कार्तिक आर्यनचा 'नागझिला'मधील फर्स्ट लूक आला समोर, कधी होईल रिलीज चित्रपट जाणून घ्या...
कार्तिक आर्यन स्टारर 'नागझिला: नाग लोक का पहला कांड'चं पोस्टर रिलीज केलं गेलं आहे. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 4:19 PM IST
मुंबई - अभिनेता कार्तिक आर्यन सध्या 'नागझिला: नाग लोक का पहला कांड' या चित्रपटामुळं खूप चर्चेत आहे. तो शेवटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' या चित्रपटात अनन्या पांडेबरोबर दिसला होता. त्याचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर काही विशेष कामगिरी करू शकला नाही. आता, कार्तिक लवकरच इच्छाधारी सापाच्या भूमिकेत मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. कार्तिकच्या आगामी 'नागझिला: नाग लोक का पहला कांड' या चित्रपटाची पहिली झलकही प्रदर्शित झाली आहे. या चित्रपटात कार्तिक इच्छाधारी सापाची भूमिका पहिल्यांदा साकारताना दिसणार आहे. ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं 19 मार्च रोजी मुंबईत आयोजित 'इट स्टार्ट्स हिअर' कार्यक्रमात, कार्तिक आर्यन-अभिनीत 'नागझिला: नाग लोक का पहला कांड' हा चित्रपट त्यांच्या 2026च्या कंटेंट स्लेटचा भाग म्हणून अधिकृतपणे लॉन्च केले.
'नागझिला'मध्ये कार्तिक इच्छाधारी सापाची भूमिका साकारणार : या चित्रपटामध्ये खूप कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमुळं आता अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप आतुर झाले आहेत. या चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये वातावरणाची आणि भव्यतेची पहिली झलक देण्यात आली आहे. दरम्यान कार्तिक आर्यन एका महाकाय सपासमोर उभा असल्याचा पोस्टरमध्ये दिसत आहे. 'फुक्रे' फ्रँचायझीसाठी ओळखले जाणारे मृगदीप सिंग लांबा यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट, कार्तिकनं साकारलेल्या इच्छाधारी सापावर आधारित असणार आहे. मृगदीप सिंग लांबा यांच्या पूर्वीच्या पोस्टनुसार, कार्तिकनं प्रेमवदेश्वर प्यारे चंद यांची भूमिका साकारेल. धर्मा प्रॉडक्शन्स आणि महावीर जैन फिल्म्स या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत.
चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर होईल रिलीज : 14 ऑगस्ट रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणारा आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या वीकेंडला म्हणजेच 14 ऑगस्ट रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. त्यानंतर ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर त्याचा विशेष डिजिटल प्रीमियर होईल. आता या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना असं काही पाहायला मिळणार आहे, जे त्यांनी यापूर्वी कधी पाहिलं नसेल. कार्तिक आर्यनसाठी हा चित्रपट खूप विशेष असणार आहे. कारण त्याचा शेवटी रिलीज झालेला चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' हा फ्लॉप झाला होता, त्यामुळं त्याला या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहे.
