमधील त्या 'आईच्या लाडक्या' मुलाकडे मी आज हसतमुख चेहऱ्यानं आणि प्रेमानं मागे वळून पाहतोय, ज्यानं अशा वातावरणात राहूनही अभिनेता बनण्याचे स्वप्न पाहण्याचे धाडस केले, जिथे लोक सहसा अशा स्वप्नांची थट्टा करतात. अखेर, तो क्षण मी प्रत्यक्ष अनुभवला आणि जगलो, आजही मी त्या आनंदाच्या आणि धाकधुकीच्या भावनेनं भारावून गेलो आहे. एका छोट्या शहरातील मुलाचे स्वप्न, देशातील प्रत्येक अभिनेत्याचे स्वप्न—'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार'—ते आज पूर्ण झाले आहे. 'चंदू नाही, चॅम्पियन आहे मी.' भारताचे पहिले पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेते मुरलीकांत पेटकर सर यांची भूमिका मोठ्या पडद्यावर साकारण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवल्याबद्दल मी कबीर सर आणि साजिद सर यांचा सदैव ऋणी आणि आभारी राहीन." आता या पोस्टवर कार्तिकचे चाहते कमेंट करून आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.