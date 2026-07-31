कार्तिक आर्यननं आसाम पूरग्रस्तांसाठी 1 कोटींची दिली देणगी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मानले आभार
कार्तिक आर्यननं आसाम पूरग्रस्तांसाठी 1 कोटींची देणगी दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी कृतज्ञता व्यक्त करणारी एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 11:26 AM IST
हैदराबाद : आसाम या राज्याला वर्षातील सर्वात भीषण पुराचा सामना करावा लागत आहे. हजारो कुटुंबांना या पूरामध्ये भीषण फटका बसला आहे. यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. या कठीण काळात, काही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं मदतीसाठी आपला एक हात पुढं केला आहेत. आधी सलमान खाननं मदत मोहीम सुरू केली आणि आता कार्तिक आर्यन हा मदतीसाठी पुढं आला आहे. कार्तिक आर्यननं आसाम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 1 कोटी दान केले आहेत. त्यानं आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मदत निधीमध्ये 1 कोटी दान केल्याचं समजत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयानं त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या योगदानाबद्दल माहिती दिली आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी त्याचे आभार मानले आहे.
हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मानले आभार : मुख्यमंत्री कार्यालयानं आपल्या एक्स अकाउंटवर लिहिलं, 'मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी 1 कोटींचे उदार योगदान दिल्याबद्दल अभिनेता कार्तिक आर्यनचं आभार. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा त्यांच्या या कौतुकास्पद कृतीची आणि राज्याच्या मदतकार्याला दिलेल्या वेळेवरच्या पाठिंब्याची प्रशंसा करताना त्यांनी पुढं लिहिलं, 'तुमच्या उदार योगदानानं मी खूप भारावून गेलो आहे. आसाममधील पुरामुळं बाधित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी तुमचा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरेल.' तसेच आयुष्मान खुरानानं देखील मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये 11 लाख रुपयांची मदत केली करून आसाममधील पूर-मदत कार्याला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी त्याचेही आभार मानले आहेत.
Truly heartened by your generous contribution, @TheAaryanKartik— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026
Your support will go a long way in helping the people of Assam#AssamFloods https://t.co/GoMCDKdu9C
Shri Ayushmann Khurrana has extended his support to Assam's flood relief efforts by contributing ₹11 lakh online to the Chief Minister's Relief Fund.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 30, 2026
HCM Dr. @himantabiswa has expressed his heartfelt gratitude for the generous contribution and his solidarity with the people of…
'या' कलाकारांनी केलं चाहत्यांना आवाहन : दरम्यान, कार्तिक आर्यनच्या आधी अभिनेता सलमान खाननं त्याच्या 'बीइंग ह्युमन' या संस्थेमार्फत, त्याच्या फॅन क्लबच्या सहकार्यानं एक मदत मोहीम सुरू केली आणि मदतीसाठी इतर लोकांना देखील आवाहन केलं होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेचा एक भाग म्हणून पूरग्रस्तांना अन्नधान्याचा वाटप करणे आहे, गरजू लोकांना इतर आवश्यक मदत साहित्यही पुरवले जाणार आहे. तसेच भूमी पेडणेकर आणि आलिया भट्ट यांनीही सोशल मीडियावर मदतकार्याशी संबंधित माहिती शेअर केली आणि लोकांना पूरग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केलं. सध्या आसाम राज्यामध्ये खूप बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेकांनची साधन- संपत्ती वाहून गेली असून कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे.
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