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कबीर खान यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर कार्तिक आर्यनच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत

कबीर खान दिग्दर्शित आगामी चित्रपटाच्या सेटवर एक घटना घडली आहे. यात कार्तिक आर्यनच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Kartik Aaryan
कार्तिक आर्यन (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 11:25 AM IST

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हैदराबाद : कबीर खान दिग्दर्शित आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपटाचे शूटिंग करत असताना कार्तिक आर्यनच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. शूटिंगच्या अंतिम टप्प्यात एका महत्त्वाच्या ॲक्शन दृश्याचं, शूटिंग करत असताना त्याला ही दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शूटिंगच्या शेवटच्या दोन दिवसांत ही दुखापत झाली. या शेड्यूलच्या शेवटी अनेक महत्त्वाचे ॲक्शन सीन्स चित्रित करण्याचे नियोजन निर्मात्यांनी केलं होतं. या आव्हानात्मक दृश्यांच्या तयारीसाठी कार्तिकनं ॲक्शन प्रशिक्षकांबरोबर कठोर शारीरिक प्रशिक्षणही घेतले होते. दुखापत झाल्यानंतर, अभिनेत्याला मुंबईतील माहीम येथील फोर्टिस रहेजा रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. एका दिवसाच्या आत त्याच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्याला काही दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल. बरे झाल्यानंतर तो कामावर परत जाईल.

कार्तिक आर्यनला झाली दुखापत : ही दुखापत चित्रपटाच्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर झाली आहे. कार्तिक या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण करण्याच्या जवळ होता. 'चंदू चॅम्पियन' (2024) नंतर कबीर खानबरोबरचा हा त्याचा दुसरा प्रोजेक्ट आहे. हा आगामी चित्रपट एक स्पोर्ट्स ड्रामा आहे, ज्यामध्ये कार्तिक एका किकबॉक्सिंग प्रशिक्षकाची भूमिका साकारत आहे, जो काश्मीरमधील एका तरुणीला प्रशिक्षण देतो. ही कथा तरुण खेळाडू ताजमुल इस्लामच्या जीवनावर प्रेरित आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग मुंबई आणि काश्मीरमध्ये करण्यात आलंय. हा प्रोजेक्ट कार्तिकसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण याद्वारे तो चित्रपट निर्माता म्हणून पदार्पण करत आहे. या चित्रपटाची निर्मिती अभिनेत्याचे बॅनर, 'डोपामाइन स्टुडिओज', 'कबीर खान फिल्म्स' संयुक्तपणे करत आहे. कबीर खानसोबतच्या मागील सहयोगामुळं ('चंदू चॅम्पियन'साठी) त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली होती. 2024मधील खेळावर आधारित या चरित्रात्मक चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर फारसा प्रभाव पाडला नसला, तरी कार्तिकच्या अभिनयाचं मात्र मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झालं होतं. या चित्रपटासाठी त्याला 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार' मिळाला, जी त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.

कार्तिक आर्यनच्या कामाबद्दल : अभिनेत्याच्या आगामी प्रोजेक्टपैकी एक म्हणजे अनुराग बसू यांचा अद्याप शीर्षक न ठरलेला रोमँटिक चित्रपट, ज्यामध्ये तो श्रीलीलाबरोबरस मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. भूषण कुमार यांच्या 'टी-सीरीज'ची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटाचे शूटिंग तो गेल्या वर्षभरात देशातील विविध भागांत करत आहे. कबीर खान यांच्या स्पोर्ट्स ड्रामा आणि बसू यांच्या रोमँटिक चित्रपटाव्यतिरिक्त, तो 'नागझिला' आणि हंसल मेहता दिग्दर्शित 'कॅप्टन इंडिया' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

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TAGGED:

KARTIK AARYAN
KARTIK SUFFERS SEVERE KNEE INJURY
SETS OF KABIR KHANS FILM
कार्तिक आर्यन
KNEE INJURY

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