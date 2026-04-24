कार्तिक आर्यन अभिनीत 'कॅप्टन इंडिया'चं पोस्टर रिलीज, निर्मात्यांनी तारीख केली जाहीर...
कार्तिक आर्यन स्टारर 'कॅप्टन इंडिया'चं पोस्टरसह रिलीज तारीख निर्मात्यांनी जाहीर केली आहे. या चित्रपटात अभिनेत्याचा एक वेगळा अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 11:26 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता कार्तिक आर्यन अनन्या पांडेबरोबर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' या चित्रपटात शेवटी दिसला होता. त्याचा हा चित्रपट फारसा बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला नाही. आता, कार्तिकच्या आणखी एका चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख समोर आली आहे. या चित्रपटाचं नाव 'कॅप्टन इंडिया' असून, हा 2027 मध्ये रुपेरी पडद्यावर दाखल होईल. निर्मात्यांनी चित्रपटातील कार्तिकचा फर्स्ट लूकही प्रदर्शित केला आहे. 'चक दे इंडिया'आणि 'रॉकेट सिंग' यांसारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे शमित अमीन या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पुनरागमन करत आहेत. 'कॅप्टन इंडिया'चं शूटिंग 2026च्या जूनपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
चित्रपट 2027मध्ये प्रदर्शित होणार : कार्तिकचा आगामी चित्रपट 'कॅप्टन इंडिया' 2027मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या आठवड्यात प्रदर्शित होईल. शमित अमीन दिग्दर्शित 'कॅप्टन इंडिया' चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. या थ्रिलर ड्रामाची निर्मिती बावेजा स्टुडिओज आणि टी-सीरीज करत आहे. याशिवाय अभिनेता शीर्षक न ठरलेल्या रोमँटिक ड्रामावरही काम करत आहे. सुरुवातीला या प्रोजेक्टला 'आशिकी'शी चित्रपटाबरोबर जोडले गेले होते, ज्यामुळं बरीच चर्चा झाली होती. हा चित्रपट डिसेंबर 2025मध्ये प्रदर्शित करण्याचा नियोजन करण्यात आलं होतं. यानंतर वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आणि आता हा चित्रपट 2026च्या अखेरीस किंवा 2027च्या सुरुवातीला प्रदर्शित होऊ शकतो.
Captain America ke baad ab Captain India wohoo...Kartik Aaryan gonna kill it as usual.
कार्तिक आर्यनचा आगामी चित्रपट : दरम्यान अभिनेता गेल्या वर्षभरापासून एका हिट चित्रपटाच्या प्रतीक्षेत आहे. कार्तिकच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर पुढं तो, 'नागझिला: नाग लोक का पहला कांड' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तो इच्छाधारी सापाची भूमिका पहिल्यांदा साकारताना दिसणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती धर्मा प्रॉडक्शन्स आणि महावीर जैन फिल्म्स हे करत आहेत. त्यांचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 14 ऑगस्ट रोजी रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाकडून कार्तिकला खूप अपेक्षा आहेत. याशिवाय अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत.