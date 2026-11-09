लंडनमध्ये चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यग्र असलेल्या कार्तिक आर्यनला दिवाळीत येतेय घरची आठवण!
परदेशात काम करताना कलाकारांना केवळ घरच्यांचीच नव्हे, तर मायदेशातील सणांच्या त्या मंगलमय वातावरणाचीही ओढ लागून राहते. असंच काहीसं झालंय. अभिनेता कार्तिक आर्यनचं.
Published : November 9, 2026 at 2:34 PM IST
मुंबई- चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी अनेक कलाकारांना दिवाळी, होळी, गणेशोत्सव यांसारख्या सणांच्या काळातही परदेशात राहावे लागते. कामाप्रति असलेली बांधिलकी जपत ते आपले व्यावसायिक वेळापत्रक सांभाळतात; मात्र अशा वेळी त्यांना आपल्या कुटुंबीयांची, मित्रपरिवाराची आणि आप्तस्वकीयांची प्रकर्षाने आठवण येते. परदेशात भारतीय सण साजरे होत असले, तरी आपल्या देशात अनुभवायला मिळणारा उत्साह, पारंपरिक पद्धती, रोषणाई, सजावट आणि सणांचा भव्य सोहळा तिथे अनुभवता येत नाही. घरातील माणसांसोबत सण साजरा करण्याचा आनंदच काही वेगळा असतो. त्यामुळे परदेशात काम करताना कलाकारांना केवळ घरच्यांचीच नव्हे, तर मायदेशातील सणांच्या त्या मंगलमय वातावरणाचीही ओढ लागून राहते. असंच काहीसं झालंय. अभिनेता कार्तिक आर्यनचं. लंडनमध्ये चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यग्र असलेल्या कार्तिक आर्यनला दिवाळीत घरची आठवण येतेय. तो म्हणाला, “घरच्या सगळ्यांची आठवण येतेय!”
कार्तिक चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी लंडनमध्ये : यंदाची दिवाळी अभिनेता कार्तिक आर्यनसाठी काहीशी वेगळी ठरत आहे. सणासुदीच्या काळात कुटुंबीय आणि आप्तस्वकीयांसोबत आनंदाचे क्षण घालवण्याऐवजी कार्तिक सध्या आपल्या आगामी ‘कॅप्टन इंडिया’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी लंडनमध्ये आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या निमित्ताने त्याला घरच्यांची आणि भारतातील सणाच्या उत्साहपूर्ण वातावरणाची प्रकर्षाने आठवण येत आहे. कार्तिकने नुकताच इन्स्टाग्रामवर स्वतःचे एक छायाचित्र शेअर करत चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. मात्र, या शुभेच्छांसोबत त्याने व्यक्त केलेली भावना चाहत्यांच्या मनाला स्पर्शून गेली. “Happy Diwali 🪔 Missing everyone back home ❤️” असे भावनिक शब्द लिहित त्याने घरापासून दूर राहण्याची खंत व्यक्त केली. त्याच्या या पोस्टमधून सणाच्या दिवशी आपल्या माणसांसोबत असण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
आगामी अनुराग बसू दिग्दर्शित चित्रपटदेखील तयार : कार्तिक आर्यनने त्याच्या आगामी नागझीला चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले असून, त्या सिनेमाचे पोस्ट प्रॉडक्शन सुरू आहे. तो सध्या कॅप्टन इंडिया आणि लडाकू या चित्रपटांच्या चित्रीकरणात व्यग्र असून, त्याच्या आगामी अनुराग बसू दिग्दर्शित चित्रपटदेखील तयार असून प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे.
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